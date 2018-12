(Fotos: Mariano Arias)



Nos recibe el presidente del directorio de la Clínica El Castaño, Dr. Walter Stoerman. Hoy está al frente de dicha institución y cuenta el recorrido personal e institucional de un sueño que todavía anhela futuro.



El Dr. Stoerman es cardiólogo y fellow of the American College of Cardiology (FACC), estudió medicina en la Universidad Nacional de la Plata, se recibió en 1992. Su especialización en imágenes cardiológicas las realizó en España y Estados Unidos. Ya con sus logros a cuesta decidió volver a su provincia y dar rienda suelta a sus sueños, desarrollar una institución medica privada. En el año 2012 fue presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Su único vínculo de trabajo desde sus comienzos fueron en CIMAC (Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad), allí realiza trabajos de ecocardiografía y cardiología.



Luego de un tiempo de trabajo en CIMAC logra congeniar con un grupo de colegas de diferentes especialidades la posibilidad de crear una institución privada, finalmente su anhelo toma forma. Así es que en el 2008 nace "Clínica Privada El Castaño".



"Concretar esto llevó años de trabajo y preparación para definir diagramación , programación, planificación, objetivos, misión, visión de la empresa que soñábamos. Somos diez socios médicos que estamos al frente de la institución: Dr. Berenger, Dr. Rodríguez, Dr. Clavijo, Dr. Iturrieta, Dr. Lara, Dr. Orellano, Dr. Chavez, Dr. Aguiar, Dr. Fabian Chavez y Dr. Alcalá. Al inicio el Dr. Zorilla fue uno de los fundadores, hoy fallecido. Nuestro objetivo fue lograr una institución médica privada de excelencia al igual que en otros países, donde las normas de calidad y seguridad estuvieran brindadas. Hoy estamos convencidos que lo logramos al igual que otras instituciones de nivel provincial, regional, nacional e internacional. Hoy la clínica cuenta con los mejores estandartes de calidad de la región de cuyo y esto fue en nuestra visión uno de los primeros objetivos que nos propusimos antes de comenzar con el sueño.





¿Cómo fue el recorrido de estos 10 años?



Teníamos clara la visión de poder desarrollar el plan que nos habíamos trazado, con la cabeza abierta para aprender de otras instituciones de prestigio a nivel nacional como es la Universidad Favaloro. Como todo inicio fue lento, empezamos con pocas camas de terapia intensiva, internado común, un solo quirófano y una guardia. El Dr. Chavez y yo comenzamos a trabajar en la actividad asistencial, con un directorio que nos acompañaba y así fuimos trazando metas. En primer lugar consolidarnos como institución, en segundo lugar acreditar normas ITAE de calidad y seguridad (proceso que duró 2 años), luego revisamos el aspecto docente y así creamos las +Residencias médicas+, de cardiología, de terapia intensiva y de imágenes. Esto es muy significativo ya que es obligatorio para las instituciones médicas tanto la actividad asistencial y las residencias; oportunidad que se brinda hoy a los médicos recibidos en San Juan y abrirles puertas a nivel nacional e internacional. Estos chicos son el motor del progreso desde el punto de vista científico.



La docencia e investigación científica, ¿qué lugar ocupan en la institución?



Todas las instituciones médicas más prestigiosas del mundo tienen tres pilares básicos: la asistencia a los pacientes, la docencia y la investigación, sin estos pilares no se pueden desarrollar, de este modo creamos nuestro centro de investigación y tenemos protocolos de investigación clínicos y farmacológicos.



Después de este objetivo, generamos un plan de trasplante renal, hoy somos la institución que más trasplantes tiene en la provincia y esto tiene una fuerte impronta en la comunidad.



Para la celebración de nuestro aniversario nos acompañó el Dr. Facundo Manes, ya que establecimos una asociación con Fundación Ineco, dedicada a las neurociencias para brindar rehabilitación y asistencia a los pacientes con déficit neurológicos cognitivos.



Estas políticas asociativa con Ineco, UCCuyo, Universidad de Favaloro, CIMAC, nos permiten abarcar un amplio espectro de la actividad asistencial de la docencia e investigación y así brindar a la población lo que se merece.



¿Cuáles fueron los nuevos logros



Ampliamos los espectros en el área quirúrgica, laparoscópicas, cardiología con más tecnología, ampliamos los quirófanos, la terapia intensiva, generamos una nueva área de terapia intensiva individualizada para aquellas personas que por su condición inmunológica lo requiere, también se amplió el área de traumatología a la medicina del deporte, la lectofisiología, un arma terapéutica muy importante para los problemas cardiovasculares con mayor tecnología. Además, otro gran acierto fue, el servicio de guardia las 24hs. que para esto hay que tener infraestructura de médicos, especialistas, laboratorio, ecografía, hemodinamia, rayos, hemoterapia. Esto también es un servicio a la comunidad para quienes necesitan atención de urgencia y esto genera una altísima demanda de atención.

El gran desafío de refundar El Castaño



* 10 habitaciones de internación común individualizadas de alta tecnología, calidad, protección, confort y seguridad para el paciente.



* 1 office de enfermería con los datos en red.



* 1 aula médica con un circuito cerrado de datos en software donde todos los médicos ven al instante todo lo que esté pasando con la historia clínica del paciente, este es otro concepto de futuro y que aplicamos la inteligencia artificial, tomar los datos, análisis, elaboración de resultados de datos y con esos datos tomar medidas terapéuticas. Esto es un arma para la docencia ya que desde el aula no sólo se analizan datos y se corrigen.



* 54 camas en total



* Tecnología de última generación y hoy la tomografía es muy importante por el análisis clínico y de imágenes tomográficas, hoy son de máxima seguridad.



* 148 empleados y más de 60 médicos.

La gran inversión



La adquisición del tomógrafo multislice de 160 canales, para la búsqueda de patologías ocultas, es un logro. Esto no significa que se harán tomografías a todo el mundo. La nueva tecnología es para realizar screening de riesgo, de probabilidades de enfermedades de alta sensibilidad y especificidad. Esto llevó un proceso de adecuación de software y protocolos muy largo. Este plan lo presentamos en el 2016 y se convirtió en algo muy importante para la provincia y gracias a la relación con funcionarios que hicieron que esto fuera posible.



Objetivos futuros



* 5 quirófanos de alta tecnología, no sólo para la cirugía sino para que sirva a en el entrenamiento de los futuros cirujanos y teniendo presente la cirugía robótica, no es algo que esté muy lejos y hay que prepararse.



* El área de urgencia, la demanda es altísima, más de 100 consultas por día. Estamos diseñando un gran showroom de guardia, así los pacientes puedan ser atendidos como debe ser.



* El área crítica para el paciente vulnerable de terapia intensiva, intermedia y unidad coronaria con 16 camas.



* El área quirúrgica y administrativa entrará por calle San Luis y no tendrá contacto con el área de urgencias.