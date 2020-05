La crisis del coronavirus es el reto más duro al que se enfrenta la humanidad. Lo que empezó siendo un batacazo de cabeza para China se ha convertido en una pandemia sin precedentes que pone a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo y no solo ese sistema, sino la vida en su totalidad. La ventaja de ir por detrás del gigante asiático es que ahora se puede sacar experiencia de aquellos países que van más adelante sobre el manejo del virus, aún sabiendo que su comportamiento es distinto en cada región. Pero esa experiencia vale, sobre todo en las distintas fases o escalones en que se va dando paso a las aperturas de diferentes áreas. Sin contradecir las decisiones del gobierno de la provincia que es quien imparte el plan maestro tanto en todas las formas como en las autorizaciones de cada accionar, sea del sector que fuera.



Lo cierto es, que todavía no se sabe cuándo ni cómo será la apertura del área cultural y social. Esto no quiere decir que desde el Ministerio de Cultura de la provincia ya fue motivo de estudio, atendieron las demandas de diferentes sectores, analizaron las propuestas de protocolos y continúan trabajando día a día para darle forma a futuro a cada una de las solicitudes y lugares públicos de San Juan. No hay fecha y todo depende del día a día de cómo se comporta el virus en la provincia. Es una tarea titánica ya que conlleva muchas cosas a tener en cuenta, es un paso a paso de cada día. Ante este panorama el arquitecto y profesor Jorge Cocinero Raed, realizó un relevamiento basado en muchos países de Europa y Estados Unidos, donde advierte el gran cambio de infraestructura que ocasiona la pandemia en diferentes edificios públicos, culturales, sociales y así expresó: "Hoy tenemos que hablar de nuevos espacios, de nuevas dimensiones, de nuevas escalas, nuevas normas, a partir del cual las personas deberán tomar distancias mínimas sociales; capacidad máxima de locales, sentidos de circulación y una cantidad de medidas preventivas, que ponen al hombre y su entorno en otra condición espacial, funcional y arquitectónica'.



Los nuevos espacios arquitectónicos

Cuando el alemán Ernst Neufert concentró todas sus producciones en el ámbito de la normalización arquitectónica y publicó su libro 'Arte de Proyectar en Arquitectura', jamás pensó que un virus podría transformar los estudios que realizó durante años. Arquitecto y Profesor de Arquitectura, ampliamente conocido por su colaboración con Walter Gropius, fue el mentor de trasladar a un libro, todas las mediciones esenciales para la vida del hombre. Reunió de forma sistemática los fundamentos, las normas y las prescripciones sobre recintos, edificios, exigencias de programa, relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, estancias, instalaciones y utensilios en relación con el ser humano.



1 - Bares, restoranes y confiterías



En la edición del día 27 de mayo de DIARIO DE CUYO publicó la forma de apertura de los restoranes, aún sin fecha confirmada por el Ministerio de Turismo y Cultura. La sugerencia de aquellos países europeos que ya están poniendo en marcha los bares, confiterías, restaurantes y otros. El arq. Cocinero parte de la idea que una vez obtenida la habilitación, cumplimentar con el distanciamiento mínimo como, por ejemplo, la distribución y cantidad de mesas y de personas. Para ello se han desarrollado distintas maneras de resolverlo. Sugiere así, el uso de paneles livianos, opacos y/o transparente con materiales económicos, de fácil limpieza y reposición. Se deberá mantener abiertas y en forma permanente las puertas y ventanas garantizando la ventilación del local.



Analizado esta situación se desprende rápidamente, que las superficies cubiertas serán mayores, con nuevas formas de atención y modos de funcionar, donde deberán cumplimentar con otro factor de ocupación del local, distinta al actual.



2 - Los teatros, cines y espectáculos públicos



A estos espacios de arte y sus foyeres, tendrán que tener una nueva organización de accesibilidad y dimensionamiento, con una perspectiva distinta para el funcionamiento y desenvolvimiento de los espectáculos, desde el ingreso de los actores, empleados del lugar y público en general. Las butacas de los espectadores tendrán una manera diferente de distribución en la sala, donde se preverá la separación de las mismas con un mínimo de dos personas, cumplimentando con el distanciamiento obligatorio.

Si a esto le agregamos los usos que tienen internos estos lugares, por ejemplo, en los baños, la separación de los mingitorios, lavamanos; la atención al público, los servicios, etc., producirá un aumento sustancial de superficies de todos los locales.



3 - Los museos



Países como España, Alemania, Bélgica, Suiza, entre otros, están a punto o ya lo hicieron, de forma escalonada la apertura bajo protocolos estrictos. El uso de mascarillas o barbijos se da por descontado ya que es parte de la indumentaria de hoy. Las entradas se adquieren de forma online para poder distribuir la cantidad de gente y evitar las aglomeraciones dentro del recinto. Por tener la función de exponer obras de arte permanentes y transitorias, las mismas estarán expuestas a protocolos más controlado, del uso y muestras de las piezas. La división de los elementos a exponer será mayor.

La cantidad de personas como siempre, es el elemento esencial, será de grupos pequeños y con la debida separación social. Y, como las obras de arte no pueden estar expuestas en áreas ventiladas, se aconseja reducir a un tercio de la capacidad máxima de los locales.



4 - Lugares de trabajo



En el mismo orden de cosas se encuentran, los lugares de trabajo, reparticiones de orden nacional, provincial y privados, oficinas, salones comerciales, industrias, etc. Los protocolos para ingresos a espacios cerrados, necesitarán áreas propias que deberán tenerse en cuenta en el momento del proyecto. Para todos estos casos se convendrá respetar y diseñar los espacios de circulación unidireccional y los espacios estancos de desarrollo de las actividades laborales, con los distanciamientos permitidos entre personas, utilizando elementos arquitectónicos como separadores entre sí.



5 - Los establecimientos educacionales



Estos serán unos de los más afectados por esta situación, donde la capacidad máxima del aula se verá complicada por el distanciamiento mínimo y la separación entre alumnos. Los elementos protectores entre alumnos se convierten en el elemento sustancial. En China ya se utilizan separadores livianos en los pupitres, aislando a los estudiantes en forma individual y con protocolos de entrada y salida ordenado.

6 - Los hospitales, sanatorios y consultorios



Tratándose de la salud tienen características esenciales debido a la actividad que desarrollan. Las salas de espera, se convierten en los espacios de mayor superficie y volumen, garantizando la separación entre pacientes. En China se construyó en diez días, el Hospital Wuhan, con salas de internación herméticas para aislar a las personas con Covid, en donde las circulaciones son unidireccionales y preestablecidas.



Playas, parques y otros



Los espacios abiertos (playas, plazas, parques, etc.) y de recreación, se verán afectados. En algunas partes del mundo ya se tomaron medidas circunscribiéndose a 2,5 m de radio para realizar sus actividades y con un distanciamiento mínimo entre círculo y círculo de 5 metros.



Medios de transporte



A todo esto, no escapa la manera de trasladarse en los vehículos, en los medios de transporte, sean terrestres, aéreos o náuticos, donde la separación entre personas adquirió un rol protagónico. Para ello una de las maneras de resolver el problema, será el uso de separadores transparentes tipo acrílicos.





Luego de lo expuesto, pienso: "Nada será igual, todos los espacios arquitectónicos se verán aumentados y transformados. Un nuevo Código, con nuevas Normas será el principal tema de debate en los círculos académicos. Un pequeño e imperceptible virus, produjo cambios sustanciales en los modos de vida de las personas, en relación al uso de los espacios donde desarrolla sus actividades. Comprender la especificidad histórica del momento que vivimos será crucial para afrontar nuevas soluciones y resolver las dificultades que tendremos que superar".

Fuente: Mg. Arq. Jorge Cocinero Raed

Profesor Universitario UNSJ