Origen San Juan: en Semana Santa mantuvieron la oferta de 52 productos sanjuaninos en la costa

Por segunda vez consecutiva, San Juan tuvo locales de Origen San Juan en la costa atlántica para ofrecer productos locales durante la temporada alta. Esta vez la iniciativa contó con más marcas participantes, 52 en total, y obtuvo buenos resultados en visitas y acuerdos comerciales, lo que impulsó a que se mantenga uno de ellos abierto hasta Semana Santa .

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Se trata de la sucursal de Mar del Plata, que continuó funcionando hasta los primeros días de abril , para aprovechar el movimiento turístico. La otra oficina, que estaba en Pinamar, estuvo durante enero y febrero, que fue el mismo esquema de trabajo que en 2025.

Manuel Rodríguez, a cargo de la Agencia de Calidad San Juan, dijo que esta decisión tuvo buenos resultados. “El balance es muy positivo, se cumplieron varios objetivos que planteamos a principio de temporada, que era unir a productores con potenciales clientes y poder recibir turistas de todo el país” , explicó.

Es que el espacio Origen San Juan tiene dos objetivos principales, que trabajan en conjunto los ministerios de Producción y Turismo. El primero es poder mostrar la provincia en alguno de los puntos con más movimiento turístico del país, pero también potenciar la venta de la producción local, tanto en el mismo lugar, brindando un espacio para acuerdos comerciales.

En total se sumaron este año a la iniciativa del Gobierno 52 productores y marcas sanjuaninas, tanto de vinos, aceite de oliva, como otros productos alimenticios, artesanales e industriales. En comparación con el 2025, hubo un 57% más de participantes, ya que en la primera edición participaron 30.

“Hubo mucho interés y hasta último momento seguíamos recibiendo propuestas de quienes querían ingresar”, detalló Rodríguez. Según dijo, hubo comercios que no pudieron entrar porque la prioridad es para aquellos que producen en la provincia y no aceptaron a quienes revenden algún bien.

A pesar de esta limitación, que busca promocionar a quienes están desarrollando actividades productivas a nivel local, el funcionario dijo que la mayoría de los postulantes logró tener un espacio en las góndolas. Contó que hasta hubo una bodega que llegó sobre el límite y si bien tuvo que hacer su propio traslado a la costa, tuvo un lugar en el espacio.

Es que el programa de gobierno permite a los participantes privados reducir costos ya que se hace cargo de la recepción de los productos, almacenado y resguardo de los mismos, la logística y la venta en el local en la costa. Así, hay más empresas y emprendimientos que pueden sumarse a la iniciativa.

Buenas ventas y acuerdos comerciales

El punto Origen San Juan no funciona solo como un comercio, sino que a los productores se les permite utilizar el espacio para buscar nuevos clientes en otros puntos del país, entregar muestras y organizar encuentros. Así, confirmó Rodríguez, lograron que cerca de la mitad de los participantes cerraran acuerdos comerciales esta temporada.

Lo que hacen es poner en contacto a potenciales clientes de distribuidoras, restaurantes y otros negocios con las marcas sanjuaninas. Los compradores pueden ir al lugar, probar el aceite, vino u otro que les interesa y se llevan el enlace para hablar con el productor original, para obtener las mejores opciones de precios y distribución.

Rodríguez dijo que esto les da la posibilidad también de ofrecer la misma oportunidad a otras marcas, ya que cuando van al local sanjuanino les muestran qué otros productos se hacen en la provincia. A su vez, pueden hacer acciones comerciales, como degustaciones o eventos en el lugar.

Los planes para el futuro

El éxito que tuvieron hasta ahora con Origen San Juan permite al Ministerio de Producción seguir planificando otras acciones similares. Si bien el local de Mar del Plata cerrará hasta noviembre o diciembre de este año, esperan continuar con esta política.

Rodríguez dijo que analizan también sumarse a otros destinos como la ciudad de Buenos Aires o Córdoba Capital, donde hay recambio de turistas constante. Esto permitiría que haya una vidriera permanente la producción sanjuanina en zonas del país donde se concentran visitantes de todas las provincias y también del exterior.