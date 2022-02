En Neurosport se trabaja con la estimulación de las habilidades cognitivas, tanto con deportistas (amateur y profesionales), adultos mayores y público en general. Facundo Romo, profesor, explica que cuentan con un equipo de profesionales guiados por médicos neurólogos, que utilizan la neurociencia como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Brindan entrenamientos de las habilidades cognitivas con el uso de tecnología, estimulando las habilidades cognitivas que son determinantes en la consecución de logros deportivos (atención sostenida, memoria verbal, velocidad del procesamiento, memoria visoespacial, toma de decisiones, control inhibitorio) En suma, ofrecemos un entrenamiento mental con el uso de tecnologías, complementado de actividades motoras, transformándolo en una actividad dual (mental - física).



Lograr impacto en tu salud psíquica, logrando un beneficio en todas las actividades de tu vida cotidiana y en tu rendimiento deportivo, es nuestro objetivo. Por ello, trabajamos con grupos reducidos, organizados de acuerdo a objetivos personales, así podemos contenerlos, evaluarlos, corregirlos y mejorar resultados. Por ello aspiramos a estimular y desarrollar las funciones cognitivas en las personas, a través de planificaciones guiadas para el logro de tales fines.



La importancia del entrenamiento cognitivo



En la actualidad, para que un deportista logre sobresalir en los torneos más exigentes, no solo debe contar con un óptimo estado físico, sino que también debe poseer una excelente preparación mental. Precisamente, debido a la importancia de este último factor, cada vez es más grande la atención que cobra la neurociencia en el mundo del deporte. Al incluir este campo de la ciencia en su preparación y entrenamiento, un deportista podrá tener un mejor manejo del estrés y la ansiedad y regular sus emociones. Asimismo, se verá más capacitado para soportar la presión social y profesional. De esa manera, conseguirá afrontar las distintas situaciones que surgen en el desarrollo de una actividad deportiva de mejor forma. En síntesis, el entrenamiento de habilidades cognitivas es el camino para aumentar el rendimiento mental del deportista y generar una mejor toma de decisiones en el campo de juego que puede ser vital en la consecución de logros deportivos por parte de entidades deportivas a nivel nacional e internacional.

Estímulo de habilidades cognitivas



Existen habilidades visuales y cognitivas que son determinantes en la consecución de logros deportivos y estas son entrenadas a través de dispositivos tecnológicos, juegos de realidad virtual y entrenamiento en campo.



¿Que ganamos entrenando la mente? Menor ansiedad, elevada autoconfianza, mayor concentración, la motivación va orientada a la tarea y no al resultado, utilización de la visualización, más pensamientos positivos etc. En deportes individuales y colectivos, las capacidades cognitivas y el manejo de las emociones juegan un papel muy importante para conseguir un alto rendimiento. La diferencia entre un campeón y un subcampeón puede encontrarse en la mente y no en el cuerpo. Hoy en día, los clubes deportivos más importantes del mundo están acudiendo a este campo de la ciencia para reforzar la preparación física de los deportistas. En síntesis, la neurociencia refuerza la preparación física de un deportista, ayudándolo a estar mejor capacitado para enfrentar las situaciones decisivas de una competencia. Además, permite comprender las relaciones entre el cerebro humano y las posibilidades motrices del cuerpo de un atleta.

¿Qué beneficios obtiene?



Herramientas para el desarrollo de la neurociencia en el deporte. Estas ayudan a los atletas a convertirse en expertos en menos tiempo, así como a perfeccionar sus habilidades cognitivas. Entre los ejercicios de neurociencia que son aplicables en el deporte se encuentran:



Tiempo de respuesta

Dentro del campo de juego y en milésimas de segundos, un deportista debe tomar innumerables decisiones. Por eso, aumentar su velocidad de procesamiento de la información y reducir su tiempo de respuesta optimizando la capacidad en la toma de decisiones, son dos factores claves.



Recepción espacial

En particular, esto puede ser de interés para los atletas que necesitan información espacial precisa (por ejemplo, la localización de un objetivo, la posición de los oponentes y compañeros de equipo en el campo de juego) para poder rendir al máximo.



Memoria verbal

Es importante mejorar la capacidad para memorizar información de tipo conceptual, como indicaciones o instrucciones. En el caso de los deportistas, trabajar constantemente esta función hará que puedan retener las distintas órdenes del cuerpo técnico y optimizar sus respuestas.



Entrenamiento Visual

El entrenamiento visual deportivo es una disciplina personalizada y diseñada para deportistas, permitiendo potenciar diferentes habilidades que le serán muy útiles durante la práctica deportiva. Las habilidades imprescindibles en todos los deportes son:

* Tiempo de reacción: es la habilidad de reaccionar ante una información visual en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia. De nada sirve un buen tiempo de reacción percibiendo un estímulo si la respuesta no viene acompañada por un movimiento certero.



* Tiempo de anticipación: se produce cuando a través de la imagen que se percibe se es capaz de pronosticar con exactitud el momento justo en el que un objeto en movimiento alcanza una posición, velocidad, y dirección determinadas para interaccionar adecuadamente con el objeto móvil. Este proceso es altamente complejo y requiere de múltiples habilidades. La capacidad de predecir permite alcanzar una posición adecuada dentro del terreno de juego justo en el momento oportuno.



Adultos mayores



¿Qué es estimulación cognitiva para adultos mayores? Consiste en la aplicación de un conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener o incluso mejorar el buen funcionamiento cognitivo a través de determinados ejercicios. El retrasar el deterioro de las capacidades y habilidades promueve eficazmente un envejecimiento activo. Los ejercicios de mantenimiento cognitivo y envejecimiento activo persiguen mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas a medida envejecen, favoreciendo las oportunidades de desarrollar una vida autónoma y saludable en la tercera edad.



Así, Neurosport ofrece una serie de actividades dirigidas a trabajar diferentes aspectos cognitivos del usuario, con el objetivo de mantener una correcta salud mental, autonomía y competencia por más tiempo. El entrenamiento no es propiamente dicho un tratamiento que revierta los procesos propios de esta etapa de la vida, sino que va más orientado a paliar las incipientes alteraciones que se van produciendo. Las capacidades cognitivas, como la atención, la memoria o la concentración entre otras, van desarrollándose desde que nacemos hasta la edad adulta, período en el que se mantienen hasta llegar a los 45-50 años. Es en este momento cuando comienza a producirse un declive cognitivo que se irá haciendo más evidente conforme se avanza hacia la tercera edad. Sin embargo, existen varias formas de estimulación cognitiva para prevenir los signos de la edad y desarrollar un envejecimiento activo y saludable.

¿Qué pasa cuando no entrenamos las habilidades cognitivas?



Nuestras conexiones neuronales no se generan al azar: El cerebro aporta recursos para aquellas conexiones que estimulamos con frecuencia y elimina aquellas que considera menos útiles. De esta forma, ahorramos recursos neuronales y mantenemos en buen estado la salud de nuestro cerebro. La contraparte de este mecanismo es que, las capacidades cognitivas que no fortalecemos terminan por deteriorarse. Con el aumento de la edad y el descenso de la actividad, estas conexiones pueden recibir una menor estimulación, deteriorando las diversas capacidades cognitivas. Estas alteraciones se dan, esencialmente, en el funcionamiento de las capacidades mentales y cognitivas siendo las más frecuentes:



* Memoria: registra, almacena y evoca las distintas experiencias, ya sean ideas, imágenes, acontecimientos, etc



* Velocidad de procesamiento: capacidad que establece la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido. Permite procesar información de forma rápida y automática.



* Atención: capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante.



* Percepción: codifica y coordina las diversas sensaciones elementales para darles un significado.



Es importante trabajar con estas personas, muchas de ellas todavía en edad adulta, las funciones ejecutivas y capacidades cognitivas que empiezan a entrar en proceso de deterioro y a verse afectadas.



Para afrontar las alteraciones cognitivas Neurosport hace uso de distintos recursos con avanzadas tecnologías que tienen como objetivo el entrenamiento de determinadas funciones ejecutivas. Estas estrategias pueden ser utilizadas por todas las personas, ya sean niños, adolescentes, adultos o personas mayores y ancianos, adaptando los ejercicios y actividades al nivel de desarrollo individual de cada uno y a los intereses propios de cada una de las etapas de la vida.



Actualmente, los juegos de "entrenamiento cerebral' o "entrenamiento mental' son una de las formas más conocidas y populares para trabajar y estimular las capacidades cognitivas según los intereses de cada persona.

Dónde está presente Neurosport

El Dato:

El conocido Alan Reser, especialista en Neurociencias aplicadas al deporte estará presente en San Juan desde el 22/3 al 29/3 trabajará junto a Neurosport dando charlas a clubes y federaciones.