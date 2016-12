Paciente y misericordioso es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación en las que la bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino. Los Salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino: "El perdona todas tus culpas, y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia' Salmo (103, 3 - 4).



Así lo reafirma en sus escrituras cargado de narraciones donde el cristiano encuentra su mejor refugio. Algunas partes del libro para pensar y reflexionar de la mano del Padre Fernández, que entre otros títulos que componen su mensaje extraemos los siguientes:

Madre Teresa de Calcuta: "Mire, yo no he pensado nunca poder cambiar el mundo. He buscado solamente ser una gota de agua limpia en la cual se pudiera reflejar el amor a Dios'.