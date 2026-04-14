San Juan se posiciona en el desarrollo sostenible: pymes podrán gestionar certificación NET ZERO

La órbita privada de San Juan se posiciona como pionera en el cuidado del medioambiente, tras la firma de un convenio que apunta a la disminución de la huella del carbono por parte de pymes y medianas empresas. El convenio fue celebrado entre la Federación Económica y la Fundación Tu Árbol y propone brindar herramientas concretas para mitigar el impacto ambiental mediante mecanismos éticos, auditables y con respaldo técnico-científico; buscando lograr la certificación NET ZERO .

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“La compensación de la huella de carbono será a través de la fundación”, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Daniel Milla, presidente de la Federación Económica. Si bien hay todo un detalle técnico detrás del accionar y los beneficios obtenidos, prácticamente lo que se propone es que tanto las pymes como medianas empresas afiliadas a la institución puedan solicitar la certificación de compensación de huella de carbono, la cual será emitida por la fundación.

Esto es fundamental, más que nada para aquellas unidades de negocio que apuntan a ser proveedores de proyectos mineros. Milla detalló que uno de los requisitos que están solicitando las compañías para contratar proveedores es precisamente que estén desarrollando acciones vinculadas a la sostenibilidad, es por ello que este convenio es tan importante para el sector privado.

“Acercamos a las pymes no solo la posibilidad de contar con la certificación por la compensación de las huellas de carbono, sino que además desde la fundación se propone una consultoría y desarrollo técnico apuntado al cuidado del medio ambiente” , acotó Milla.

El convenio establece un marco de colaboración, siendo la Federación el nexo necesario entre las industrias locales y la fundación. Por medio de proyectos de forestación y restauración generados por el sector productivo e impulsados por Tu Árbol, se gestiona a posteriori la certificación.

“Ellos (la fundación) por sí solos no pueden emitir los certificados si no hay una institución intermedia. Una pyme solicita a la Federación Económica la certificación para plantar dos árboles, por ejemplo, y la fundación da la certificación de los dos árboles. La idea es llegar la certificación Net Zero, que es de gran estándar a nivel mundial”, detalló Milla.

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La Red Net Zero Coalition AR es una campaña global llevada adelante por actores de la órbita privada que, comprometidos con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad de carbono, llevan a cabo distintas acciones, impulsando la transición energética y la economía regenerativa.

Los proyectos de forestación no necesariamente deben ser ejecutados en las instalaciones donde se encuentran las pymes. Milla explicó que la Fundación cuenta con predios con forestación, por lo que están en condiciones de emitir los certificados de compensación de bono de carbono primero con las empresas locales, y luego apuntar a un acuerdo similar con CAME.

Actualmente hay un gran interés por parte de las empresas locales, conforme las consultas recibidas en la Federación Económica, lo que refleja el compromiso empresarial local de trabajar la sostenibilidad, no como una tendencia, sino como una realidad necesaria.

“Nos encontramos ultimando unos detalles técnicos, pero esta semana estaremos en condiciones de estar operativamente para dar respuesta a las empresas que están solicitando la colaboración de la fundación Tu Árbol”, finalizó Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan.