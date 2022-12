La semana pasada el INTA entregó el relevamiento satelital de la superficie cultivada en San Juan realizado por los profesionales de la Estación Experimental Agropecuaria de nuestra provincia y Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó con la directora local, doctora Mónica Ruíz, sobre este tema, entre otros.



La funcionaria comenzó indicando: "Uno de los proyectos de este año que termina fue la actualización del relevamiento de la superficie cultivada en San Juan. El INTA finalizó la semana pasada este mapa, mediante el uso de imágenes satelitales y fue entregado el resultado al gobierno para su uso en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas para este sector y con un objetivo en particular: estimar el consumo hídrico a partir de cálculos".



"Esto lo hicimos gracias a un convenio con el gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia. El interés específico de ellos era conocer la demanda total de agua en el Valle de Tulum, fundamentalmente".



Y destacó: "Venimos propiciando, desde distintas entidades, el pasar de trabajar el riego por oferta a concretar el riego por demanda. Es bastante complejo, pero pasa básicamente por saber cuáles son los cultivos en este momento".



CAÍDA

Ruiz informó: "En líneas generales hay 50 mil hectáreas cultivadas", y explicó, "hemos visto cómo el avance urbano, de la ciudad, se va dando sobre los terrenos y la redes de riego antes destinados a la producción".



Y enfatizó: "Esta es una realidad preocupante, la disminución de tierras cultivadas".



"En realidad, no nos sorprende, sino nos preocupa esta realidad. Este mapa viene a corroborar lo informado por el Censo Nacional Agropecuario, y, si bien hay personas que no quieren reconocer esta realidad, la misma existe y es la reducción de la superficie cultivada", indicó, agregando: "Esto es una foto censal de lo que está pasando. En el censo puede escaparse algún producto. En una foto no".



Consultada si se conocía la distribución por canales y zonas agrícolas, la doctora Ruiz aclaró: "El requerimiento hídrico está estimado por grupos de cultivos. Por un lado, están las frutícolas, las hortícolas y por otro las perennes como la alfalfa y demás".



"Esto se cruza luego en un mapa con la red de distribución hídrica por canales que, por supuesto, después va a ameritar trabajos posteriores. Hasta ahora sólo tenemos una distribución general de cultivos en la provincia y un cálculo para esos grupos de cultivos", explicó.



Y agregó: "Este primer pantallazo nos va informar cuánta agua necesitamos para todos los cultivos y luego hay que seguir avanzando en determinar los espacios temporales de cada cultivo en cuanto a las épocas del año y en qué zona se dan. En manos del Ministerio queda el cómo hacer la distribución del agua".



TECNOLOGÍA

Según Mónica Ruiz, "este relevamiento utilizó imágenes satelitales en distintas épocas del año y tecnologías relativamente nuevas, pero de mucha practicidad de uso, como el índice verde de la vegetación o NDVI, que nos permite diferenciar e identificar los cultivos por especies. Nos permite tener fotos de lo que está sucediendo en muy poco tiempo. Este trabajo se hizo en apenas 3 meses. Lo pactado en el convenio".



"Una vez que se determina el cultivo realizado en determinada zona, se hace una constatación a campo, visitando ciertos puntos de muestreo, para corroborar si lo que estamos viendo en la imagen se condice con la realidad", indicó. También destacó la labor codo a codo con organismos como el INV.

La agricultura 4.0 permite al INTA San Juan utilizar herramientas como el índice verde para determinar extensión de los cultivos.



CÓMO CONTINÚA

Uno de los puntos es avanzar con el resto de los valles de San Juan, que "son menores en extensión, pero importantes en el aporte económico estratégico de su producción y demanda de recursos hídricos. Además, en algunos ellos se origina el recurso hídrico para la producción como Iglesia y Calingasta".



Y luego, "avanzar en una secuenciación de los cultivos hortícolas, en un trabajo más fino, en cuanto a la época del año en que se desarrollan", explicó finalmente.



PROYECTOS

Para el 2023 la EEA San Juan del INTA espera trabajar en: