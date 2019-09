Los platos calóricos del invierno ceden paso otros más livianos adaptados a la temperatura que depara la primavera. Lógicamente que con los vinos pasa algo parecido, ya que los exponentes más robustos dan paso a aquellos más frescos, frutados y de fácil paso en boca. En otras palabras a los que invitan a seguir tomando una copa más. En este sentido las bodegas locales se preparan para esta etapa, incluso algunas van más allá, tratando de tentar a los consumidores o sumar integrantes a las filas del vino, con nuevas marcas y nuevos estilos. Una verdadera revolución en tiempos de crisis.



Influenciados, Compromiso, Thank You, Rosé Dulce Ampakama y Noviembre 24, son algunos de los que presentan sus exponentes o renuevan la apuesta para la estación que comienza.





Bodegas Bórbore/Thank You





Una novedad si las hay. Bórbore apostó a presentar su vino Chenin, solito, solito, es decir como monovarietal para rescatar a una uva blanca siempre aromática y poco utilizada para los denominados vinos de calidad, salvo algún que otro bivarietal.



La presentación fue en agosto con la nueva marca que se sumó al portfolio de la empresa: Thank You, elaborado con uvas Chenin Blanc del Valle de Tulum Este, de viñedos propios de la bodega, específicamente de la Finca Don Pepe, al pie del Cerro Pie de Palo. Hasta el momento esta línea sólo contaba con la variedad Malbec.



Es un exponente con aromas a frutas cítricas que le otorgan excelente frescura y ligeramente dulce. Cuenta con 18 gramos de azúcar por litro, una cantidad justa para que no resulte nada empalagoso, y sólo 12 grados de alcohol. Un vino ideal para beberlo frío (unos 9 grados), y disfrutarlo los días de verano sólo o con comidas livianas y también frescas.





Vino de autor/Influenciados



Un nuevo vino con firma de autor se suma al mercado. Esta propuesta presentada hace días, nació en el año 2018 cuando el enólogo Nahuel Aldalla decidió dar vida a la marca "Influenciados". Es un vino elaborado con uvas Malbec provenientes de dos distritos calingastinos -Sorocayense e Hilario-. Está orientado al consumidor que busca vinos jóvenes con gran potencia, equilibrio, y a la vez muy fáciles de beber.



Todo vino de autor lleva la impronta de su elaborador desde la selección de las vides, pasando por su elaboración, elección de etiqueta y comercialización, lo que da garantía de su desarrollo personal e integral.



La elección de uvas del Valle de Calingasta obedece a que en la actualidad se encuentra posicionado como unos de los mejores lugares de San Juan para el desarrollo de vinos de gama alta, debido a su ubicación geográfica y su clima propicio para el cultivo.



Para esta vendimia se incorporó otro varietal -Sauvignon Blanc- como segundo integrante de Aldalla Wines que saldrá a la venta los primeros días de octubre





Fabril Alto Verde/Compromiso





La bodega orgánica Fabril Alto Verde acaba de presentar dos espumosos ecológicos -blanco y rosado-, con la nueva marca "Compromiso of life". En este caso la premisa fue aplicar las nuevas tendencias del consumidor mundial que busca beber vinos en los que se aplique cultivo y prácticas enológicas que respeten el cuidado del medio ambiente. Se trata de vinos frescos, frutados y de menor graduación alcohólica. El blanco está elaborado con uvas de la variedad Chardonnay y el tinto es un Syrah Rosé.



Presentan una fina burbuja, excelente acidez en boca, ideal para ser bebidos a unos 8 grados de temperatura, y acompañar cualquier tipo de encuentro.



La etiqueta presenta un árbol de la vida vinculado a los 30 años de elaboración de vinos orgánicos. "Compromiso", es un homenaje a Susana de Nale, co fundadora de Fabril Alto Verde, precisamente por su compromiso con proyecto de elaboración de vinos orgánicos.





Asociación profesional/Noviembre24





Un equipo de 13 profesionales, algunos provenientes de la vitivinicultura y otros no, se unieron para sacar un espumoso cuya marca es muy significativa: "Noviembre 24". Es la fecha en la que se designó al vino argentino como bebida nacional en el año 2011.



Desde aquel entonces este grupo de amigos se reúne una vez al mes para degustar vinos, y fue en uno de esos encuentros en los que surgió la idea de elaborar uno en forma conjunta. Este año el sueño se hizo realidad y será presentado formalmente al público el próximo 26 de noviembre.



La elección de un espumoso derivó también del día sumamente caluroso en que surgió la idea. Un vino fresco, frutado, fácil de tomar, y si es entre amigos mejor.



La variedad Pinot Noir fue la elegida para esta partida limitada. No caben dudas que es un vino con mucho consenso porque debió satisfacer a los 13 socios fundadores que cuentan con puntos de vista diferente acorde a la concepción profesional y personal de cada uno.





Casa Montes/ Ampakama Syrah Rosé





Si hay un vino relacionado con la primavera y el verano, es el Rosé que la Bodega Casa Montes decidió sacar al amparo de la marca Ampakama. Es un vino dulce elaborado con uvas Syrah, de aromas delicados y sabores que recuerdan a frutos rojos. Muy equilibrado, persistente y sobre todo refrescante.



Es un vino de estilo joven, fácil para beber, puede acompañar frutas secas, queso y dulce o servirlo como aperitivo.



Este Rosé responde al estilo demandado en muchos puntos del país donde la preferencia pasa por vinos frutados, dulces y sabrosos que se pueden beber en cualquier momento de la tarde o la noche.



Otro detalle para no dejar pasar desapercibido es el uso de tapa rosca, con lo cual facilita su apertura en cualquier lugar.

Es bebida de acompañamiento de un buen aperitivo, y sin duda una de las tendencia notables de los últimos tiempos. Fiel a un estilo joven y descontracturado.



Tiene sólo 12,4 de alcohol, ideal para beber a unos 9 grados de temperatura.