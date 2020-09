Los sanjuaninos son casi los campeones de los modismos regionales, tanto que muchos foráneos estarían agradecidos de un diccionario de sinónimos para entender ciertos términos. Ni hablar si algunas de esas palabras tan locales van dentro de una frase autóctona como: "guarda con el choco"; "bien, por lo menos"; "no le vas a chuliar", entre cientos más que se escuchan en cualquier barrio de la provincia. Pocas veces -por no decir nunca-, estas expresiones fueron plasmadas en objetos, hasta que Carina Coca y su hijo Facundo decidieron hacerlo con la marca "Lo dijo en Sanjua". Todo comenzó con la idea de recopilar "modismos", que en muy poco tiempo se vieron plasmados en vasos, tazas, macetas, pads, mates, yerberas, azucareras, entre otros productos con la frase que el cliente proponga porque se siente identificado o identifique a quien se lo vaya a regalar. Un verdadero éxito de pandemia, tiempo en el que -casi por casualidad-, nació esta iniciativa.



Carina es licenciada en Comunicación y fotógrafa dedicada fundamentalmente a la producción publicitaria, artística y de retratos, actividades que cayeron abruptamente desde que comenzó la cuarentena en el país. Así pasó dos meses de incertidumbre hasta que en el Día de la Fundación de San Juan, se encendió una luz inesperada.



"Todo quedó paralizado y si bien yo no hacía fotos sociales, sino publicitarias, también demandan contacto con el otro, así es que no se pudo hacer nada más. De todos modos este proyecto no empezó de inmediato ni como una veta para conseguir ingresos. Todo fue a raíz de que llegó el 13 de Junio y siempre para esa fecha hago un collage de fotos, buscando siempre una temática diferente y este año me sentí cansada de hacer lo mismo y decidí mostrar los modismos sanjuaninos. Busqué una cara y elegí una vicuña que había hecho hace algunos años en una posta de Bella Vista para acompañar las frases. Nunca imaginé que sería tan aceptada, al punto que el álbum se compartió más de tres mil veces en las redes. Me escribieron y llamaron sanjuaninos radicados en Estados Unidos, Europa, para aportar frases. Realmente increíble. Así fue que muchos amigos me empezaron a decir ¿para cuándo las remeras con las frases?, y así surgió como posibilidad para obtener un ingreso", afirma Carina, quien en la actualidad cuenta con decenas de frases que fue y sigue atesorando gracias a la gente que las aporta.



Su hijo, Facundo se sumó al proyecto para realizar todo lo referido al diseño ya que es alumno avanzado de la carrera de Diseño Gráfico y un creativo por naturaleza. Desde un primer momento se encarga de los dibujos y todo lo que tenga que ver con la estética de cada objeto para lograr un producto final de gran calidad.



Por pedido de los amigos, las remeras fueron el primer soporte para plasmar los modismos sanjuaninos, pero ninguno de los dos quedó conforme con el resultado final. Buscaban más calidad para identificar a su marca. Le sucedieron vasos, tazas de 300 cc, tazas de viaje con tapa bebedora de 500 cc, macetas, kit de mates con bombilla quita yerba exprés, todo en polímero sublimado, además de pads para mouse, entre otras cosas que se venden como pan caliente.



"No paran de ingresar frases nuevas, la gente llama para que las sume, no se terminan nunca, siempre salen otras porque hay algunos modismos que son propios de los departamentos y uno no conoce. También hay gente que pide su foto con la vicuña diciendo la frase que lo identifica abajo", cuenta Carina, aún sorprendida por la repercusión.



Existen dos opciones elegir entre los productos de stock o elegir una frase para imprimir, porque la idea general es que sean personalizados.

"Cuando decidimos volcarnos a esta actividad vimos que con la foto de la vicuña y la frase sola no alcanzaba así es que empezamos con la etapa de diseño, sobre todo a dejar listo en los formatos que mejor se adaptaban para trabajar con calidad y hacer las cosas lo mejor posible", cuenta Facundo.



Los productos se venden a través de las redes sociales de Carina, quien cuenta con un catalogo de frases para seleccionar. El segundo paso es acordar el diseño y en un par de días el producto está listo para ser entregado. Los precios son accesibles teniendo en cuenta que parten desde los 350 pesos en adelante, incluso si hacen varios se pueden obtener descuentos o promociones.

"Nosotros lo tomamos como una reivindicación de lo nuestro, algo de lo que debemos estar orgullosos porque cada frase plasma lo que somos, como hablamos, en definitiva nos identifica", dice Facundo



Por supuesto que hay frases con más aceptación que otras, o que son identitarias de una gran mayoría. Así es que entre las cinco más pedidas hasta ahora figuran las siguientes: "Ta fresco el Zonda"; "Bien, por lo meno"; "Neeñoo"; "Dooññaa", "A cuanto la semita".



De este modo parte de la identidad queda sublimada en un objeto de uso cotidiano que, sin duda, resulta desde curioso, gracioso, y hasta sirve para sorprenderse de uno mismo.



Acuñando modismos



Son innumerables las frases apropiadas por muchos sanjuaninos, aunque seguramente algunos se sentirán más identificados con unas que con otras. El listado es interminable, aquí apenas un puñado de ellas.



"Mentiiira, que bolacero que só neeeño"



"¿Escuchaste el temblor?"



"Doooña"



"Hacete ver laj aguas"



"E más conocido que la chilquilla"



"Pasame eeel ¿comoé?"



"Noo, que ocote wón"



"Macanudo"



"Chupate esa mandarina"



"Es un mermo"



"Qué manyín"



"Neeeño dejá de macanear"



"Guarda con el choco"



"A como el kilo"



"No seas guanaca"



"Está llegando la punta del viento"



"Qué grande el ocalisto"

Por Myriam Pérez

Fotos: Gentileza Carina Coca