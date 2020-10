Prendas de autora

¿Qué mujer no sueña con recibir de regalo una prenda de vestir? Por ese motivo es que elegir una camisa, una remera o algo así para mamá es totalmente acertado. María flores, licenciada en Diseño de Indumentaria, dispone de una amplia colección que lleva su nombre y comprende remeras, camisolas, kimonos, polleras y vestidos. Indudablemente se trata de prendas de autor, ya que ella se encarga desde el armado de moldes, el diseño, hasta la confección en su atelier. Desde hace seis años trabaja en cada detalle de indumentaria femenina con sello propio para lo cual también se ha perfeccionado en Sevilla, España, donde realizó un posgrado. Precio kimono foto: 1.850 aproximadamente.



Instagram: mariafloresindumentaria



Facebook: www.facebook.com/mariafloresindumentaria/



Contacto: 02644843463



Carteras amigables

Cada vez más personas eligen productos ecológicos para aportar su granito de arena a los grandes problemas que tiene el planeta. En este caso la marca local Okacha de Mara García, produce riñoneras, mochilas, carteras, bolsos y billeteras "cruelty free" (sin sufrimiento animal)



con eco cuero PU, por lo tanto eco friendly. Estos bellos diseños de autor son totalmente producidos en San Juan, y se caracterizan por el colorido, sus terminaciones de gran calidad y funcionalidad. Otro detalle es que se adaptan a una amplia franja etaria por lo que todas las mamás pueden lucir algunos de los modelos. Precio cartera foto grande: 3600/4200 pesos, la más chica 2400/2800 pesos. Con tarjeta de crédito 3 cuotas sin interés.



Instagram: Okacha



Contacto: 264 672 8493



Showroom: 9 de Julio 1228 Oeste (con cita previa)



Para lucir el mejor cabello

Un cabello sano y bien arreglado es imprescindible para verse bien. Para eso lo ideal es mantenerlo nutrido, ordenado y peinado, por lo que toda mamá recibirá con muy buen gusto una gift card para ir a la peluquería y verse mejor que de costumbre. Natalia Chatard, salón ubicado en Ruta 20, 2915 Este, Santa Lucía propone una serie de opciones para regalar a mamá: mechas, keratinas, extensiones, tratamientos de reparación, tratamiento profesional para cabellos más largos, sanos y gruesos, entre otros. Una de las promos vigentes es un "Tratamiento de reparación pro longer de Loreal más peinado" (1.100 pesos). Cada agasajada podrá elegir que día y a que hora ir, previa consulta telefónica. Este salón unisex trabaja con productos Lorea'l, Hairssime y Question.



Instagram y FB: nataliachatard.



Contacto: 4253132/264 440 5542.

Mimos para el cuerpo

Si de mimos se trata, que mejor que una gift card para una belleza de manos, o una limpieza de cutis o una permanente de pestañas, más un coqueto pañuelo de Rizoma a elección (todo 1.500 pesos). Andrea Julio, imagen y makeup, ubicada en Avenida Córdoba 2561 (O), Capital, ofrece servicios para mejorar la apariencia de todo el cuerpo: tratamientos corporales, faciales, capilares, maquillaje social, belleza de manos y pies, uñas esculpidas y esmaltado semi permanente, depilación, bronceado sin sol, extensión, permanente, lifting y tinte de pestañas.Un regalo irresistible para disfrutar al máximo.



Contacto: 264 4701171

Instagram:@andreajuliomakeup

FB: Andrea Julio



Una bella figura

Coyi Aguiar ofrece propuestas irresistibles en Casapuebla Spa y estética, que ayudan (mucho) a mantener o mejorar el cuerpo para lucir bien y sentirse mejor. Para el mes de la Madre diseñó tratamientos que a la vez son verdaderos "cariñitos" para el alma. Un ejemplo es el "Circuito Spa de descanso y belleza", que incluye hidrozono terapia, masaje relax, renovación celular facial con shock de hidratación, más un break de jugo y bombón (2.300 pesos). Se suman otros gifts cards que comprenden limpieza profunda con espátula ultrasónica, shock de hidratación con máscara (1.000 pesos); renovación celular con punta diamante con hidratación profunda de ácido hialurónico y masaje cervical (1.200 pesos); masaje relax y reflexología (1.300 pesos); tratamiento reductor o anticelulítico con lipolaser -8 sesiones- (3.900 pesos), entre otros.



Dirección: Calle zonda 1515 Sur, barrio Profesional, Rivadavia/ Contacto: 2644816018/



Instagram: casapuebla _spa



El relax más amoroso

Regalo original si los hay y más en estos tiempos de estrés, de mamás con mucho trabajo extra y exposición a las pantallas y por qué no malas posturas corporales, es el de "Semillas del Corazón", el nombre que Ludmila Cuñarro eligió para su emprendimiento de almohadillas térmicas de tela de algodón, con semillas seleccionadas y flores de lavanda. Hay varias opciones: rectangular chica para muñeca, rodilla y tobillo (250 pesos), antifaz para ojos y cabeza (300 pesos), rectangular grande para cervical, cintura y espalda (500 pesos) y redonda para abdomen y pies (500 pesos). Son hechas a mano, con materiales que pueden tomar la temperatura ideal en microondas o heladera, según la época del año y así proporcionar, una experiencia de bienestar físico y mental. Vienen listas para regalar, en una bolsita de organza con una tarjeta con instrucciones de uso.



Se pueden reservar en el Instagram de esta artesana de apenas 18 años, estudiante de Diseño, motivada en su iniciativa emprendedora por la práctica del budismo de Nichirem Daishonin y todos los beneficios de esta filosofía de vida: @semillasdelcorazon o al teléfono 264-4721371.



Piezas únicas

Son médicas, amigas y coincidieron en un curso de mosaiquismo. Con todos estos antecedentes no era de extrañar que en poco tiempo y para seguir compartiendo momentos de complicidad, e inclusive para desconectarse de las actividades laborales en tiempos de pandemia, Andrea Correa y Verónica Zapata decidieran hacer un negocio en conjunto. Así fue como iniciaron un emprendimiento por demás novedoso: su propia tienda on line de joyas, bijouterie y objetos de arte con mosaico en alpaca y plata en la que abundan los juegos de mate, pinches para el cabello, trabas para ruanas, collares, dijes, pulseras, señaladores de libros con estos detalles tan particulares. Hay para todos los gustos y bolsillos. Por ejemplo, un dije de alpaca con incrustaciones en micromosaico con vidrio Tiffany, Millefiori (florcitas de vidrio originarias de Murano, Italia) y venecitas vitro (foto) lo venden a 1.500 pesos.



Contactos: 2644709288 y 2644181388



En redes: @mimusasmicromosaiquismo



Galletitas coquetas

Son tan lindas que realmente da pena darle un mordiscón. Eso sí: lo que la mamá que reciba ese regalo debe saber es que además de estéticas, las galletitas y macarons de la alianza de las pasteleras Verónica Montanaro y Noelia Fernández, son deliciosas entonces vale la pena probarlas. Lo que la dupla ofrece es una caja de macarons de sabor frutos rojos y Bayles con cookies decoradas artesanalmente con glasé con motivos femeninos como un collar, un vestido y un zapato de taco, aunque pueden personalizarse con otros motivos. Esta caja cuesta 1.300 pesos. Hay otra opción de desayuno o merienda con sabores típicos del sur argentino que incluye pastelería rellena con dulces de sauco, grosella colorada, maqui y rosa mosqueta, scones, torta galesa, entre otras delicias. Trae un mate pintado a mano. Cuesta 2.300 pesos (con envío incluido). También ofrecen macarons, pudiendo elegir colores y sabores.



Contacto: 2644830699 y 264 4131928.





Hasta el spa está bien ordenado



Cecilia Montaño unió en su emprendimiento todos sus gustos: le encanta tejer a crochet y tiene un interés especial por el reciclado, la ecología y el orden. Por eso, buscando una alternativa laboral cuando tuvo que cerrar su pet shop, apostó a lo que lo que sabía hacer. Así surgió Artesanías Chechu, la veta comercial para poder vivir y a su vez, multiplicar el amor y cuidado por el planeta. De hecho, para el Día de la Madre ideó varios kits con un perfil ecológico y organizativo con un cajoncito de spa (vincha turbante, discos demaquillantes, esponja de baño, todo tejido a crochet en hilo de algodón, más jabones, toallita de mano, esponja vegetal y masajeador de madera por 800 pesos); hasta otro cajoncito de madera con todos lo necesario para una merienda (repasador con puntilla a crochet, cuchara y tabla de madera, bombones de membrillo y mermelada a elección).



Recibe tarjetas de crédito y débito. Los kits se deben pedir con al menos 5 días de anticipación a su teléfono 2645472761.



Para llevar con diseño

No hay objeto alguno, especialmente si es un contenedor, tiene manijas o se puede colgar, que Mariela Barbarán no pueda realizarlo. Con una particularidad: ella trabaja con neoprene, una tela super adaptable, que es impermeable, previene derrames y es a su vez, lavable. Eso no es todo, si bien tiene modelos ya diseñados, se puede hacer todo tipo de bolso, bolsito y mochila con el motivo que cada uno quiera para su mamá, personalizándolo.



Bajo la marca Alina Bolsos y mochilas, ella propone distintas líneas de kit de mate (es de neoprene sublimado, de 34 centímetros de alto y 28 de largo, incluye el equipo de mate con los mismo motivos por 1.700 pesos), bolso matero (1.200 pesos), además de neceser, cartucheras, fundas para notebooks, bolsos y bolsillos organizadores para el auto.



Para contactarla basta con escribir a sus redes -Instagram y Facebook- como alinabolsosymochilas o a su teléfono 264620344.