Hay una cita imperdible y con un doble propósito: mientras 14 alumnos que cursan su 5¦ año de la Licenciatura de Turismo buscan aprobar una materia clave, todo aquel que concurra a la Expo Médano de Oro podrá disfrutar de una jornada llena de experiencias emprendedoras. Será el próximo viernes 8 de octubre, con entrada libre y gratuita. Habrá talleres y charlas pero también degustaciones y la posibilidad de pasar un lindo momento en un paisaje de ensueño, a pocos minutos de la capital sanjuanina (ver Para todos los gustos).



La idea comenzó a tomar forma en los claustros universitarios y pronto se convirtió en una propuesta abierta al público. Las profesoras de la materia Práctica Turística V -la titular de cátedra Eliana Arnáez y la jefa de trabajos prácticos Palmira Zapata- como parte de su planificación anual en la UNSJ, plantearon en clase, la organización íntegra y la puesta en escena de un evento a principio de año. La iniciativa fue definiéndose mes a mes con una clara diferencia respecto de otras ediciones: esta vez y luego de un paréntesis en el 2020, pensaron que lo mejor sería hacer una actividad propiamente dicha, involucrándose con una comunidad y no charlas especializadas en algunos aspectos novedosos del turismo, como solía hacerse, sólo para entendidos en la materia y estudiantes. Entonces la oferta más allá de ser una actividad netamente académica, pasó a ser una invitación para hacer miniturismo, en un día feriado.

"Nuestra iniciativa pretende mostrar la idiosincrasia, la cultura y el empuje emprendedor del Médano de Oro, para potenciar su oferta turística como un espacio único y hasta diferente de otros destinos turísticos de la provincia. Creemos que post pandemia, se van a establecer esos lugares cercanos, que no implican prácticamente viajar, muy relacionados con la naturaleza y el disfrute del aire libre; como alternativas para hacer turismo. Justamente esta localidad de Rawson tiene muchas características que responden a esos parámetros para ganarse un lugar turístico y ofertarse sin lugar a dudas. Eso es lo que vamos a mostrar en nuestra Expo no sólo entre quienes hacemos turismo sino al público en general'', coinciden las profesoras con sus alumnos involucrados en el proyecto que tiene interesantes propuestas.

Tarea dentro y fuera del aula



Clase a clase y con un proceso que implicó algunas investigaciones, trabajo de campo y el relevamiento de algunos lugares, se definió, entre docentes y estudiantes, que el evento en cuestión sería una mega jornada con expositores y disertantes. También se estableció que el Médano de Oro sería el sitio protagonista.



Omar Meritello, uno de los alumnos organizadores, relata que a lo largo de su experiencia profesional como ingeniero pero también como persona involucrada con el turismo, ha participado de muchos eventos, dentro y fuera del país. Pero esta es la primera vez que le toca organizar y planificar el paso a paso. Y recién entonces pudo dimensionar el inmenso panorama que se abre alrededor de la idea. "Es una propuesta muy interesante porque nos ha puesto en acción, teniendo en cuenta que es una carrera que tiene un alto porcentaje de teoría y que para muchos alumnos es un mundo nuevo y desconocido. Es la oportunidad de hacer algo concreto y enfrentarse a las infinitas tareas que tiene generar un evento. Si uno lo piensa en un ámbito macro habrá tener en cuenta, por fuera del evento, la necesidad de contratar desde transfer a hoteles, traslados a centros de convenciones, incluir personal de limpieza, de seguridad, paseos, espectáculos, comidas, etc, etc. Claro que esta vez, es a menor escala y por ende con muchas alternativas menos, pero no por ello menos importantes. Sumado a esto, hay una infinita cantidad de problemas e inconvenientes, pequeños y grandes, que hay que resolver para que todo salga como lo soñamos'', detalla el estudiante que se siente orgulloso de estar a punto de alcanzar un nuevo título casi con 60 años.

Como había mucho por hacer, los estudiantes fueron divididos en diferentes comisiones contable, de difusión, administrativa y de logística, para facilitar y acelerar el trabajo.



"El trabajo fue inmenso porque empezamos a pensar qué hace falta para mostrarle a los sanjuaninos, la cultura gastronómica y emprendedora del Médano de Oro y de paso que se acerquen y vean un paisaje completamente diferente a los acostumbrados. Llegamos a la conclusión que nos cuesta un poco movernos de casa y descubrir propuestas diferentes a lo que ofrece Zonda, Ullum o Barreal. A veces es más fácil encontrar a un chaqueño o a un turista de cualquier punto remoto del país que a un sanjuanino en visitas a bodegas y aceiteras por ejemplo. Ya es hora que comencemos a conocer lo que tenemos, a un paso de la casa'', dice Omar en nombre de todos sus compañeros, quienes ya desde hace un tiempo, sondearon que con los cierres de fronteras en plena pandemia hubo un pequeño "auge'' que fue motor del turismo interno, situación que consideran, hay que reforzar y fomentar.

En manos de los alumnos quedó la tarea de relevar y convocar a los emprendedores del lugar, contactarse con ellos, analizar lo que comercializan y seleccionar quiénes serían los expositores. Además tuvieron que contabilizar los elementos que necesitaban para armar los stands (tablones, manteles, gacebos), generar permisos, acercar invitaciones, buscar sponsors y colaboradores externos, ya que no cuentan con un presupuesto para oficializar el evento. Además tuvieron que armar el cronograma de disertantes.



"La respuesta fue muy positiva desde el principio porque por ejemplo los artesanos y emprendedores se vieron muy afectados por la pandemia y porque además muchos de ellos no encuentran un lugar o contención en la feria que se suele hacer los domingos en la plaza del Médano, por ende no tienen una vidriera donde ofrecer sus productos. Por lo que la Expo Médano vino a mostrarlos en todo su potencial'', coinciden profesoras y alumnos.



Aunque todavía faltan unos días para poder evaluar y poner nota a los alumnos, la profesora Eliana Arnáez ya está conforme y satisfecha por el proceso alcanzado. Es más tiene tanta ansiedad como los estudiantes para que llegue el viernes.

"Se evalúa la parte previa, el durante y el después del evento, cómo ha sido el contacto con la comunidad, con los emprendedores, pero también la respuesta del público asistente. Analizamos como es la dinámica y la gestión de recursos, como cumple cada uno su función y como se ponen en acción los futuros licenciados en Turismo. Es una materia anual que permite a los alumnos vivenciar todo lo que aprenden durante el año. No es una materia teórica, sino que genera adrenalina'', afirma.



Para la docente además de valorar el trabajo puntual de los estudiantes, considera que es un orgullo que se hayan contactado con instituciones y empresas para poder dejar souvenirs entre los visitantes, como las semillas que les entregó el INTA para repartir y promover la sustentabildiad; los premios para sortear y hasta los envoltorios reciclados que han ideado para no contaminar.



La actividad tiene el apoyo no solo de los distintos estamentos de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, sino además de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, del Ministerio de Turismo y Cultura y de la Secretaría de Ambiente del gobierno de San Juan; del municipio de Rawson, además de comerciantes que lo auspician.

Para todos los gustos

Dos espacios bien definidos son parte del cronograma de la Expo. Por un lado estarán los emprendedores y productores, que responden a la premisa principal para la convocatoria: ser o tener un vínculo cercano con la localidad anfitriona y sus alrededores. Allí se ubicarán los emprendimientos R.D.C (embutidos y fiambres de cerdo de Darío Colfo), Lola Panificación, repostería y sopaipillas (de Lorena Almirañana), Comidas Regionales Médano de Oro (salsas, ensaimadas y empanadas mallorquinas que hace Marianela Figueroa), Dulces de todas las frutas y repostería Mamma (Nancy Beatriz Quinteros), Verduras del Médano (Flores Nancy), Vinos artesanales Agustín Gayá, Apicultura El Gringo de Lorenzo Radiccetti, productos Chichita (artesanías en palma, dulces, panificaciones y semitas de María Lucía Contreras), Emilce (prepizzas, empanadas, repostería y conservas que prepara Graciela Narváez). También habrá un lugar para Las plantas de la Mami Cactus y Suculentas (de Nery González), Vivero Ecoplant Plantas de interior, plantines de flores y aromáticas (de Martín Soler), Artesanías en Madera San José de Mario Sarmiento, Pandora artesanías en madera, cuadros y mates pintados de Belén Aracena y Herrería artística de Pablo Rojas.



En ese sector, el público podrá probar y hacer degustaciones, aunque también se ha previsto la posibilidad de comer en el lugar algunos platos y hasta comprar algunas provisiones y adornos para llevar a casa o para regalar.



El otro espacio, delimitado, señalizado y con un escenario, quedará a disposición de talleristas, disertantes y por supuesto un público ávido por recibir datos, conocimientos, experiencias e inclusive secretos de la mano de emprendedores.

Luego de la apertura oficial, a las 11:30 horas, la directora de Productos Turísticos del Ministerio de Turismo y Cultura, Martina Canales, disertará sobre "Turismo Rural en San Juan. Experiencias Rurales+. A las 12, Itatí de la Vega Sánchez de Bioita Ecocubiertos contará sus secretos de los Nuevos Modelos de Negocios Sustentables, y media hora más tarde, los hacedores de cerveza artesanal, bajo la marca Inner, confesarán a quienes los escuchen sus ganas de convertir su espacio de producción en una futura visita guiada y a su vez, darán detalles de la "Potencialidad de emprendimientos turísticos-gastronómicos'', tal como han denominado a esta charla. A las 13, el chef Mauricio Savoca hará un paseo por la gastronomía típica y luego un maridaje dirigido.



Luego de un break -en el que habrá una presentación artística- la disertación de Sebastián Chirino sobre la "Creación de valor compartido para territorios sostenibles'', a las 16 Mariana Sánz sobre su experiencia en "Domos: Construcción Sustentable'' y a las 16:30, Antonia Giménez mostrará como hacer artesanías en palma. A las 17:10, Romina Quinteros (de la tienda Ecofriendly) y la ingeniera Karina Torrente (de Fecoagro) darán un taller de Compostaje ambiental y su uso en huertas orgánicas y a las 17:50, Carmen Betancort de Doreé Mieles, hablará acerca de su empredimiento apícola. Tras la entrega de premios del Concurso Fotográfico (ver aparte), el evento cerrará con mucho brindis porque Aprobar, la academia profesional de Bartenders de San Juan, hará un taller de coctelería andina y su consecuente degustación dirigida para el deleite de todos los presentes.



"Consideramos que es una propuesta variada e interesante en cuánto a temáticas y profesionales de excelente trayectoria. Es un gancho para el público por donde se mire'', aseguró entusiasmado el grupo de alumnos organizadores que es consciente de que si bien la Expo Médano es una actividad puntual para aprobar una materia, no descartan que no pueda extenderse en el tiempo o transformarse como un evento que llegó para quedarse y potenciar la zona.





Concurso fotográfico



Como parte del cronograma de actividades, en el predio podrán verse las imágenes de quienes participaron del concurso fotográfico "Tu departamento: turístico, cultural y sustentable''. Justamente el nombre fue el leiv motiv de la temática a fotografiar por los alumnos de colegios secundarios, tanto públicos o privados y especialmente a los que tienen la especialidad de Turismo como orientación, a quienes estaba dirigida la contienda. Se podían presentar fotos a color, sepia, blanco y negro, con una descripción de no más de 500 palabras.



El público además de visitar la muestra será testigo de la decisión del jurado -integrado por los fotógrafos Sergio Leiva y Ariel Flores- respecto de los ganadores, ya que la entrega de premios se hará en la misma jornada de la Expo Médano.





Para agendar



La actividad se desarrollará el viernes desde las 11 a las 19 horas en el predio de "Humedales'', un emprendimiento rural que por la pandemia se vio reducido solo a una interesante y deliciosa propuesta gastronómica. Está ubicado en calle Vicente López y Planes entre 6 y 7.



El predio tiene habilitación para 90 personas, siguiendo su protocolo COVID. Este cupo se respetará a rajatabla por lo que de completarse, los visitantes deberán esperar hasta que se libere para poder ingresar.



Si bien no hace falta reservar turnos ni solicitar permisos para llegar hasta el lugar, aclaran que sólo para las charlas y talleres habrá que inscribirse previamente a través de un formulario que subirán a las redes sociales de la Expo Médano (bajo esa denominación se lo encuentra en Instagram y Facebook). Tendrán prioridad los estudiantes y los profesionales vinculados al Turismo, aunque de no completar el cupo de 20 personas, se abrirá al público general.



Si bien todo se desarrollará al aire libre, los organizadores recomiendan llevar barbijos y alcohol.



El equipo

La actividad es organizada por Deina Díaz, Carla Frasson, Belén Videla, María Jordá, Omar Meritello, Laura Vergara, Malena Almaraz, Daniel Meles, Yohana Espejo, Hernán Videla, Victoria Garipe, Belén Herrera, Agustín Gutiérrez, Tamara Matos con la coordinación de las profesoras Eliana Arnáez y Palmira Zapata.

Fin de semana XXL

Este viernes 8, justo para la Expo Médano, comienza un fin de semana extra largo, que llegará hasta el lunes 11 de octubre. Para esta jornada, el gobierno nacional dispuso que sea un feriado con fines turísticos, uno de los tres que fija el calendario oficial a lo largo del año. Luego de sábado y domingo, el lunes es feriado nacional trasladable por conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original es el 12 de octubre, pero que esta vez se adelante un día.



Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Humedales e integrantes de la cátedra Prácticas Turísticas V