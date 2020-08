El 29 de agosto de 1958 nacía en Indiana, Estados Unidos, Michael Joseph Jackson, mejor conocido como Michael Jackson, quien supo ser el “Rey del pop”. Sus bailes y canciones trascendieron géneros y generaciones. Sin duda fue uno de los artistas más exitoso y renombrado de la historia, también uno de los más polémicos por su vida personal.

Hoy, al cumplirse 62 años de su nacimiento, seis músicos locales le rinden un pequeño homenaje recomendando aquel tema que no puede faltar en tu playlist.

They don´t care about us

Para el músico y cantante de “Flor de Tierra”, Guillermo “Gokú” Illanes, en este tema sin dudas Michael Jackson pone en manifiesto la violencia policial que existen por esos tiempos, a través de sus vivencias. Ubica lo racial como foco, donde la cultura negra, a diferencia de la blanca, es como marginalidad en diversos ámbitos sociales.

“Un dato no menor es que el vídeo de esta obra fue rodado en las favelas de San Salvador Bahía, Brasil, uno de los sitios más vulnerados de América Latina”, comenta Gokú, quien considera que Michael Jackson es un artista prolifero e íntegro. “El legado musical que nos deja es invaluable en lo sonoro, visual y vida. Hemos sido unos privilegiados en haber visto este notable en el siglo XXI”.

Jam

Pauli Fleury, mejor conocida como ESHA, recomienda Jam. “Hoy, y digo literal, porque mañana seguro elegiría otra, elijo "Jam". Como la mayoría de sus canciones, la escuchas y el cuerpo se te mueve solo, te va llevando y te sube cada vez más.”

Para Esha, Jam contiene sonido de trompetas (supone que son trompetas) que son de otro “level”. “Siempre aparecen esos sonidos sorpresa, que hacen que sus canciones sean de otro plano”.

También recomienda prestarle atención a la letra, ya que para ella contiene sabías palabras Antes de juzgarme, esfuérzate por amarme. “Y el video, es espectacular, las tomas, el ritmo, ¿Y el final? Increíble. Todos sus vídeos son un viaje de ida. Gran artista Michael”, finaliza Esha.

Heal the world

Todos en algún momento hemos escuchado a este gran artista y de alguna u otra manera nos ha marcado. La cantante de folclore, Gisel Aldeco, de entre varias canciones que le gustan elije "Heal the world". Para ella, en estos tiempos que vivimos es muy importante que como sociedad nos cuidemos y ayudemos siendo solidarios con los que están trabajando por nosotros, exponiendo sus vidas.

“En esta canción podemos ver paz, amor, unión, fe y, por sobre todo, un deseo inmenso de ser mejores personas. Me quedo con un pedacito de la letra traducida al español que dice Juntos lloraremos lágrimas de felicidad. Realmente podríamos llegar allí si te interesas lo suficiente por la vida, hacer un poco de espacio para hacer un lugar mejor. Sanar al mundo, hacerlo un lugar mejor. Para ti, para mí y para toda la raza humana”, finaliza Gisel.

Another part of me

Para el guitarrista de CatFonk, Matías Peralta, “Another part of me” es su canción infaltable para recordar al Rey del pop.

“Another part of me es la sexta canción del séptimo álbum de estudio de Michael Jackson, Bad. Este contó con la producción de Quincy Jones y la coproducción del cantante. La canción se había dado a conocer un año antes un cortometraje también protagonizado por el artista llamado Captain EO. Luego en 1988 fue lanzada como single.

Quincy Jones contó que Michael Jackson no la iba a incluir en el álbum hasta el momento en que vio a su manager bailándola. Dato curioso.

Es un tema orquestado con todos los yeites ochenteros de la época (1987), sintetizadores, teclados, batería electrónica pero con la inconfundible impronta de Jackson.

Es posible apreciar tres versiones de la canción. La primera incluida en el disco BAD, la segunda versión está en The Essential Michael Jackson que tiene un ritmo ligeramente más acelerado y los instrumentos pueden oírse con mayor definición por la atmósfera creada por la remasterización. Y por último, está la versión en vivo de 1988 en el estadio de Wembley en la que es posible apreciar la versatilidad vocal de Michael Jackson, la puesta en escena y la tremendísima banda que lo acompaña, entre quienes está Jennifer Batten, guitarrista que lo acompañó por muchos años”.

Earth Song

Para la saxofonista Ayelén Araya, un excelente tema para escuchar hoy es “Earth Song”, ya que es una letra que habla del desastre que ocasionamos los seres humanos.

Además, otro dato que remarca es que es un video digno para apreciar también, ya que se puede observar una excelente artística y una historia que impacta. “Se puede ver que la tierra retrocede y se vuelve a generar todo esto de nuevo, es lo que yo veo. Se puede ver la tala de árboles, la matanza de elefantes, las guerras. Es como que se retrae todo eso”, comenta Ayelén.

Thriller

Como no podía ser de otra manera, un tema que jamás debería faltar en tu lista si quieres recordar a este gran artista es Thriller. Sin duda fue el tema que catapultó a Michael Jackson, ya que fue un single éxito en ventas y su video musical cuenta con una duración de 14 minutos, inédito para la época.

Para Gonzalo Sánchez Raiano, músico y cantante de “Raiano”, Thriller es un clip que tiene algo de tenebroso, y eso es lo que lo hace atractivo. Recuerda Gonzalo “lo sombrío del video nos atrapaba cuando éramos niños. Y claro, el baile de Michael te anima a todo. El día que vi el video en el televisor creo que le saqué las rueditas a la bici.”