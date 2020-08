Debido a la situación que vivimos por la pandemia es cierto que las compras de indumentaria se racionalizaron. Por algún motivo el comercio sanjuanino en varias entrevistas por distintos medios de comunicación daba a conocer las pocas ventas que se producían. Si bien el virus continúa conviviendo en nuestro país, lo cierto es que hay gente que requiere de ciertas prendas. Ahora es tu oportunidad para aprovechar los descuentos de fin de temporada. Una guía de recomendaciones para sacarle jugo a tus compras.



Ya adelantó Diario de Cuyo en su edición del lunes 3 de agosto que los descuentos abarcan a 11 departamentos y la idea es es ofrecerlo en indumentaria y calzado.



Si bien antes era el mes de julio el de liquidaciones, este año se corrió a agosto, por las razones conocidas, para aprovechar las liquidaciones al máximo



Este tiempo de rebajas no aplica solamente en los locales físicos, sino también en las páginas webs en sus e-shops. Estas mantienen tanto en web como en la tienda el mismo precio, pero no está incluido el costo de envío. Algunas ofrecen envío gratis si las compras son superiores a cierta cantidad de dinero. Otras -no muchas- brindan el servicio de retiro en tienda sin tener un costo adicional.



Antes los negocios diseñaban carteles marcando este momento, hoy con el avance de la tecnología y el uso constante de las redes sociales, las stories de Instagram o publicaciones con GIF animados o flyers especiales son la mejor opción para atraer clientes y avisar que sus productos ya se encuentran rebajados o anunciar promociones especiales.



La pregunta que todos se hacen es si es realmente efectivo comprar en la época de final de temporada. La respuesta es que sí, pero si se hace con conciencia, para que no quede en el fondo del placard.



Renovar los clásicos



Es la primera consigna, por ejemplo un tapado, un par de botas, zapatillas, un sweater, una capera, un traje, etc. Es la oportunidad en que muchos argentinos aprovechan para hacerse de un stock eterno de prendas que, si se eligen de buena calidad, perdurarán durante varias temporadas, esa es la idea fundamental.



¿En qué podemos aprovechar del sale?



* Antes de empezar a comprar se recomienda como primer paso revisar el guardarropas para saber cuáles son las prendas que más usamos y las que menos. Una vez hecho esto, podemos saber con más exactitud que es lo necesario comprar para que valga la pena.



* Jeans: es una de las prendas qué más se usa, puede ser azul o negro, y en cuanto a los estilos, hay una gran variedad con lo cual te identificas.

* Las camisas blancas: siempre se debe tener en el guardarropa. Es un básico que nunca pasa de moda y cumple función de comodín para muchos outfits, sobre todo si se trabaja en una oficina. Sea la clásica ajustada o las overzide, bordadas o con patches, ellas estarán presentes todas las temporadas.



* Camisas celestes: es un color que se transformó en un básico después del blanco. Hoy muchas vienen con detalles de rayas o estampados, todas valen en todas las temporadas.



* Abrigos de paño: nunca faltan. El negro es el más común de tener en el guardarropa.



* Sweaters o cardigans: tejidos, de hilo, lana, cashmere, de doble punto, abrigan y protegen el cuerpo de las bajas temperaturas.



* Botas: de cuero, simil cuero o gamuza de caña alta o booties, además debes agregar los borcegos.

* Campera de cuero: un abrigo atemporal que nunca pasa de moda y se puede usar a toda hora.



* Camperas infladas: Estas año a año se imponen cada vez más, ya quen es un abrigo fuerte y liviano. Si bien resaltan colores cada temporada, podes elegir uno clasico que lo combinas con todo.

Si se aprovecha para renovar lo que se usa un montón y funciona para el día a día, la compra va a valer mucho más que si usamos esa plata para comprar algo que no funciona en nuestro guardarropas y que lo estamos comprando solamente porque "se usa' o porque "antes estaba carísimo y ahora bajó un montón'.

Colores y estampados para comprar



"Depende el estilo de cada uno, porque los colores tienen mucho que ver con la tonalidad de la piel, el pelo y los ojos. Los neutros funcionan para todo el mundo", explicó Pérez y Santía.



Los colores que siempre hay que tener en el guardarropas son:



* Colores: Blanco - Nude - Celeste - Camel - Gris - Azul - Negro - Bordó



* Rayas: las ideales son las más finitas para que el impacto visual no sea grande.



* Lunares: los polka dots nunca pasan de moda y siempre son tendencia. En blusas, camisas, pañuelos, pantalones, etc.



Accesorios que no pueden faltar

* Pañuelos: tienen mil usos, de la cabeza hasta el tobillo -en verano-, pasando por el cuello, como moño, en la muñeca, colgado de la cartera o en el precinto de un jean.



* Argollas: fueron furor en todos los tamaños, todos los diseños y todos los colores. Doradas, plateadas, de acrílico.



* Aros: completan el look. Un buen par de aros termina de formar el outfit elegido. No importa el material ni el color.



* Cinturones: los de cuero son un clásico. En tonos suela o negro nunca faltan en un guardarropas. Con tachas, piedras o solamente de cuero están en rebajas para aprovechar y guardarlos.