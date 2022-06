ARIES: (21/3 al 20/4)

Para sus hijos es todo un líder: valiente, arriesgado, divertido Sólo debe controlar esos accesos de mal humor que le vienen por causas siempre justificadas pero que pronto se arrepiente si ha dicho una palabra de más. Los niños saben que se le pasa bien pronto y pueden seguir jugando con ellos. Disfruta haciendo deporte con los niños o paseando por el campo. Cuidado con exigirles demasiado porque a veces puedes resultar insensible y falto de emociones.



TAURO: (21/4 al 20/5)

El padre de este signo es el ideal para confiar en él ya que el amor hacia sus hijos está por encima de todo y todos. Son pacientes y tremendamente familiares. Nunca exigen nada a sus hijos y esperan que evolucionen según su ritmo. En la parte negativa puede caer en los dos extremos: ser demasiado blando o, conociéndose, evitar caer en la tolerancia total y ser especialmente terco e inflexible. Podrán compartir con sus hijos un fin de semana en una casa rural, una sesión de teatro o un buen rato en la biblioteca.





GEMINIS: (21/5 al 20/5)

Si algo no soportan los padres Géminis es el aburrimiento, así que no es extraño que estén todo el día proporcionando vitalidad y diversión a sus hijos, algo que a menudo también resulta agotador. Les encanta la comunicación, así que podrán pasar horas hablando sobre películas, juegos o la última moda en aplicaciones para el móvil. Su mente es muy ágil y siempre tiene que estar ocupada, algo que a menudo les hace ser, también, un tanto inconstantes. Aunque la rutina no entra en su día a día, los niños también la necesitan de vez en cuando. Comparten con ellos juegos de lógica, de cartas y les encanta el ajedrez.



CÁNCER: (21/6 al 21/7)

Este padre es el que se involucra en todo el proceso del hijo desde el primer instante del embarazo. Es muy familiar y tradicional, y le encanta crear un hogar seguro y protector para los suyos. Defienden a sus hijos a capa y espada y pueden pasarse los días en casa compartiendo con ellos el tiempo libre. El problema más frecuente que se les presenta es el de la sobreprotección, los niños necesitan libertad para aprender por sí mismos.



LEO: (22/7 al 22/8)

Son los reyes de la casa y suelen aparecer como el centro de atención. Les gusta ser valorados y queridos, por eso son especialmente generosos con su familia. Precisamente porque suelen ser muy transparentes en sus emociones, se les reconoce cuando están alegres o preocupados. Para sus hijos son siempre un modelo a seguir gracias a su arrojo y valentía. Pero cuidado si no le agradecen sus esfuerzos ya que se sentirá inseguro y sacará su peor genio.





VIRGO: (23/8 al 22/9)

Estos padres suelen ser especialmente perfeccionistas y racionales, por lo que deberán llevar cuidado para no exigir demasiado a sus hijos. Suele ser estricto y muy ordenado, por lo que enseñará a sus hijos a valorar todo aquello que le rodea, pero lo hace de forma tan natural que no va a resultar intransigente. Entiende a la perfección el ansia de curiosidad de los niños, así que les ayudará a adoptar nuevas experiencias y conocimientos.



LIBRA: (23/9 al 22/10)

Los papás libra son los más sociables, así que no es extraño que estén deseando tener invitados en casa. Les encanta que sus niños crezcan en un entorno pacífico y amable, además son muy respetuosos y tremendamente educados. Por ello no es de extrañar que sean los mediadores entre los conflictos de los niños. La cara más negativa es que tienden a ser demasiado permisivos con sus hijos, por lo que deben enseñarles a crecer en el respeto hacia los demás.



ESCORPIO: (23/10 al 21/11)

Son papás muy sensibles y apasionados, por lo que la familia se convierte en uno de sus objetivos principales para pasar sus mejores momentos. Los niños ven a sus padres como seres misteriosos debido a que no les gusta contar sus cosas, en cambio tienen una ilimitada capacidad para escuchar y su intuición les hará dar buenos consejos. Son perfectos para ayudar a los niños en los trabajos del cole ya que les encanta la historia y son estupendos investigadores. Su punto oscuro es que son controladores y algo manipuladores.



SAGITARIO: (22/11 al 21/12)

Son los más optimistas y aventureros del horóscopo, así que no es extraño que tengan muchísima curiosidad y empujen a sus niños a que busquen, y saquen, por sí mismos sus propias conclusiones. Adoran la libertad y la ofrecen a sus pequeños, algo que en algunos momentos puede venirle en su contra. Menos mal que sabe que, para educar, es necesario poner límites.





CAPRICORNIO: (22/12 al 20/1)

El papá Capricornio está muy centrado en el trabajo y es excesivamente responsable. En algunas ocasiones olvida que trabajada demasiado y, aunque tiene muy buenas intenciones, deja de lado algunas cosas básicas como pasar tiempo con su familia. Una de las principales cualidades de los Capricornio es que siempre tratan de superarse a sí mismos y ser mejores cada día. Por lo que en cuanto identifican un problema, ponen todos los medios a su alcance para resolverlo. El papá Capricornio les enseña a sus hijos el valor del dinero y la importancia de ser una persona de palabra. Siempre hay que cumplir lo que se promete. Y ellos lo verán como alguien muy importante y con mucha autoridad. Pero debe tener cuidado para que no se sientan intimidados por su fuerte personalidad.



ACUARIO: (21/1 al 19/2)

Un papá poco convencional que da libertad y autonomía a sus hijos para que encuentren su propio camino en la vida, y que busca siempre nuevas experiencias para compartir. Pueden parecer tímidos al principio pero acaban entablando una sincera complicidad con sus hijos basada en el respeto. Poseen una personalidad renovadora, llena de matices en los que predominan los ideales, la utopía y la libertad. Son personas románticas que miran a la vida con el optimismo de la transformación, y por eso suelen ser padres atípicos, pues no ejercen un control férreo sobre sus hijos sino que les dejan hacer. Para un Acuario, la mejor forma de educar a sus hijos es dejar que se equivoquen y aprendan de sus errores. Acuario es un signo honesto que cambia de opinión cuando ve que se ha equivocado, e intenta transmitir ese sentido práctico de la vida a sus hijos.



PISCIS: (20/2 al 20/3)

Un papá con una personalidad cargada de magia, eso es Piscis para sus hijos: un refugio ante la realidad aún ininteligible y, más adelante, cruel del mundo que les rodea. Como papá Piscis es un imaginativo, creativo y fantástico, capaz de llevarlos a un mundo abstracto e irreal. A veces demasiado. Tienen cierto desapego de la realidad y ello suele llevarlos, a veces, a prolongar demasiado su carácter infantil. Sin embargo es la puerta hacia los sueños, capaz de transmitirles la importancia de perseguir siempre sus deseos y vivir la vida con una sonrisa. Uno de sus fuertes es la sensibilidad. El otro, la creatividad. Compartiendo con ellos sus secretos más inconfesables.