Con ustedes, Marcos López y de fondo, una de sus obras más conocidas, "Asado en Mendiolaza", su versión sobre La Última Cena. Esta fotografía intervenida es del 2001.

No hizo falta más que hacer un pantallazo a los artistas de renombre nacional, para coincidir en que el famoso y a su vez polémico Marcos López sería el indicado. El que con su cámara y sus conceptos a cuestas sería el que mejor podría retratar y describir lo que será "El calor de lo nuestro'', la temática de la próxima Fiesta Nacional del Sol.



Según confiesan quienes estuvieron en toda la previa a su labor de varios días en San Juan "no costó nada'' convencerlo para que venga a hacer la campaña gráfica de fotos y videos con que se publicitará el mayor evento de los sanjuaninos. Al contrario, ya desde las primeras conversaciones sobre propuesta estaba en su "salsa'', conjugando imágenes costumbristas entre chapuzones de agua y bocanadas de viento Zonda.



Justamente mañana se presentarán en sociedad las piezas fotográficas y los spots publicitarios que dirigió creativamente hablando (ver Para Agendar) este artista al que le gusta llamarse multidisciplinario, nombre al que le hace honor porque no sólo se dedica a la fotografía sino además porque hace docencia y trabajo en equipo en Oficina de Proyectos (una plataforma de dirección, producción y taller de ideas y contenidos creativos para instituciones y empresas como Goodyear, Disney, Rolling Stone, Pernod Ricard, Coca Cola, Fernet Branca), pinta, es documentalista y cineasta, escribe. Actualmente está trabajando a la vez en una exposición con referentes culturales santafecinos (su lugar de origen), pero también filma un documental no lineal, ha postulando un proyecto escenográfico para la próxima Bienal de Venecia y como está fascinado con las posibilidades que le da el celular ya se prepara para participar del próximo Festival García Márquez en Colombia sólo con contenido para redes sociales.



Provocador, incisivo, sarcástico, sentimental y melancólico se ganó un lugar en el arte desde muy joven cuando en 1982 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes y en el "89 integró la primera promoción de becarios extranjeros de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, entre otros premios. Más allá que en los "90 se hizo famoso por describir en imágenes la realidad argentina como un "shopping center de cartón pintado'', sus fotografías forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en España, y la Fundación Daros-Latinoamérica en Suiza entre otras colecciones públicas y privadas. Ya tiene publicados 7 libros y va por más.



¿Por qué lo eligieron desde la organización de la FNS? En palabras de Pablo Pastor, responsable de las cuestiones creativas de la fiesta y del espectáculo final, porque "tiene, como fotógrafo, una amplísima trayectoria con un trabajo de color y de rescate de lo local, lo cotidiano, la valoración de historias y personajes, la búsqueda de la identidad nacional que es muy interesante. Es lo que él llama el realismo criollo. Y de alguna manera, "El calor de lo nuestro'' es eso:.identidad pura''.



Tres viajes a San Juan bastaron para que López pudiera apropiarse del paisaje, quizás el más típico, como el que se concentra en la fuente de la plaza 25 de Mayo, un recorte del espejo del agua del Dique de Ullum y una réplica de casa de barrio de utilería con sus veredas anchas que sirvieron de escenario para las tomas, en las que participaron actores, deportistas y algunos personajes atípicos para la ocasión que representan a familias, jóvenes, niños, verduleros, heladeros, ciclistas, nadadores, corredores viviendo y disfrutando del calor del sol. Bajo sus directrices pero con buena parte del trabajo realizado por sanjuaninos se lograron 4 piezas de video (que fueron editados en la provincia) y 3 fotomontajes más fotos individuales que además de la utilería serán los íconos más representativos de la Fiesta de Sol que se aproxima.





Una mirada en primera persona



Marcos López cuenta que en la primera vez que visitó la provincia quedó maravillado con la Difunta Correa, tanto que la tomó como una de sus obras de la serie "Subrealismo Criollo'', uno de sus trabajos más difundidos. Fiel a su estilo, se permitió reversionarla, como hizo no sólo con figuras populares sino con tantísimas obras clásicas de la talla de La Última Cena de Leonardo Da Vinci o La lección de anatomía de Rembrant, sólo por citar algunos ejemplos. A su Deolinda Correa, aquella vez, la fotografió de manera muy particular con un bebé de juguete flotando. Confiesa también que le daba impresión incluir a un niño pequeño en su imagen, sensación que no es pasajera, ya que en sus trabajos generalmente aparecen sólo adultos.



Ahora volvió con otro propósito. Puso en la mira la Fiesta del Sol. "En mis fotos generalmente hay una ironía, como un subtexto trágico que observa la realidad y como un género para transitar el conflicto desde otro lugar. Ese es un poco el oficio de la mirada, el de señalar. Pero cada vez más, y es lo que hice en San Juan, trato de darle lugar a la ternura. Me entusiasmó mucho el trabajo para la Fiesta del Sol y me llena de energía esa capacitación que voy a dar en unos días porque la idea es llevar a la práctica un trabajo en una línea que casi que se sale de la fotografía hacia el teatro, hacia otros rumbos, como puede ser el desbloqueo de la creatividad'', adelanta lo que hará a partir del martes.



"Lo que más rescato del trabajo en San Juan es el equipo de profesionales que hay en la provincia, con muchos jóvenes talentosos, algunos profesionales, otros estudiantes'', cuenta.





¿Acostumbrás a ir a fiestas y convocatorias populares para retratar los mitos, leyendas y esos personajes que abundan en tus obras?



No. Es la primera vez que me convocan para algo así y me dieron mucha libertad para trabajar. Eso implicó hacer una investigación, ir a la provincia un par de veces e involucrarme en lo que se podría llamar, las "texturas'' de lo local. Creo que cualquiera de las fotos que logramos podría estar en alguno de mis libros artísticos o en mis exposiciones.



¿Hiciste lo que vos hacés artísticamente hablando?



Trabajé como si fuese mi obra artística porque en realidad yo siempre hago foco en la cultura popular, lo autóctono, el calor y el color local, respeto y me inspiro mucho en la artesanía.



¿Necesitamos mostrar quiénes somos?



Todos necesitamos mostrar quiénes somos. Es algo universal. Es un acto casi de salud emocional entender quiénes somos. La comunicación y el arte son un espejo en la gente. A mí me interesa que mis obras no sean herméticas, que cualquier persona pueda ser un espectador, ya sea un crítico de arte a una persona común y corriente.



Justamente esa es una de las grandes batallas de la Fiesta del Sol, que de alguna manera que todos la entiendan. ¿Ese debe ser un objetivo artístico?



Me parece que la próxima fiesta se va a lograr.



¿Conocías San Juan? ¿Cómo se hace para describir en una imagen el calor de 40ºC o un Zonda o lo que somos los sanjuaninos si nunca lo viviste?



En estos viajes, varias veces sentí el Zonda y ¡es algo impresionante! Pero lo que más me llamó la atención es lo saludable de la ciudad, la cantidad de gente que camina y hace ejercicio, los que andan en bicicleta, los que corren y el calor no los asusta. Realmente es una vocación saludable de la gente. Los sanjuaninos quizás no se dan cuenta de eso. Me causó muy buena impresión eso de San Juan.



¿Además del trabajo para instalar la fiesta y publicitarla, vas a venir a verla?



Sin duda que voy a ir como espectador, no me la voy a perder. Y lo tomo como un compromiso por parte del trabajo que he hecho el poder dar una devolución, mi mirada externa, una vez que pase. Pero a su vez me gustaría, y es una expresión de deseo, proponer una muestra de mis fotos para el museo Franklin Rawson. Me impresionó mucho la pintura de Rawson. Es posible también que me ponga a hacer fotos, aprovechando la Fiesta del Sol, para un proyecto de libro personal que se va a llamar "Patria'', que va a contener imágenes con relación a la patria como lugar emocional.



¿Alguna vez dijiste que era difícil encontrar una imagen de la identidad nacional?



Es a lo que me he dedicado desde que tengo 18 años, me interesa investigar la idea de identidad, de textura de identidad que puede estar en la vereda lustrosa o en una persona. Hay un fotógrafo sanjuanino que yo respeto mucho y que me inspiró en este trabajo. Es Oscar Pintor, uno de los mejores artistas argentinos y latinoamericanos en fotografía que he conocido. Hemos trabajado juntos y ver sus trabajos de San Juan en los años '80, con sus ranchos y patios, me sirvió muchísimo para lo que hicimos en la Fiesta del Sol.



¿Te parece que esta fiesta necesita crecer?



No sé qué podría ser crecer. Es patrimonio local y regional, se puede decir.

Las imágenes serán "recortadas'' y mezcladas digitalmente para lograr fotomontajes.







Para agendar



Soporte netamente sanjuanino



Marcos López no estuvo solo en este trabajo. Para ello contó con su equipo, el de la productora Oficina de Proyectos que lo acompaña a sol y a sombra (y que está integrado por Diego Frangi, Chechu Moziman, Luna Kossowski, Emiliano Mariani, Nicolás Dalmasso y Graciela Rodecker). Más los sanjuaninos que aportaron lo suyo: María Laura Romero (producción), los realizadores escenográficos (Leandro Martín Molina, Matías Exequiel Vázquez, Maximiliano Axel Heredia, Leandro Javier Tejada Díaz, Martín Fernando Quiroga Díaz coordinados por Federico Hueso), Elina Jofré (utilería), Melina Echeverría y Estefanía Kaluzza (maquillaje), Tania Viglione y Florencia Tornello (vestuario), Laura González y Franco Licata (peinados).



Además María Laura Pintor y María Agostina Poblete Treo hicieron producción del video, cuya post producción es obra y arte de Andrés Jones, mientras que de la cámara se ocuparon Juan Montes y Douglas Williams, con la colaboración de buena parte de la primer camada local de alumnos de la Enerc a punto de recibirse (entre los que trabajaron figuran Rodrigo Villegas, Valentina Ontiveros, Eliana Quiroga, Carolina Costa, David Chacón, Jairo Samuel, Facundo Bustamante, Jairo Páez, María Belén Ruiz Olalde Quiroga, Marysol Cáseres y Oscar Díaz).





Los que le ponen el cuerpo



En las fotos y spots, según adelantaron desde la producción de la fiesta, se verá a personas y personajes que estarán involucradas en el espectáculo final, con ese u otro papel pero también a otros que lejos de los escenarios y más puntualmente de la Fiesta del Sol en sí misma, se sumaron gustosos a la convocatoria, como es el caso de los deportistas. Esta vez la ganadora de varios trofeos en mountain bike Inés Gutiérrez, los kayakistas Jeremías Fernández (de17 años), Juan Cruz Bustamante, Enzo Olivera y Ariel Distéfano se vistieron con sus equipamientos y bici o kayak en mano e hicieron lo que mejor saben hacer ante cámaras. También se sumó el multipremiado nadador Felipe Vargas que dio algunas brazadas simbólicas en la fuente de la plaza. Lo mismo ocurrió con los pequeños hockistas de Concepción, Victoria Chirino y Valentín Almonacid que posaron con bochín, palo de hockey y patines.



Quizás el menos esperado en su incipiente rol es el violinista y conductor de la Camerata, Pablo Grosman, que dejó de lado las partituras para las jornadas de grabaciones y se puso en el papel de un verdulero.



Además el actor -fue el San Martín de la FNS del 2016 y recientemente incursionó en la televisión en "Mi hermano es un clon'' de canal 13- Guillermo Kuchen hizo trekking junto a sus colegas Melina Assandri (que a su vez es abogada pero no ejerce), Luis Linares (además es notero en Telesol) y Coyi Aguiar (fuera de los escenarios es esteticista).



Mientras que Marco Marra (actor), Flavia Domínguez (actriz, clown, standapista y estatua viviente) y Georgina García (bailarina y alumna de los talleres de actuación del Teatro Kummel) hicieron las veces de una familia que disfruta de un pic nic en el dique.



Siempre con el calor como leitmotiv los jóvenes Lola Moreno, Juan Verdeguer, Cecilia Vilanova y Elías Alfaro chayaron en la plaza 25 de Mayo mientras los pequeñitos Joaquín Robledo y Federica Rocamora hicieron lo que muchos hacen para mitigar el calor: tomar helado que les vende Mariano Herrera (actor, diseñador gráfico, experto en teatro aéreo).



En otra de las imágenes aparece la profe de declamación y actriz María Luisa González lampaceando y el músico Fausto Méndez, guitarreando en la vereda.