Las propuestas para el verano suelen ser más que tentadoras. El tema es encontrar una a medida del bolsillo personal o familiar. Ni hablar si la oferta incluye diversión desde que se inician las vacaciones: Música, comida, tragos, entretenimientos durante las 24 horas, entre otras actividades innovadoras. Todo eso sólo lo puede brindar un crucero. A esto se suma que, afortunadamente, apuestan a todas las posibilidades económicas, razón por la cuál este año la venta de vacaciones en crucero llevan la delantera. Así lo manifestaron desde Turismo Bacur, empresa que comercializa la oferta de la prestigiosa marca MSC Cruceros.



La consiga es 'vivir Sudamérica a través de todos los sentidos, para dejarse llevar por su alegría y vivacidad cultural'. Sobre todo porque es tierra de Samba y Tango.



Un viaje con MSC Cruceros es una verdadera experiencia, ya que es una forma distinta de descubrir la belleza salvaje que ofrecen los santuarios del medioambiente, playas de arena blanca y aguas cristalinas. Sus principales ciudades a lo largo de la costa son también auténticas joyas que se pueden explorar a través de las excursiones organizadas por MSC. Ni hablar de descubrir un crisol de culturas en el que dejarse llevar al ritmo de la música.



Para vivir la vida sobre un crucero hay muchas opciones que se pueden consultar en Turismo Bacur. Una de ellas 9 noches, salida desde Buenos Aires, y luego visita diaria a Punto del Este, Ilhabela, Ilha Grande, Río de Janeiro y Cabo frío.



En definitiva la idea es pasarla bien y conocer varios lugares durante el mismo viaje. Una forma diferente de disfrutar de las extensas playas uruguayas y brasileñas, además de sumergirse en la historia de cada lugar.



De temporada



La temporada de cruceros inicia este mes y termina en marzo, etapa en la que se suceden las opciones de salidas y de estadía. Esta última varía desde los 7 a los 11 días. En todos los casos son multidestinos, ya que el barco realiza diferentes paradas, en las playas más hermosas de Brasil y en Punta del Este, regresando al puerto de Buenos Aires.



"Es una experiencia extraordinaria, un 5 estrellas flotando, con todos los servicios y amenities que se necesitan para que la estadía a bordo sea inigualable. Cada crucero cuenta con restaurantes temáticos, bares temáticos, piscinas, jacuzzi, entretenimientos, buffet todo el día a disposición de los pasajeros, teatro, boliches, tiendas libres de impuestos, entre muchas más opciones", explican desde Turismo Bacur.



Las cabinas se distribuyen en internas, con balcón, con vista al mar y vista al mar limitada (tienen los botes salvavidas).



El tramo hacia el puerto de Buenos Aires, se puede hacer por aire o por tierra, según la preferencia del pasajero, aunque Bacur recomienda el terrestre para evitar demoras o cancelaciones de aeropuerto. Además el puerto queda muy cerca de la terminal.



De paso por cada destino



Punta del Este: La ciudad uruguaya es mundialmente reconocida por ser el punto de encuentro del Jet set y capital de una vida nocturna incomparable. Así es que en pocas horas se puede conocer desde el puerto con sus yates, el faro y las zonas más representativas. Por lo tanto nadie que haga escala con su crucero puede dejar de recorrerla y disfrutarla. Se extiende en barrios con jardines y repletos de hermosos pinos. Se encuentran a cada paso maravillosas mansiones rodeadas de un entorno verde espectacular, diversas residencias y áreas naturales como Pinares, Playa Mansa donde está el reconocido Hotel Conrad, Playa Brava y su tradicional monumento, La Mano, Beverly Hills y San Rafael.



Se dice que no hay parada en Punta del Este si no se conoce la fabulosa Casapueblo en Punta Ballena. Esta fue la casa y centro cultural del ya fallecido famoso artista uruguayo Carlos Paez Vilaró localizada en un punto estratégico frente al mar.



Ni hablar del glamour de la Calle 20, una parada imperdible para los fashionistas. Cuenta con siete manzanas de moda y lujo. Horas para conocer lo mejor de esta ciudad brillante.



llhabela: Es una isla ubicada a 209 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo. Cuenta con playas muy llamativas ya que algunas son de una finísima arena y otras que llaman mucho la atención por su color rojizo. Otro de los atractivos son sus cascadas que se forman gracias a los más de 400 cursos de agua.



Los lugares más interesantes a visitar son la Iglesia Nuestra Señora de Ayuda y Buen Éxito, la Cascada del Gato, la Cascada de Laje, La Cascada da Toca y la Cascada de Agua blanca.



Ilhabela ofrece a los visitantes casi 40 kilómetros de playas prístinas y el valor de una isla tropical con senderos, cascadas e, incluso, un ambiente de fiesta emergente. Sus playas son muy concurridas, sobre todo los fines de semana.



Ilha Grande: Forma parte de un archipiélago de 187 islas e islotes localizados en la Bahía de Ilha Grande, costa oeste del Estado de Río de Janeiro, región conocida como Costa Verde. Es una de las zonas más bonitas de toda la costa brasileña.

En Villa Abraão se encuentra el muelle principal al que llegan las embarcaciones con turistas. Es el corazón de Ilha Grande, y desde allí se inicia el recorrido a pie por callecitas de arena atravesando el área central donde se concentran locales comerciales, bares, puestos de artesanos y barras improvisadas que venden caipirinhas y tragos.



Allí no existen los hoteles de importantes cadenas ni de categoría superior; solamente hay hostels y posadas pintorescas con el encanto de un pueblo de mar.



Desde la playa de Abraão se puede llegar caminando, o alquilar lanchas pequeñas con capacidad de hasta cuatro personas por unos pocos reales (los llamados taxis boats), hasta las playas más cercanas, como Júlia, Bica, Crena y Abraãozhino.



Río de Janeiro: La estadía normal de un crucero en esta ciudad es de tan solo 12 horas por lo que es vital organizarse para poder disfrutarla al máximo. Un motivo por el cual cobran gran importancia las salidas grupales acompañados por un experto. Desde el arribo a la Bahía de Guanabara, el viajero ya se encuentra con un bello paisaje portuario -legado de los Juegos Olímpicos-, con el mural Etnias de Eduardo Kobra de fondo -declarado por el libro Guinness el más grande del mundo-



Desde allí ya se pueden visitar bares y restaurantes de la ciudad, la emblemática plaza, Cardeal Cámara, donde detrás están los Arcos de Lapa, los mismos sirvieron hasta el siglo XIX para abastecer de agua a la ciudad. Luego la imponente Catedral Metropolitana, inaugurada en 1976 de 75 metros de altura, con enormes vitrales y una capacidad para 20.000 paradas o 5.000 sentadas.



Otra cita obligada desde allí es la Escalera de Selarón, esa colorida escalinata que tanto se ven en fotos de quienes han estado en la ciudad, el nombre se lo debe a su creador, el artista chileno Jorge Selarón.



Para continuar con la visita, lo ideal es llegar hasta el Bar Garota de Ipanema, uno de los barrios más populares del mundo.



Cabo Frío: Aguas de color turquesa, cálidas y una arena que no quema. Así es Cabo Frío por tener un clima subtropical con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 20ºC y 30ºC, sus arenas son blancas, finas y no se calientan ya que contienen mica. Cabo Frío es uno de los principales destinos de la zona sudeste de Brasil. Quienes la conocen aseguran que son verdaderas playas paradisíacas. Es uno de los lugares más bellos de Brasil. Entre las playas más conocidas de Cabo Frío se encuentran Praia do Forte, Praia das Conchas y Praia do Peró, todas merecen ser visitadas y cada playa tiene su especial encanto.



El paquete



Turismo Bacur

* Dirección: Aberastain 478 Sur.

* Teléfono: 4204123/24/25

* Web: www.turismobacur.tur .ar

* Las tarifas oscilan desde los 980 hasta los 1600 dólares, según la disponibilidad de la fecha de salida.

Salida grupal acompañada

* Fecha: 7 de marzo

* 9 noches

* 980 dólares por persona con base doble



La empresa MSC



La historia de MSC empezó hace más de 300 años con la familia de marineros Aponte, originaria de Sorrento, en Italia. Sus cientos de años de experiencia y maestría, esta familia de capitanes y propietarios de barcos fundó MSC Cruceros, que hoy en día es la compañía de cruceros privada más grande del mundo.



Su principal meta es crear emociones únicas e inolvidables para los huéspedes, a través del descubrimiento de las culturas del mundo, su belleza y sabores.

Es símbolo de compromiso con la hospitalidad, dedicación y profesionalismo para así asegurar la felicidad y satisfacción de cada uno de los huéspedes.