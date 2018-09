La décima edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro que se realizará desde el 28 de septiembre al 7 de octubre próximo en la Plaza Centenario de Villa Krause, Rawson, estará repleta de actividades tendientes a garantizar la promoción del libro y el desarrollo del arte, la cultura y el conocimiento en sus diversas expresiones. Para ello se han preparado exposiciones, clínicas, talleres, encuentros, capacitaciones, concursos y homenajes, que se realizarán en diferentes espacios. Habrá una carpa "Cuentacuentos", otra dedicada a la Historieta Argentina, Muestra de Dinosaurios, Carpa de Talleres Culturales, Shows en escenario principal y mucho más. Entre los tantos invitados figuran Juan Chavetta, el reconocido ilustrador y diseñador gráfico que tendrá a su cargo charlas y talleres de realización de historietas; Luis Pescetti, cantante, escritor y compositor argentino quien brindará el concierto "El Mundo de Natacha" y participará del Encuentro Nacional de Escritores con charla/taller sobre "Los Libros de Natacha". En la carpa Cuentacuentos habrá una gran diversidad de expositores entre los que se encuentra Guadalupe Daneri, representante de la Fundación Prem Rawat (escritor de la India), quien presentará el libro "Cuando el desierto florece", de este autor. Aquí una muestra de los que será esta Feria que año a año propone más actividades con invitados de lujo (Ver programa).

Si hay algo que mucha gente adora, por su creativa forma de comunicar, es la historieta. Por ese motivo es que en la Feria del Libro no podía faltar Juan Chavetta, un reconocido ilustrador, hacedor de historietas y autor de libros como Puro Pelo; Cerebro de Monstruo, Como ser un monstruo y no asustarse, El ladrón de Sombras, El Resfrío de Yeti, entre decenas de otras publicaciones. El tendrá a su cargo un taller para alumnos el día 2 de octubre a las 15, y otro a las 18 sobre realización de historietas, mientras que el día 3, desarrollará uno a partir de las 9, y a las 18 pintará un mural colectivo junto a otros artistas.



"La idea es estar con los chicos enseñarles a dibujar personajes y luego pintar un mural colectivo para que quede en el lugar. La experiencia me indica que los pone contentos y los divierte pintar, así es que cada vez que puedo cuando viajo los invito a que me ayuden", cuenta Juan, quien es un asiduo participante de encuentros culturales en todo el país.



La obra de Juan siempre apuntó mucho a los niños a través de la creación de distintos personajes, pero sin duda los que ganaron más adeptos fueron Puro Pelo y Cuco.



En la editorial Quipu publicó Puro Pelo 2, El Sr. Cuco y Puro Pelo y las historietas de Puro Pelo, junto a Fabián Sevilla, libros en donde aparece el personaje, Pelito, junto a sus amigos, en historias divertidas y con temas súper interesantes.



"Nunca fui a aprender dibujo, aprendí mirando. Cuando tenía 6 o 7 años me mandaron a una señora del barrio para que me enseñe. En ese época te ponían una bandeja con frutas para dibujar y yo me aburría. A los 18 fui un tiempo a un caricaturista, pero me lo pasaba haciendo rayitas y circulitos, así es que no fui más. Decidí hacerlo por mi cuenta y así salí. Tampoco soy un eximio dibujante, creo que lo que pegó mucho fue mi personaje Puro Pelo", dice Juan quien creó a esta simpática niña en el año 2016.



Puro Pelo hace cosas y travesuras que atraen a los chicos porque son las que hacían los pequeños cuando no existía la tecnología actual. Esto se ve reflejado, sobre todo, en el libro "Más conectados, Menos comunicados".



Los chicos podrán escuchar del mismo Chavetta como fue su vida de ilustrador y diseñador gráfico, además de darles herramientas para que hagan del dibujo una actividad creativa.

Luis María Pescetti

Todo sobre Natacha





Natacha, el personaje creado por Luis María Pescetti, lleva 20 años ganando corazones a través de 9 libros escritos por él en todo ese tiempo. También llegó al teatro y este año lo hizo en formato de película. Precisamente ella será el leit motiv de Pescetti en la Feria del Libro de Rawson ya que brindará un show con todas sus canciones el 3 de octubre a las 19, en el escenario principal, y el día 4 un taller sobre "El mundo de Natacha".



Pescetti, además de ser un escritor y compositor de gran prestigio, es comediante y trabajó para adultos y niños en radio, televisión y teatros de Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Cuba y México. Publicó más de veintiocho libros: novelas y relatos para niños y adultos en los cuales el humor, el juego filosófico y el tratamiento del diálogo, ocupan un lugar especial.



Los asistentes podrán escuchar el relato de la vida de Natacha, esta niña que tiene una mamá que inventa cuentos de monstruos, una amiga, Pati, con quien forma "Las Chicas Perla", y un perro, Rafles, un poco dstrozón. Además hará un repaso de esta obra que cuenta con varios libros y once discos editados.



La serie está compuesta por Natacha; Buenísimo Natacha; Nuestro planeta, Natacha; La enciclopedia de las chicas perla; Querido diario; Te amo, lectura; Bituín Bituín Natacha (este libro incluye el cuento "La tarea", que participó en la celebrada colección sobre los derechos del niño que Alfaguara publicó en el año 2000, junto a Unicef); Chat Natacha Chat

Sólo con esta serie lleva vendidos más de un millón de ejemplares en todo el mundo. Ellos reúnen las desopilantes historias de la pequeña Natacha, que llevan al maravilloso mundo de los chicos como el desafío de la amistad, sacarse buenas notas, gustar a alguien, de intentar ser buen hijo, ser buen chico, entre otras.



Todas las historias están destinadas a chicos y chicas que van camino a convertirse en jovencitos y jovencitas. Un encuentro para tener muy presente.

Guadalupe Daneri

Cuando el desierto florece



Guadalupe Daneri, reconocida telera sanjuanina y representante de la ONG Prem Rawat, será la encargada de contar cuents breves de este autor y realizar actividades con chicos de todos los niveles de escolarización. "Cuando el desierto florece", de Rawat será el puntapié para cumplir con uno de los objetivos que consiste que cada persona encuentre su paz interior ya que "desde allí viene todo lo demás".



Esta organización internacional surgió en el año 2001 con el fin de dar ayuda humanitaria en distintos puntos del planeta. En el año 2007 organizó un programa mundial para la paz en forma independiente a cualquier religión o condición humana.



El autor de este libro (Rawat), nació en 1957 en una aldea de la India, y tras la muerte de su padre, con tan solo 8 años, decidió continuar con la labor heredada de él. Así empezó a viajar y difundir un mensaje universal de paz con una capacidad de oratoria conmovedora. Además de su actividad como conferencista, creó la fundación para ayudar a personas a vivir con dignidad, paz y prosperidad, desde este punto se combate la pobreza y también se brinda apoyo a organizaciones mundiales en casos de terremotos o desastres naturales.



"Nosotros estaremos en la carpa Cuentacuentos y trabajaremos con todos los niveles escolares, desde el jardín hasta educación para adultos. Los pequeños escucharán cuentos muy cortos y dibujarán con materiales entregados por el municipio, mientras que los más grandes se dividirán en grupo para leer e interpretar un cuento diferente cada uno. La idea es que cada niño y adulto que lo acompañe se vaya con un mensaje", explica.



"Cuando el desierto florece", es un ejemplar con historias breves e inspiradoras, que apuntan a valorar el "hoy" y la vida a cada instante. Un espacio diferente para aprender.





Programa



* 28 septiembre: A las 20, acto de Apertura Concierto Fabiana Cantilo.



* 29 de septiembre: A las 17, Encuentro de Guitarras de Rawson Clínica/ Taller. A las 19, Concierto "Noche de Guitarras", ambas con Juan Falú.



* 1 de octubre: A las 18, Analía Argento presenta el libro "De Vuelta a Casa" Historias de hijos y nietos restituidos.

A las 19, Encuentro del Pensamiento Nacional "Una Mirada Histórica del Presente", "Una Argentina que fue, es y será", con Hernán Brienza y Ernesto Jaureche.



* 2 de octubre: A las 15, Juan Chaveta/Taller para alumnos.

A las 18, Juan Chaveta/ Taller de Realización.

A las 19, Araceli Bellota/Encuentro Nacional de Escritores "150 Años de la Presidencia de Sarmiento"



* 3 de octubre: A las 9, Juan Chaveta/Encuentro del Pensamiento Nacional Taller de Realización de Historieta.

A las 17, Juan Chaveta/ Realización de Mural Colectivo con artistas Invitados

A las 11 y a las 15, un Cuento Negro/Obra Teatral basada en el Libro de Liliana Bodoc.

A las 19, Encuentro Nacional de Escritores "Concierto El Mundo de Natacha"/Luis María Pescetti.

A las 19: Padre Pepe Di Paola/ Encuentro del Pensamiento Nacional disertación "La Cultura del Encuentro" Papa Francisco. Víctor Lupo/ "El Deporte en la Cultura del

Encuentro" "Deporte y Fe". Eduardo Laborato/ 4º Edición Libro Circulo Vicioso/Virtuoso del Consumo de Drogas y Alcohol



* 4 de octubre: A las 10.30, Encuentro Nacional de Escritores "Charla Taller de Los Libros de Natacha ", con Luis María Pescetti.

De 9 a 14, Martín Campos y Juan Bianchini/ Clínica Desarrollo de Proyectos Fecir

A las 18,30: Inauguración, exposición y charla "Arte en el pensamiento"/Miguel Rep.



* 5 de octubre: De 10 a 18.30, Miguel Rep/Realización de Mural Colectivo.

A las 15, Adrián Cangi/Charlas Alumnos "El Amor y la Filosofía".

A las 21, Alejandro Dolina/."Programa Radial La

Venganza será Terrible".

A las 15, Encuentro Nacional de Escritores "Taller de Historietas", con Cristian Mallea.



* 4, 5 y 6 de octubre: A las 19, Pepe Monje/ FECIR Taller: Clase Teórica/ Escritura de Guión Colectivo/ Taller Rodaje de Cine (uno por día).



* 6 de octubre: De 9 a 14, Martín Campos y Juan Bianchini/ Clínica Desarrollo de Proyectos Fecir.

De 11 a 17, Gustavo Galuppo/ Taller de Cine: Ensayo experimental.

A las 18, "Taller de Historietas", con Cristian Mallea.



* 7 de octubre: A las 19, Encuentro Nacional de Escritores "Presentación del Libro Huaco la Tierra que yo mas amo", con Cristian Mallea.



Estas actividades tendrán lugar en Escenario Central, Centro de Convenciones y Espacio de la Historieta Argentina. Todos ubicados en Plaza Centenario de Villa Krause, Rawson.