Todas aquellas mujeres que adoran estar bien maquilladas todo el día -ya sea con un look natural o, por el contrario, destacando áreas del rostro-, sueñan con hacerlo tan bien como una profesional. Es que eso implica duración, buen gusto, y sobre todo, la tranquilidad de estar "perfecta" durante todo el día. Para ello nada mejor que conocer los tips de una profesional para lograr los efectos deseados, o al menos aproximarse.



Andrea Julio, maquilladora profesional y asesora de imagen brinda consejos a tener muy en cuenta para lucir espléndida, a modo de anticipo de lo que será el curso de automaquillaje que llevará adelante el próximo 21 de Julio de 16 a 20 en el Hotel América.



1- Preparar la piel



En primer lugar, la piel debe estar en condiciones.



* Limpiar el rostro con cremas, geles, jabones líquidos o loción miselar, antes de comenzar con el make up.



* Tonificar con loción tónica o bruma termal.



* Hidratar. Debido al clima de San Juan, con temperaturas muy altas en verano y muy bajas en invierno, es de vital importancia mantener la piel hidratada.



2- Saber elegir



Debido a la situación económica imperante, se debe ser cuidadosa a la hora de comprar para poder conjugar precio-calidad, y la necesidad de cada piel.



* A la hora de adquirir bases tener en cuenta, además del color, el precio, la textura, si es apropiada para cada caso: Las pieles grasas demandan una base "oil free". Las secas necesitan una base de maquillaje hidratante, mientras que las normales pueden usar de cualquier tipo porque su pH lo permite.



* Colores que no deben faltar en el neceser: Se debe contar con sombras en tonos neutros, marrones claros, beiges y oscuros, corales, paleta de grises, y el clásico negro. En labiales los corales también resuelven situaciones cuando no se sabe que tono usar.



* Se sugiere comprar productos mates o semimates que se usan para el día y algunos satinados para la noche u ocasiones especiales.



3-Manos a la obra



Si bien es recomendable comenzar por los ojos -en aquellos casos que se usan sombras oscuras-, y luego colocar la base, también se puede hacer al revés si se trata de sombras claras. Este paso se invierte sólo a los fines de no estropear o manchar con otros tonos la base de maquillaje.



4- La base, una de las claves



Se extiende preferentemente con una brocha, previa colocación de un par de puntos del producto en la frente, otros en los pómulos y en el mentón. Se deben difuminar siempre hacia arriba para dar efecto tensor, y desde la frente hacia las sienes usando siempre una brocha con pelos sintéticos de buena calidad. Luego colocar polvo volátil blanco (o muy claro en su defecto), ya que no altera en absoluto el color de la base. Se usa para fijar por más tiempo el maquillaje y quitar brillos no deseados.



5- Ojos, siempre espléndidos



Antes de maquillarlos, Andrea Julio, la maquilladora profesional, sugiere colocar contorno de ojos y dejar reposar durante un par de minutos. Si la ojera es marrón, primero usar corrector de color naranja (neutraliza los marrones), difuminar con un triángulo de latex húmedo. Luego colocar corrector color beige medio, claro u oscuro, según la necesidad de la piel, y extender en la zona a tratar. Es la única forma de no desvirtuar el color a aplicar para que quede impecable, salvo que la sombra a utilizar sea oscura.



Colocar la sombra seleccionada con un pincel, esfumando hacia arriba, posteriormente delinear. Actualmente vienen de varios tipos de delineadores (líquido, gel, entre otros), por lo que se recomienda usar el que cada una sabe manipular. Si es maquillaje de día se sugiere siempre uno de color mate.



La tendencia actual permite delineado arriba y abajo, o sólo arriba dependiendo del estilo personal u ocasional, ya que se usa tanto el ojo bien marcado como el tipo natural (en ese caso se usará sólo arriba, con sombras en tonos nude y mucha máscara de pestaña).



6- Pestañas soñadas



La máscara de pestaña es lo último que se coloca para evitar que cualquier otra partícula (como la del polvo volátil o el rubor desvirtúe este paso). Colocar bastante máscara cuidando que no queden grumos.



7- No olvidar las cejas



Si se quieren destacar como indica la tendencia actual (las argentinas tienden a usarlas más finas), peinarlas con un cepillo espiral para esta zona de la cara y colocar con un cotonete una mínima cantidad de sombra en tonos marrones (según el color de cada una), y volver a peinar. La idea es destacar sutilmente.



8- Rubor



Luego de tener los ojos casi listos, se procede a colocar el rubor. Lo ideal es usar tonos cálidos como el coral (naranja con marrón). Queda más fino y elegante. Los rosados tenues y fucsias solo se usan en pieles extremadamente blancas.



Tener en cuenta que para dar volumen se requiere de luz por lo que el rubor quita volumen de zonas de la cara.



9- Boca



Primero colocar un bálsamo labial, manteca cacao, crema hidratante o, incluso, contorno de ojos que es muy hidratante.



Si la idea es mostrar una boca bien marcada, se puede usar un delineador de labial color terracota, marrón oscuro, fucsia o similar para el contorno. Si la idea es cambiar la forma del labio, éste se debe delinear por fuera para aumentar el volumen y por dentro si la intención es quitar volumen.



Si no cuenta con un delineador acorde al labial oscuro a utilizar, tomar un pincelito o cotonete y con el mismo labial proceder a delinear el contorno y luego pintar como de costumbre.



10- Para tener en cuenta



Tener en cuenta que en la actualidad conviven dos tendencias por lo que quedó atrás la regla que indicaba que si el ojo estaba muy marcado, los labios debían ser discretos. Queda a gusto de cada persona.



Del mismo modo para quienes optan por un maquillaje natural en todo el rostro.

Tarde de chicas



El próximo 21 de julio a partir de las 16 y hasta las 20 se desarrollará en Hotel América una clase práctica de automaquillaje y cuidados básicos del cabello. Andrea Julio, maquilladora profesional y asesora de imagen, junto con Daniel Martínez, peluquero estilista, serán los responsables de dar a conocer todos los tips y secretos para estar siempre impecable.



Además esta "Tarde de chicas", tal como se la ha denominado, contará con un coffee break, sorteos y muchas diversiones. Para inscripciones contactarse por FB: Andrea Julio, o Instagram: @andreajuliomakeup. Teléfono 264 4701171. O bien a FB e Instagram: Daniel Martínez peluquería. Teléfono: 264 4404068.