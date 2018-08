Por Sonia Fanton



ARIES (del 21 de Marzo al 19 de Abril)

Los niños nacidos bajo este signo, poseen una ansiedad de "descubrimiento" ante el mundo. Impaciencia para experimentar la vida y su entorno, además de una energía inagotable y una hiperactividad que precisara de la paciencia de sus progenitores. Les gusta el reto, los desafíos hasta límites imprecisos; sino los tienen, se aburren o deprimen. Se embanderan en la libertad de acción. Desconocen el peligro. A su vez son cariñosos, valientes y de una generosidad extrema. Son líderes natos. Muy imaginativos. Viven un mundo interior fascinante. Aun cuando siempre viven al filo.



TAURO (del 20 de Abril al 20 de Mayo)



Tercos, conservadores, organizados. Poseen un proceso y un tiempo que lo tienen solo ellos, y nadie ni nada se los podrá marcar. Tienen un ritmo propio. Pueden pasar de la obediencia a la rebeldía en segundos. Excelente amigo. Le dará suma importancia a lo material, a pensar en sus necesidades. La obediencia de Tauro, se paga, nunca hay que obligarlos a nada, ya que las cuestiones de tiempos apresurados, los agobia. Les encanta coleccionar, conservar, desde sus propios juguetes hasta los objetos más insólitos. Pacientes leales, y posesivos .Trabajadores compulsivos y ahorrativos hasta la avaricia.



GEMINIS (del 21 de Mayo al 21 de Junio)



Como su símbolo son los gemelos y su elemento es el aire, los niños nacidos bajo este signo provocan una simpatía sin igual, sin duda hablan todo el tiempo. Esto gracias a su imaginación y su necesidad innata de ser escuchados, comunicativos, les encanta impresionar, ya sea por trofeos ganados o por sus excentricidades. Su problema, está en la dispersión de ideas, les cuesta mucho concentrarse en algo o en alguien en forma permanente. Reclaman de una atención continua y también la reprochan si no la tienen; o sea lo mismo que ellos prefieren. Tienen una habilidad innata para las tareas manuales. Sociables, expresivos y verborrágicos.



CANCER (del 22 de Junio al 22 de Julio)



Estos pequeños son sensibles e intuitivos. Necesitan sentirse siempre protegidos por sus progenitores. Su inteligencia es desbordante, son sonrientes y lucidos, con una memoria privilegiada, casi prenatal. Estos peques son afectuosos, juguetones, pacíficos, su debilidad es su estómago, por lo cual pueden persistir frecuentes cólicos de tipo emocional. Todo lo superan con cariño, responden más a su sensibilidad que a su razón. La calidez de un hogar es primordial, la sinceridad es su premisa. Suelen poseer facultades mentales y espirituales muy superiores, su problema es expresar el afecto. Su pilar es la familia.





LEO (del 23 de Julio al 22 de Agosto)

Estos niños son el centro de atención del hogar. Teorizan y practican la monarquía desde su nacimiento, son adorados y adorables, líderes. Aunque bajo una imagen de timidez esconden una sociabilidad y un poder de comunicación inimaginable. Nacidos para la tele o para el cine. Ambiciosos por naturaleza, y con un orgullo sin límites. El sentido sexual es muy importante para ellos, todo depende que sus padres sepan dirigir esa energía en algún deporte o en algo más productivo. Necesitan imperiosamente ser aceptados por los demás.



VIRGO (del 23 de Agosto al 22 de Septiembre)



Obedientes, aplicados y perfeccionistas. Muy ordenados, higiénicos al extremo de la obsesión. Método, orden, limpieza, son sus características. Observadores, y su felicidad puede parecer muy práctica ya que pueden jugar por horas con una sola cosa, mientras a su alrededor exista un orden. Esquemáticos, estructurados, por lo tanto si tienes un hijo Virgo, jamás intentes cambiarles sus horarios, ni enojarte con sus manías. Exigentes, precisan afecto, ánimo y elogios en forma permanente para que su autoestima no caiga. Estudiosos y conscientes de sus responsabilidades.



LIBRA (del 23 de Septiembre al 23 de Octubre)



Los más populares del zodiaco. Disfrutan de la sociabilidad, por lo general ordenados y armónicos, tienen especial sentido de la sabiduría aunque son algo rebeldes y suelen hacer de sus ideas una ley para regir a los demás. Dominantes y amigables. Tienen su propio sentido de la justicia, poseen una indómita obsesión por sentirse amados. Desde pequeños son muy persuasivos, y buscan su propia conveniencia en ello. En su adolescencia, viven una guerra interior por su paz interior. La desconformidad es su característica. Tendencia a ser influidos por su entorno.



ESCORPIO (del 24 de Octubre al 21 de Noviembre)

Enigmáticos. Dotados de una gran energía, rodeados por el misterio; con una extraña sensibilidad hacia el prójimo, donde su fortaleza es la lealtad. Emotivos y afectuosos. Reservados y a la vez expresivos, solo con quienes son leales a ellos. Es muy difícil que un Escorpio exponga todo lo que siente o necesite, desde su primer llanto, habrá muchos más que tal vez su entorno no los escuche. Son intensos en sus emociones, les encanta el aprendizaje y la recepción del afecto por parte de su entorno familiar. No toleran la ingratitud, y suelen ser justicieros en su adolescencia. Son niños adultos y adultos niños.





SAGITARIO (del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre)



Estos pequeños son un himno a la vida; su expresión es la alegría, la energía y la diversión. Se toman muy en serio, pero también se ríen de sí mismos y de los demás. Tienen muy claro todo lo que quieren en la vida, y un enorme sentido del humor que a veces suele parecer sarcástico. La VIDA con mayúscula es su esencia, suelen establecer sus propios límites desde muy pequeños. Optimistas innatos del zodiaco, con un gran sentido de la convivencia y la filosofía de sus experiencias. Dotados de habilidad, muy inteligentes. Maduros y responsables. Tienden a sobresalir en sus estudios.



CAPRICORNIO (del 22 de Diciembre al 19 de Enero)



Adultos desde su nacimiento, disciplinados, discretos, prudentes. Tienen una fuerte tendencia intelectual, en donde su principal ambición es la perfección cotidiana.Los juegos practicados por ellos desde muy temprana edad están relacionados con la estrategia, la didáctica y el ingenio. Son tradicionalistas, apasionados por la lectura, adquiriendo a su vez enseñanzas y conocimientos de otras culturas. No se bromea con estos nativos, ya que se toman a si mismos y a la vida muy en serio. Eficientes , trabajadores y cautos.



ACUARIO (del 20 de Enero al 18 de Febrero)



Los más especiales del zodiaco. Su visión de la vida, posee características nada comunes. Visionarios, destacados aunque poco valorados dentro de su seno familiar. Multifacéticos, y tan veloces que también exigen a su entorno lo mismo. Originales y creativos. Aprenden con rapidez, pues para estos lo ideal es no presionarles y otorgarles un espacio de libertad para sus creaciones e incentivar la autoafirmación. En la amistad son fieles, y no se les debe criticar y se les debe enseñar a no subestimar a quienes no viven a la altura de su ritmo o circunstancia. Les encanta el éxito y el altruismo.



PISCIS (del 19 de Febrero al 20 de Marzo)

Caprichosos, emocionales, necesitan ser mimados en forma constante, incluso durante toda su vida. Hipersensibles, soñadores, creadores y autores de su propio mundo en forma paralela. Fácilmente susceptibles a algún tipo de descontrol. Estéticamente exigentes, cuidan su imagen y brindan muy buena apariencia a quienes disfrutan de su compañía. Es necesario que su entorno, familiar o de amistad, sea perceptivo y abiertamente preparado para interpretar los diferentes medios de comunicación que estos niños, puedan llegar a relacionarse con su entorno.