Mientras la variante Ómicron -que apareció luego de Delta, Alpha, Beta, entre otras- ya tiene circulación viral comunitaria en la provincia y logra cifras récord de contagios en la población, crece el número de personas vacunadas como la medida más certera para reducir su propagación, evitar síntomas complejos y con ello, internaciones y decesos. De todos modos, aún quedan muchos que se resisten a esta inmunidad, apelando a argumentos que la mayoría de las veces son errados. Fabio Muñoz, responsable del Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y un referente de la colocación de vacunas para contrarrestar los efectos del covid-19, responde todas las dudas.

¿Cuánta gente aún no se vacuna en San Juan?



Hasta la semana pasada, alrededor de 6.000 mayores de 18 años, casi 20 mil adolescentes y 30.000 niños de toda la provincia aún no iniciaron el esquema de vacunación contra el covid-19. Ha ido disminuyendo la cantidad de no vacunados porque la gente ha entrado en conciencia, de todos modos, hay una porción de la población que aún se resiste y que, en definitiva, sigue siendo un número alto, dada la rigurosidad con que ha afectado la pandemia. Este número tiene una incidencia real en la población.



¿La vacuna va a ser obligatoria en algún momento en Argentina?



No se sabe. Hasta ahora es voluntaria. Supongo que para entrar en el Calendario Obligatorio de Vacunación se tendrá que evaluar cómo ha evolucionado el virus y el daño que ha provocado, inclusive se va a tener en cuenta el efecto Booster o de refuerzo de la vacuna.



Quien no se pone la vacuna, ¿a quién pone en riesgo?



Se pone en riesgo a sí mismo pero también pone en riesgo a los demás. Si yo por ejemplo no me puse la vacuna y contraigo el virus tengo mayor posibilidad y probabilidad de contagiar a otros, que si tengo la vacuna puesta. Si tengo puesta la vacuna y contraigo el virus quizás al minimizar todos los síntomas, porque el cuerpo ya está preparado con las defensas para ese virus, minimizo los riesgos de contagio hacia los demás. Por supuesto que influye en quiénes te rodean y son tu burbuja. Por eso no hay que pensar en forma egoísta y saber que si recibo la vacuna no sólo me va a proteger a mí, sino que va a proteger a quien tengo al lado.

Si más personas se colocaran el refuerzo o tercera dosis, ¿habría menos contagios?

Exactamente. Habría menos contagios y menos riesgos de complicaciones porque más que nada la vacuna no evita el contagiarse en sí, sino contrarrestar los efectos y no producir secuelas posteriores ni la muerte. Eso ha quedado demostrado ahora: en San Juan, casi no hay internados de gravedad ni complicaciones, ni decesos. Es mínimo todo.



¿Hay más resistencia a colocarse la tercera dosis de la vacuna?

No sé si se puede decir que hay resistencia. Sí hay que respetar los tiempos estipulados. Ahora se han acortado los plazos entre la segunda y la tercera dosis a 4 meses (hasta hace poco eran 5 y anteriormente 6, según lo recomendado) y seguramente eso agilice la inmunización y eso acorte los tiempos de vacunación masiva. Ya hay 70 mil dosis de refuerzo colocadas en San Juan.

¿Se puede colocar una vacuna vencida?

Jamás. Hay un control estrictísimo respecto de la logística de cadena de frío y de vencimiento de las vacunas. No manejamos vacunas de próximo vencimiento, sino que vamos aplicando las vacunas disponibles pero teniendo en cuenta que si hoy llega un lote de vacunas, no las utilizo de inmediato, sino que quedan en reserva y primero se aplican las que están de antes, por supuesto, con todas las condiciones. Hay que tener en cuenta que las vacunas tienen 6 meses de vida útil hasta su vencimiento. Y por supuesto se aplican mucho antes de que caduque este tiempo de una fecha próxima al vencimiento.



La persona puede tener registro de la vacuna que le colocaron, el lote y todos los datos referidos a la misma en su carnet de vacunación. Y es más, para tranquilidad de la población, el sistema nacional de registro de vacunas -el Registro Federal de Vacunación Nominalizado- automáticamente cuando pasa la fecha de vencimiento de una vacuna, bloquea ese lote y no permite que pueda ser cargada una persona como inoculada con ese lote. De hecho, ni siquiera aparece ese lote como disponible. Lo elimina del sistema. Se toman los recaudos necesarios por todos lados: de forma física eliminando ese lote y de forma virtual o digital, en el registro a nivel nacional.



Fuera de eso, una vacuna vencida -pese a que no se colocan, repito- no provoca nada, no hace efecto. No tiene contraindicaciones.



¿Por qué hay tanto miedo de vacunar a los chicos?

Por ignorancia de no saber el efecto real de la vacuna.



¿Cuántas dosis se van a temer que aplicar hasta el fin de la pandemia?

Hasta el momento la dosis de refuerzo o la tercera, sería la última. Por ahora. Es algo que en forma constante está en estudio para poder evaluar si son necesarias o no otras dosis más, cada cuánto tiempo, para qué porción de la población. Es tan dinámico y va cambiando en forma constante que no se sabe, nadie lo sabe. Lo mismo pasó con las primeras dosis. De hecho hay países que están aplicando una cuarta dosis a ciertos grupos de riesgo.

Los tiempos entre dosis y dosis, ¿de qué dependen?

Dependen de los estudios y los ensayos que se han hecho para lograr una mayor protección al organismo para enfrentar al virus. Por ejemplo, una persona que recibió su primera dosis a las 8 semanas ya está en condiciones de recibir su segunda vacuna, dependiendo de si la marca de la vacuna fue Astrazeneca o Sputnik. La Pfizer se puede recibir entre 21 y 28 días, al igual que la Sinopharm. Depende de la vacuna, el lapso de tiempo que hay que esperar. Para la vacuna de efecto Booster, que es la de refuerzo, hoy se han acortado los tiempos a 4 meses, a toda la población. Ese interín es fundamental para que el funcione efectivamente la protección del sistema inmune que ya tiene anticuerpos generados. Lo que se busca con el refuerzo es elevar la inmunidad. Por eso no puede ser antes, no sirve. Al igual que cuando la persona tiene covid: deben esperar 90 días, luego del esquema primario de primera y segunda dosis, para colocárselo, de acuerdo a los nuevos lineamientos, para que no se superpongan los anticuerpos con los de la enfermedad.



¿Por qué tienen tan corta inmunidad la vacuna, a diferencia de las inyecciones para otras enfermedades?



Se espera que esta vacuna de refuerzo pueda tener una inmunidad más prolongada y sostenida en el tiempo.



Si alguien tuvo covid, ¿la vacuna tiene un efecto potenciado?

En realidad, la vacuna se superpondría con los anticuerpos ya generados y puede ocasionar que mejoren esos anticuerpos o se anule el efecto de ambos. Por eso es necesario esperar los 90 días por ahora. De todos modos, se siguen haciendo estudios, para evaluar si se pueden acortar esos tiempos.



¿Que se atenúen o se potencien los anticuerpos de qué depende?

Depende de cada organismo. Por eso se generaliza para ocasionar una mejora y no un perjuicio de la situación.



Que haya más dosis de vacunas, ¿puede generar que aparezcan más variantes o cepas del covid?

No. Eso es algo que es indistinto. No tiene nada que ver. Si fuese así, no se haría vacunación.

Las vacunas existentes al día de hoy, ¿cubren o protegen de atenuar todas las cepas que hay y las que vendrán?



Totalmente porque ya hay una cobertura y el sistema inmune tiene esa cobertura latente y da defensas. Lo que pasa es que no sólo mutan los virus sino que el sistema inmune se va adaptando y como si fuera poco, tiene la ayuda y la protección de esas vacunas.



Inclusive se busca la dosis de refuerzo que no produce la protección total porque no evita que nos contagiemos, pero sí las complicaciones, como pasa con cualquier vacuna. Por evidencia científica, se sabe que atenúa las nuevas cepas, mientras se sigue estudiando en todo momento para dar nuevas respuestas. Lo que ha quedado a la vista es que Ómicron, la última cepa que ha aparecido en la provincia, ha respondido a las vacunas ya que han habido sólo tres decesos en lo que va de este mes (NdR: hasta el cierre de la nota) y la cantidad de casos que han habido han sido elevadísimos.



Ante la colocación de la vacuna contra el covid, ¿pueden bajar las defensas y contraer covid?

No, para nada. Porque lo que hace la vacuna es brindar protección. Lo que hacen las vacunas es generar el mecanismo para que el cuerpo reconozca, analice y responda ante el ingreso de ese virus.



¿Que se recomienda: mezclar o no mezclar marcas de vacunas en las diferentes dosis?

No es necesario que sean iguales todas las vacunas. Ante el efecto Booster puede que toque la misma vacuna que tiene un esquema primario o puede que no. Eso es indistinto. Sí es necesario colocar todas las dosis. Se ha comprobado que es efectiva la combinación de vacunas pero también la vacuna, por más que sea del mismo componente, también refuerza las defensas.



¿Genera más protección la vacuna del covid combinada con vacunas para otras patologías, como la gripe o la neumonía?



Pueden colocarse de forma paralela, sin inconvenientes, que cada una va a cubrir la enfermedad para la que fue creada.



¿La vacuna para la gripe da cobertura para el covid?

No. La vacuna de la gripe no va a cubrir el covid, jamás. Son vacunas diferentes.



¿Hay alguna marca de vacuna que pueda generar trombosis?

No, ninguna. Hay suposiciones y rumores que se han difundido con Astrazeneca, especialmente en población femenina del rango etario de los 40 años en Europa, pero nunca se pudo comprobar que pueda ser la ocasionante de esos cuadros. Se ha tomado como un supuesto de la vacuna y hay cardiólogos que no la recomiendan, pero también hay casos de pacientes con cirugía a corazón abierto, que les han colocado ambas dosis de esta vacuna, sin ningún problema. Habría que hacer una serie de estudios puntuales, muy rigurosos, porque no es fácil atribuir a una vacuna algo que quizás ya era una patología que no se había manifestado o no se tomó en cuenta. Se ha demostrado que hasta los anticonceptivos son más perjudiciales que estas vacunas porque pueden afectar al sistema circulatorio. De todos modos, tenemos una planilla donde figuran los efectos atribuibles a las vacunas o inmunización y si el paciente dijo que le pasó algún inconveniente o surgió algún síntoma después de colocarse una vacuna, automáticamente se toma esa denuncia y se hace seguimiento con estudios médicos, análisis y otros requerimientos para poder comparar con estudios anteriores del paciente. Hasta ahora, no han habido casos reales. Todos son rumores. En general y esto se ha visto en el mundo, la gente no reporta de inmediato ese supuesto malestar provocado por la vacuna o inclusive enfermedad, sino que viene a los meses. A esa altura es difícil atribuirselo a la vacuna, cuando un efecto de la vacuna no debería aparecer en un tiempo mayor a 7 días, luego de haberse colocado.



¿Alguna de las vacunas puede espesar la sangre?

No. Ninguna de las vacunas que hay en el mercado produce un efecto adverso para el sistema circulatorio.



¿Puede provocar enfermedades coronarias?

No se le puede atribuir a una vacuna este tipo de secuelas, no hay casos que lo demuestren fehacientemente. Las vacunas son seguras.



¿Hay alguna vinculación entre el covid y el cáncer? ¿Una vacuna puede generar tumores o afectar a pacientes con cáncer?

Para nada, si no, no se brindaría esa protección. De hecho, quienes están inmunodeprimidos -por ejemplo por estar medicados por cáncer- tienen prioridad y han recibido hasta 4 dosis, es decir que van a recibir otra dosis adicional de refuerzo.



¿Por qué una persona inmunodeprimida necesitan más protección?

Porque su sistema inmunológico no tiene la misma capacidad de resolución que el resto. Es decir que su sistema inmune no tiene la fortaleza que tienen cualquiera de los otros, porque están deprimidos por medio de medicación y por la enfermedad misma. Alguien que tiene cáncer sí o sí tiene que ponerse las vacunas.



¿Las vacunas para el covid afectan la fertilidad tanto masculina como femenina?

Para nada. No hay contraindicaciones. Incluso hay recomendaciones que se puedan administrar a las embarazadas las vacunas Sinopharm y Pfizer porque son las autorizadas para menores de 18 años (debe indicarlo el ginecólogo) pero en su defecto, pueden recibir cualquiera de las disponibles porque son seguras para la mamá y el bebé que se está gestando.



¿Hay contraindicaciones de las vacunas para las mamás que dan de mamar?

Ninguna. Por el contrario, se ha comprobado que la mujer vacunada le brinda protección a su bebé transmitiéndoles anticuerpos a través de la leche materna. Por eso, si alguien se pone la vacuna y da de mamar, tiene que hacerlo normalmente.



¿Por qué no se puede elegir la vacuna?

No hay elección porque todas tienen la misma efectividad. Se colocan, a toda persona, según la disponibilidad que hay en el momento.