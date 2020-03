CORONAVIRUS



Los coronavirus son una gran familia de virus (CoV) que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. OMS



¿Es verdad que se originó en un animal?



Lo que se conoce es que la OMS el 31 de diciembre de 2019 detectó los primeros 27 casos de neumonía en Wuhan, Pero aún no se conoce que animal originó en brote.



Es importante entender que la Organización Mundial de la Salud define a al coronavirus como una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.



¿Cuál es su origen?



Se estima que el brote pudo haber ocurrido en China.





¿Las mutaciones del virus están confirmadas?



Cada vez que un virus infecta a una célula nueva se pueden producir mutaciones en el copiado de su secuencia genética. No sabemos si este es el caso.





¿Es recomendable tomar antibióticos?



No, los antibióticos no funcionan contra el virus, sólo contra las bacterias, no trataran la infección con el nuevo coronavirus.





¿Es cierto que en el 2021 habrá una vacuna para el coronavirus?



Se están desarrollando algunos ensayos en Estados Unidos y en China, pero los dos proyectos se encuentran en fases de ensayo clínico, es muy pronto para saber si van a estar lista las vacunas para el año que viene.



En medio de la pandemia, ¿ hay que vacunarse contra la gripe y continuar con las vacunas de los bebes y niños?

Sí. La vacunación contra la gripe debe seguir realizándose y sobre todo en los grupos de riesgo, que son los mayores de 65 años, los niños y embarazadas. Además de completar el esquema.





¿Es verdad que no es sensible al calor?



Científicamente no hay nada comprobado.



Dengue

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Los síntomas aparecen 314 días (promedio de 47 días) después de la picadura infectiva. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.



¿Cuántos casos hay confirmados en la provincia?



Hay 11 en estudios y 3 confirmados





¿A qué síntomas tenemos que estar atentos?



Fiebre y cefalea retrocular. Haber viajado a provincias o países de circulación viral, dolores articulares intensos. Puede provocar diarrea y vómitos, rash o salpullidos y sangrado en encías o de nariz.





¿Qué cuidados hay que tener con los niños que ahora permanecen en sus casas?



Usar repelente, sahumerios o aceites a base de citronela que sirven para repeler a los mosquitos adultos.



Además es la oportunidad para que en este momento de cuarentena juguemos con los más pequeños buscando los criaderos en las viviendas, porque sin agua no abra larvas y por lo tanto no existirán los mosquitos. Además cambiar diariamente el agua de los floreros.





¿Cómo manejar las piscinas de casa?



Vaciarlas, las piletas de lona realizarle un cepillado previamente antes de guardaras por si hay huevos adheridos en la lona. Las piscinas de cemento o fibra de vidrio, que no se pueden vaciar, mantener el agua clorada durante todo el año.





¿Hay algún producto apropiado para la limpieza de rejillas de resumideros, vasijas, y otros?



Es recomendable un buen cepillado en las vasijas, tachos bebederos con cloro.





A las personas que por algún motivo tengan problemas de salud mental, pueden comunicarse a los teléfonos de Salud Mental: 4306558 /4305538



Correo electrónico: saludmental.msp@sanjuan.gov.ar



Ante cualquier duda pueden comunicarse a los Teléfonos de Salud Mental



4306558 /4305538



Correo electrónico: saludmental.msp@sanjuan.gov.ar

Fuente: Ministerio de Salud Pública de San Juan