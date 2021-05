Todo comenzó el 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Tatcher por su puesto como Primera Ministra, incluyendo la frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

En esa época el mundo cinematográfico estaba fascinado tras el estreno de la primera película de Star Wars, por lo que los fanáticos no dejaron pasar ese momento para crear el Star Wars Day, cambiando la frase “May the Force be with you” por el saludo “May the Fourth be with you”, que significa “que el cuatro de mayo te acompañe”.

Con el paso de los años la celebración fue tomando fuerza, hasta que se consolidó como un evento masivo durante el 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó el Día de Star Wars, con homenajes, trivias, parodias, concursos para los fanáticos y un festival exhibiendo las películas de la saga.

Para fanáticos, y no tantos, es un día ideal para adentrarse en el mundo creado por George Lucas, inspirado en los textos de Joseph Campbell, Bruno Bettelheim, Ursula K. Le Guin y J.R.R Tolkien.

La famosa saga está compuesta de la siguiente manera:

Trilogía Original

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)

Historias de Star Wars

Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

Se pueden ver según el orden de estreno, pero al ser tantas producciones de una misma saga, año tras años cientos de fanáticos se han tomado el trabajo de verlas una y otra vez para sugerir un orden distinto al de estreno, y entender otros aspectos de la historia. Algunas de las sugerencias son:

Orden Cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Orden narrativo

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

Orden Machete

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Para quienes se están encontrando con el mundo Star Wars y quieren saber más, pueden acceder a las siguientes lecturas que se encuentran online en español:

Universo Star Wars

Libro que habla sobre personajes, escenarios, tecnología y vehículos presentes en las películas de Star Wars. Con este libro te convertirás en un experto de la galaxia Star Wars.

Star Wars. Atlas galáctico

Explora el universo de Star Wars, desde los desiertos de Tatooine hasta las heladas planicies de Hoth. Abarca las siete películas de la saga más Star Wars Rebels, Las Guerras Clon, las novelas y los cómics.

Los Archivos de Star Wars: Episodios IV-VI

Realizado en estrecha colaboración con George Lucas y Lucasfilm, este libro aborda la historia de la trilogía original y ofrece una entrevista en exclusiva con Lucas. El libro está ilustrado con páginas de guiones, documentos de producción, arte conceptual, guiones gráficos, fotografías de rodaje, fotogramas y carteles.