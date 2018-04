En Argentina, el 29 de abril se celebra el Día del Animal en conmemoración al fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín. La propuesta de Revista Oh! Es para los padres que buscan un cachorro para sus hijos pequeños y que aún de tomar la decisión de tener una mascota en casa, el tema pasa por cuestiones más prudente. Si mi hijo es pequeño, necesito un animal que tolere las actividades del menor o adolescente. En definitiva será tu mejor amigo Pues, entonces es ahí cuando el Dr. Héctor Sales recomienda el grupo de perros lazarillos. También conocidos como guías o de asistencia, se trata de caninos adiestrados con el fin de dirigir en la calle a personas ciegas o con impedimentos visuales u otros enfermos así como también para ayudarles en las tareas hogareñas. Pero en la provincia de San Juan poco vemos de estos perros adiestrados. El tema pasa por el carácter que poseen ciertas razas para este tipo de ayuda. Son perros tolerantes, casi como humanos, respetuosos y muy cariñosos. Esta capacidad es la que Sales resalta a la hora de elegir un cachorro para casa.



Las razas de perros ideales para niños son el labrador, el pastor alemán, el golden retriever y el slat coated.



Lo primero que hay que conocer es que las razas más habituales para cumplir esta función es su carácter equilibrado, inteligencia y facilidad de aprendizaje



Qué son los perros lazarillos





Quizás hayas visto en la calle o en el cine a una persona no vidente guiada por un can y te has preguntado cómo hacen los perros lazarillos para saber, por ejemplo, cuándo cruzar en una avenida o llevar al dueño hacia un lugar específico. Los perros lazarillos cuentan con ciertos "privilegios' o derechos en diferentes países, como por ejemplo poder viajar en un transporte público mientras cumplen su función o están de servicio. Este animal debe tener la capacidad (para eso es entrenado) de identificar y anticipar aquellos peligros que puedan poner en riesgo la salud o la integridad física de su dueño.



Los primeros perros lazarillos fueron cuatro y su trabajo el de guiar a veteranos que habían quedado ciegos durante la primera guerra mundial. Desde entonces, diferentes asociaciones se encargan de adiestrar a los animales y entregarlos a las personas que lo necesitan.





Qué enseñar a mi mejor amigo: cinco tareas para perros



Si tu decisión es estimular a tu mejor amigo, lo primero será enseñarle las órdenes básicas de obediencia canina. Estos ejercicios integran el primer nivel de entrenamiento de todo perro, ya sea de compañía, deportista o de servicio. Consisten en órdenes primarias y generales, como "junto", "sienta", suelo", "quieto", "aquí" y "échate". Actuarán como la base que permitirá avanzar en la educación y enseñarle las siguientes tareas.



1- Recoger sus propios juguetes

2- Apagar la luz

3- Traer tus pantuflas

4- Cerrar la puerta

5- Recoger la ropa sucia y llevarla a su sitio apropiado

Consejos para una buena educación





* Comprometerse



Es muy importante mantener constancia en la educación de una mascota. El animal debe asimilar completamente las órdenes, lo que requiere compromiso y paciencia por parte de su dueño.



* Cuándo enseñar



Cuando se trata de enseñar las órdenes básicas de obediencia, lo ideal es reservar de 10 a 20 minutos diarios para practicar con tu mejor amigo. Ya para los ejercicios más complejos, podemos reservar 30 a 40 minutos diarios. Lo más importante es no sobrecargar el animal, pues facilita su distracción y es contraproducente para su aprendizaje.



* Cómo enseñar



Los ejercicios y trucos deben ser trabajados uno a uno para facilitar la comprensión integral del animal. Lo ideal es dedicar entre 3 y 10 días para la presentación y ejecución de cada orden.



El tiempo de asimilación depende de cada animal y de la dedicación de quien enseña. Está demostrado que algunas razas son capaces de aprender más fácilmente. El border collie, por ejemplo, puede llegar a aprender una orden por día con la debida orientación.



* Aplicar el refuerzo positivo



El refuerzo positivo consiste en recompensar actitudes adecuadas para estimular el aprendizaje de habilidades y promover la obediencia. Para enseñar fácilmente los trucos a tu mejor amigo, es fundamental elogiarlo y premiarlo cuando ejecute las órdenes requeridas. De esta manera, el animal podrá mejorar su capacidad de aprendizaje, además de fortalecer su autoconfianza.



* La recompensa deberá ser dada inmediatamente, para que el animal la conecte a una conducta específica; lo mejor es darle su premio inmediatamente en respuesta al comportamiento que se desea reafirmar positivamente.



* Elegir el lugar ideal



Para evitar distracciones, principalmente en los cachorros, es importante elegir un lugar tranquilo para enseñar a tu perro. Procurar un sitio sin muchos estímulos externos, como otros perros, ruidos, música, olor a comida, etc.



* Recordar las órdenes aprendidas



Es fundamental dedicar uno o dos días por semana a recordar cada uno de las órdenes y tareas para perros que enseñamos a nuestros peludos. En caso contrario, tu can puede olvidar o confundir las órdenes, lo que dificulta la obediencia.

Fuente: Dr. Héctor Sales - Mat. 51