Los seres humanos miramos el futuro con interés y expectativa y muchos buscan en la astrología algunos adelantos de lo que podría tocarles según su signo. La astrología 2022 nos cuenta, en primer lugar, que los planetas Plutón y Urano van a seguir rigiendo nuestro destino y sumarán intensidad a varios signos del zodiaco, que se sorprenderán con opiniones y posiciones fuertes y decididas. También advierte, cómo sortear los obstáculos que se nos interpongan en el camino, va a ser clave tener perseverancia y resistencia. Es la manera de alcanzar los objetivos y disfrutar el recorrido.



2022 SEGÚN TU SIGNO ZODIACAL



Dependiendo del signo que seas, algunos van a tener un año muy movido, para otros será el momento de definir relaciones, están quienes pasarán por un montón de cambios y quienes tienen todo alineado para conseguir lo que se propongan. Algunos encontrarán el amor, otros vivirán fuertes cambios y a algunos les tocará un año genial. El horóscopo 2022 a cada signo.



ARIES: (21/3 al 20/4)

Este signo comenzará el año con objetivos bien claros y concretos, pero será fundamental que reflexionen bien sobre eso que se quiere lograr. De lo contrario, corren el riesgo de ver cómo otras personas con menos aptitudes pero con mejor estrategia y más paciencia, se quedan con lo que los arianos quieren conseguir. Va a ser necesario que mantengan los pies sobre la tierra y alejen su mente de ideas inalcanzables e irreales. En cuanto al amor, el 2022 será un año complicado para las personas de Aries, se les recomienda centrarse en ellos mismos, en recuperar su confianza y el amor propio.



CONSEJOS:

Se aconseja a las personas de Aries que no sean demasiado duros y arrogantes con los demás y no forzar su opinión sobre ellos. En cambio, si da el paso de negociar amablemente, el trato se llegará muy fácilmente sin mucha fanfarria y podrá hacer amigos de los enemigos.



TAURO: (21/4 al 20/5)

El año que viene será uno de definiciones para el signo de Tauro. De acuerdo a su naturaleza de confrontación, va a ser necesario que mantengas la racionalidad y no te enfrentes a otros, especialmente en el ámbito laboral. El 2022 va a ser decisivo para concretar ciertos proyectos. Asimismo lo relacionado con el trabajo y el dinero va a ser muy estable. El amor se perseverará gracias a la mente clara y libre de dudas de los taurinos, no olvides de apreciar los momentos de calidad con la persona que tenés a tu lado.



CONSEJOS:

Este sería un período sin problemas. Por lo tanto, manténgase alejados y disfruten de la vida. Manténgase alejado de personas o relaciones tóxicas y no interfiera también en los asuntos internos de los demás por ahora.





GÉMINIS: (20/5 al 20/6)

Atención a Géminis. Se vienen momentos favorables para la carrera y el trabajo. Va a ser el año ideal para planificar viajes y proyectos nuevos. No estresarte demasiado por cosas que no puedes controlar, puesto que esto te puede generar malestares físicos. Respecto al amor, este quedará en un segundo plano porque los geminianos se centrarán en su trabajo y abandonarán las ideas románticas por un tiempo. Esto es perfecto para quienes estén soltero pero ¡atención! quienes estén en una relación, no descuiden ese vínculo. Este año tendría rudimentos de los karmas del año pasado. A lo largo del año, tendría que enfrentar la realidad de la vida en lugar de ceñirse a la fantasía. Todos sus esfuerzos y su arduo trabajo recibirán un gran apoyo durante el segundo y tercer trimestre del año 2022. La mitad del año le traerá grandes sorpresas en lugar de choques.



CONSEJOS:



El año promete una atmósfera muy propicia que ayudará a lograr algunas de tus ambiciones de larga data en la vida. Sin embargo, se aconseja a los nativos que no adopten una posición y que se comprometan a veces, que también sean razonables, de lo contrario, las oportunidades que se les presenten quedarían sin explotar.



CÁNCER: (21/6 al 21/7)



El 2022 será un año trascendental para las personas del signo de Cáncer, se darán cuenta que las angustias y dificultades que pasaron tienen un porqué. Respecto al ámbito social, pasará algo poco común, Cáncer se convertirá en una persona más abierta, sociable y ambiciosa. En cuanto al trabajo, vas a tener que trabajar arduamente para conseguir lo que quieras, tu lema será "solo la valentía y el arrojo me llevan a la meta". No esperes soluciones rápidas. Finalmente, en el ámbito del amor, el 2022 traerá una renovación amorosa e inesperada.



CONSEJOS:

Este año te llama a ser el cambio en lugar de buscar el cambio. Sea audaz, manténganse firme y defienda sus ideas e ideales. Ten confianza en tus ambiciones y ten en cuenta que este año irás a lugares que ni imaginas.



LEO: (22/7 al 22/8)

Será un año excelente para todos los leoninos. Verán como les aparecen las recompensas a todos los esfuerzos que estuvieron haciendo durante este tiempo. Muchos van a aprovechar para comenzar emprendimientos o proyectos nuevos y será el momento oportuno para que Leo consiga el éxito.Para el amor vas a tener que equilibrar esta parte de tu vida con la profesional, en cuanto a los solteros, a partir de la segunda mitad del año se viene sorpresas.



CONSEJOS:

Este año promete muchos cambios positivos a tu alrededor. Pero debes abrazarlos con gracia. Debe abordar las relaciones personales y profesionales con tacto y diplomacia si necesita ganar gente.



VIRGO: (23/8 al 22/9)

Se les viene un primer semestre difícil, pero eso se puede amortiguar con la confianza en sí mismo y no arriesgándose a proyectos o cosas inciertas. Debido a esta complicación que cada vez aumentará, será de suma importancia que escuches la voz de la razón y que no caigas en los errores del momento. Similar a lo que le pasará a Cáncer, las personas de Virgo se darán cuenta que cualquier tipo de dolor o tristeza tiene una explicación y que te han servido para aprender. En el amor, Virgo sufrirá algo similar a lo ya mencionado, la primera mitad del año va a ser complicada pero si después planteas tus objetivos y deseos, todo se va a encaminar.



CONSEJOS:

Habría innumerables oportunidades para tu crecimiento, no las dejes pasar. Empiece a pensar en ti y tu futuro en lugar de a nivel social o familiar. Despréndete de todos los pensamientos peligrosos que estropeen tus relaciones por la bondad en la vida.





LIBRA: (23/9 al 22/10)

El signo de la balanza ha estado planeando con mucha antelación los pasos definitivos que dará durante este nuevo período, y de acuerdo a lo bien que los haya planeado dependerá si se concretan. Libra tiene muy claro que el 2022 es su año ya que les traerá una gran paz al corazón y estabilidad en sus relaciones. No tomes decisiones apresuradas. Sería un año bastante normal para las perspectivas profesionales de los nativos de Libra. A medida que finaliza el primer trimestre del año, puede haber algunos problemas. Algunas personas de Libra verían un choque en sus vidas personales y profesionales. Los acuerdos de asociación funcionarían bien para los que están en el negocio. Júpiter y Saturno afectarían el desempeño de su carrera y lo retrasarían.



CONSEJOS:

El año abunda en oportunidades para Libra, que no deben darlo por sentado. No seas complaciente. Si eres moderado y considerado con el medio ambiente que te rodea, entonces tendrás éxito en tu vida.

ESCORPIO: (23/10 al 21/11)



El 2022 va a ser un período de madurez para Escorpio. Este nuevo año traerá, no solo mayor responsabilidad sino que también representa el comienzo del éxito para ciertos proyectos. Vas a tener que luchar por tus objetivos y ¡atención! no te desestabilices ante los pequeños fracasos que pueden darse a comienzos de año. En el amor, será todo muy positivo de su vida. Difícilmente recibirás críticas por tu falta de atención o cariño. Para los solteros a mediados de año seguramente el amor les toque la puerta.



CONSEJOS:

Este año aconseja a los Escorpio que dejen ir su naturaleza rígida y terca y manejen las cosas con facilidad. Deja de tomar tu postura y obtén la opinión de los demás. De esta forma podrías ganarte corazones.

CAPRICORNIO

Se vienen muchos cambios para este signo. Va a ser un año espectacular en lo económico y en el trabajo, pero dicho éxito solo se mantendrá si aprendes a equilibrar tu vida personal con la profesional. El primer periodo del año será especialmente estresante, por lo que deberás buscar algo que te ayude a olvidar las obligaciones por un momento y te entregue la capacidad para recuperar las energías perdidas. Por otro lado, en el amor va a ser todo muy delicado, evita que el amor se vuelva un tema estresante y escucha a la voz de la razón.



CONSEJOS:

Este es un período que le ayuda a reafirmarse. No ladres sobre el arbusto equivocado, en cambio enfócate en el objetivo. Este es también un momento de acción de tu parte.

CAPRICORNIO: (22/12 al 20/1)

Este signo tendrá muchas razones para celebrar durante el 2022, pero lamentablemente ese no será el panorama total del año, ya que con lo positivo siempre vendrá alguna cuota de amargura que deberás aprender a sobrellevar. Durante la primera mitad del año todo se verá prometedor pero con el paso de los meses el camino se tornará lento y menos exitoso. En el plano amoroso todo está destinado a salir bien. quienes estén en pareja comenzarán a formar proyectos mucho más ambiciosos y los solteros van a encontrar a su persona especial cuando menos lo esperen.



CONSEJOS:

A lo largo del año, puede encontrar problemas de todo tipo, no baje la guardia. Deja atrás el pasado y empieza de nuevo. Las buenas nuevas suelen estar a la vuelta de la esquina.

ACUARIO: (21/1 al 19/2)

El comienzo del 2022 será exitoso para Acuario, especialmente en su carrera profesional. Pero cuidado porque para conseguir estas cosas es necesario que evoluciones en tu trabajo y que te conviertas en una persona digna de liderar a otros en tu lugar de desempeño. La transformación de Acuario durante el 2022 no solo será importante en su manera de mirar lo laboral, sino que para finales de año se espera que la mayoría de los Acuario hayan encontrado el amor o se encuentren en una relación estable y comprometida.



CONSEJOS:

Se aconseja a los nativos de Acuario que no aborden los problemas de frente. Se les pide que no impongan sus ideas e ideales a los demás. Es mejor que creen relaciones positivas durante el año en lugar de hacerse enemigos al expresar su opinión en público.

PISCIS: (20/2 al 20/3)



El año que viene será uno de definiciones para Piscis, por lo que cualquier paso que vayas a dar va a necesitar de una buena reflexión previa. Durante los meses de marzo y abril será necesario tomar decisiones fuertes, estas te guiarán por lo que queda del año. Así que no lo tomes a la ligera y hazte cargo de lo que vayas a elegir. En el amor, mantendrás viva la llama de la pasión y en cuanto a los solteros, estos también disfrutarán de un buen panorama romántico, especialmente durante la segunda mitad del año.



CONSEJOS:

Durante todo este año, la gente de Piscis sería bendecida con mucha suerte y fortuna. Estarás protegido y bendecido por la gracia de Dios. Escucha tus instintos, sigue tu conciencia y persigue tus sueños. No habría energía negativa alrededor.





Fuentes: Findyourfate.:Astrology; El Gran libro de las Mancias; Cosmos Viviente (Biblioteca Marin); entre otras.