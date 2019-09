Soledad, Mary y Daniela, tres de las integrantes del equipo que competirá representando a la provincia en el Torneo Nacional de Asadoras.



Por suerte los avances de la mujer son tantos que ya ninguno es novedad. Incluso lo poco que iba quedando como baluarte masculino comenzó a ser parte de las mujeres que hasta se animan a representar a la provincia en un concurso nacional de asadoras. Sí, son de San Juan y para dar más precisiones, tres de Jáchal y una de Capital. Las jachalleras María Dolores Carrizo, Soledad Ormeño, Micaela Caballero, y Daniela Moncunil son quienes conforman el equipo que participará el próximo 22 de Septiembre en el "Torneo Nacional de Asado" que se realizará en Plaza Grigera en Lomas de Zamora.



Se puede decir que todo comenzó el pasado mes de Julio cuando se realizó el Segundo Concurso de la Punta de Espalda en Jáchal. Uno de los jurados era Mauricio Barón, reconocido asador local que ya había tomado contacto con las organizadoras de este certamen y buscaba sanjuaninas para que representaran a la provincia. Quedó tan impactado con el trabajo de las asadoras norteñas -Mary, Soledad y Micaela-, que no dudó en convocarlas. Para terminar de armar el equipo, buscó a Daniela, una capitalina que tiene años de experiencia en la parrilla.



En este par de meses ya se han reunido para trabajar en equipo, y lo mejor, esque han congeniado de tal manera que están cada vez más entusiasmadas.



Barón también asistirá a la competencia como coordinador y para dar clases de desposte que se realizarán en la misma plaza de Lomas de Zamora.



El torneo contempla que cada equipo provincial -20 en total-, presente cuatro platos asados a la parrilla: uno de tira de asado; otro con vacío (ojal de costilla), un tercero con pollo y finalmente uno con carne de cerdo. En todos los casos debe incluir salsa y guarnición.



La responsable de este encuentro es Sandra Honczar, líder de la organización Asadoras Argentinas que -en coordinación con el Municipio de Lomas de Zamora- realizará la competencia nacional destinada a mujeres asadoras de todo el país. Además Honczar es propietaria de un restaurante en Chicago donde las ganadoras viajarán para preparar un asado argentino.

Aquí el detalle de cada una de la representantes sanjuaninas.



Daniela Moncunill Cerdera(36)



Cocinera de profesión



Desde la escuela secundaria Daniela tuvo clarísimo lo que quería estudiar al finalizar sus estudios, tanto que de inmediato se inscribió en una escuela de cocina donde cursó hasta segundo año. Es que en ese momento se enteró que la Universidad Católica de Cuyo comenzaría con el dictado de esa carrera y allí obtuvo su título de Técnica Universitaria en Gastronomía.

"Trabajé en servicios para eventos, en Baró, en De Sánchez, hasta que tuve a mi hijo Agustín y decidí hacer cosas por mi cuenta. Actualmente hago desde mesas dulces a platos salados que me piden por encargue. Una de mis cocinas favoritas es la italiana, pero hacer asados es mi pasión", confiesa Daniela.

Este gusto lo cultivó al lado de su hermano Ezequiel. De él aprendió cada detalle, la elección de la leña, cómo prender el fuego, los tiempos necesarios para una buena cocción, la altura de la parrilla, entre otros trucos que posee cada asador.



"Un día estabamos solas con mi mamá y le dije que yo quería hacer el asado, y de ahí no paré. Ahora mis amigos y mi familia me pide siempre que yo ase la carne o lo que fuere", asegura.



Cuenta Daniela que el jurado evaluará desde la manipulación de alimentos, la presentación de cada plato, su originalidad, la vestimenta de las competidoras, y por supuesto, el punto de cocción.



Ella es la única que debió sumarse al grupo porque las otras tres asadoras son jachalleras y entre ellas ya se conocían por tener este gusto en común. Un desafío al que le puso todas las ganas, y que si bien lo que más quiere es obtener un buen puesto, ya está satisfecha por representar por primera vez a la provincia.



Soledad Ormeño (31)



Autodidacta por decisión



Soledad vive en Jáchal con su hija Ambar y su hermana Fernanda, todas mujeres muy independientes, al punto que se las arreglan solas hasta para hacer el asado. Quizá fue una de las primeras causas que la llevo a Sole a preparar todo en la casa, aunque el factor fundamental es su amor por la gastronomía. Trabaja en un restaurante del departamento norteño y sabe -por motus propio- hacer lo que le pidan en la cocina.



Apenas se enteró del concurso de la punta de espalda que se realizó en julio en su departamento, le propuso a su hermana que participaran, pero sin estar demasiado convencida. Fue el jueves anterior al evento (se realizaba un sábado) cuando impulsada por su jefe (trabaja en 1.800 Antiguo Restaurante), decidió presentarse. "Eran sólo dos equipos de mujeres de un total de nueve participantes. Fue una experiencia única. Allí estaba Mauricio Barón de jurado y él nos convocó para el torneo nacional porque le gustó nuestro desempeño. Preparamos punta de espalda con verduras a la parrilla y ensalada criolla, y si bien no ganamos tuvimos muy buena devolución", cuenta.



En cambio, sí ganaron el "Premio Stand", que es otorgado no sólo por la estética del lugar armado para asar, sino por cada detalle de orden, manipulación y preparación de la carne.



La parrilla es su gran aliada y no sólo con cortes variados de carne porque no tiene preferencia por ninguno, salvo la calidad, sino con achuras para armar una buena parrillada.



"Ya hemos trabajado juntas todas las que conformamos el equipo y realmente es una experiencia única. Como todas quiero dejar muy bien a la provincia", asegura.

Las cuatro asadoras sanjuaninas seleccionadas: Sole, Dani, Mary y Micaela.

María Dolores Carrizo (51)



Pura experiencia



Prefiere que la llamen Mary, es como ella se identifica. Una mujer aguerrida que comenzó a cocinar desde muy joven porque su marido era propietario del restaurante jachallero "Nico y Pascual". Allí empezó de cero hasta aprender todo lo necesario para el perfecto funcionamiento de la cocina y de todo el salón. Hace diez años quedó como socia al fallecer su esposo y desde hace uno su local tomó su nombre, apenas compró la parte societaria. En pocas palabras hace más de 20 años que trabaja cocinando en este local ubicado frente a la plaza departamental de Jáchal.



"Es hermoso este trabajo, hubo mucha gente que me ayudó a progresar y hasta la fecha tengo un equipo de trabajo muy bueno y responsable", asegura Mary, mamá de dos hijas, Mariana y Tania Otarola quien siguió los pasos de su madre y llegó a graduarse de cocinera.



Para Mary, competir en Lomas de Zamora junto a otros tantos equipos de distintos puntos del país, es un sueño que también comenzó en la Fiesta de la Punta de Espalda que se hizo en Jáchal. "Fui jurado de este encuentro y me encantó que por primera vez se presentarán mujeres asadoras. Quedé impresionada de lo bien que trabajaban. Verdaderas valientes que le pusieron todo para estar a la altura de los mejores y lo lograron", relata.



Su larga experiencia en la parrilla y en otros manjares de la cocina tradicional es lo que le sirvió de aval para ser convocada a integrar este equipo de sanjuaninas que en unos días darán que hablar en Lomas de Zamora.



Micaela Caballero (28)



Asadora desde niña



A los 13 años hizo su primer asado, es decir que lleva más de la mitad de su vida disfrutando de los aromas de la parrilla. Fue su papá quien le dio todos los secretos de la buena carne asada, con un toque diferente en cada provincia en la que vivieron por su profesión de gendarme. Tras su muerte, Micaela y su familia retornó a su Jáchal natal. Con esa escuela de padres trabajadores y amantes de la buena cocina, comenzó a trabajar en diferentes servicios de cattering para eventos.



"Me anoté en el certamen porque mis amigos me convencieron para que lo haga, tanto que todos me acompañaron para alentarme. Amo la cocina porque crecí viendo a mi mamá y mi papá cocinando. Todo lo aprendí así", cuenta Micaela quien cursa el segundo año de la Tecnicatura en Enfermería.



Mica no es la única que sigue la tradición de hacer asados, también su hermana Melina y Andrés "son excelentes asadores", a su juicio.



"También mi hija Tiziana de cuatro años no sale de la cocina mirando todo lo que hago, así es que seguramente también llevará consigo esta pasión", dice muy orgullosa.



Entre sus secretos figura no poner la parrilla sobre las brasas si no que arma un círculo a su alrededor, tomarse el tiempo suficiente para no apurarlo y así evitar que se "arrebate".



"Estoy muy emocionada por pertenecer a este equipo de asadoras. No sólo me gusta asar si no mostrar todo lo que San Juan tiene a nivel gastronómico y turístico", asegura Mica.