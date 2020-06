La osteopatía se ha utilizado con éxito durante décadas para el tratamiento de diversas alteraciones que afectan la salud de las personas. Se trata de un sistema para cuidar la salud y es complementaria a otras prácticas médicas. Es un tratamiento suave y no invasivo que implica la manipulación del cuerpo para lograr un alivio y mejorar la calidad de vida, explican la Lic. Laura Álvarez y el Lic. Luis Montes de Oca. Uno de los principios más importantes es el reconocimiento del mecanismo de autocuración del cuerpo. Estimula los mecanismos de autorregulación del cuerpo mejorando la microcirculación, recuperando la elasticidad de los tejidos y liberando bloqueos articulares. Su objetivo es tratar al paciente como una unidad global, no sólo teniendo en cuenta el cuerpo, sino también otros aspectos de la vida del paciente como lo emocional, nutricional, estrés, etc. Se fundamenta en que los sistemas del cuerpo humano funcionan en forma conjunta e interrelacionados y cualquier alteración, trastorno o padecimiento afecta por igual a todos los sistemas. La terapia de atención es sin necesidad de requerir derivación ya que poseemos un amplio espectro de conocimientos para la evaluación el diagnóstico y el tratamiento como también para detectar banderas rojas durante la evaluación, aclaran los profesionales.



La Organización Mundial de la Salud, en noviembre de 2010, establece los puntos de referencia al ejercicio de las medicinas tradicionales y complementarias, entre las cuales incluye a la osteopatía.





- ¿Qué es la osteopatía?



Es un sistema de evaluación y tratamiento manual y natural, que busca reestablecer la función de las estructuras y sistemas del cuerpo.



Posibilita por medio de un diagnóstico minucioso y un tratamiento específico condiciones ideales para el funcionamiento del organismo y el mantenimiento de la salud. Es una terapia fundada sobre un conocimiento preciso de la anatomía, la biomecánica y la fisiología del cuerpo humano, para el restablecimiento y la preservación de la salud, así como de la prevención de la enfermedad. Luego de un examen clínico exhaustivo y la aplicación de técnicas manuales suaves y precisas, busca la corrección biomecánica del cuerpo humano. Su filosofía se basa en el concepto de la unidad estructural del cuerpo humano y sus funciones. Es la ciencia y el arte de diagnosticar y de tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos del cuerpo humano, que provocan trastornos y perturban el estado de salud del organismo.





¿Cuál es el objetivo del tratamiento?



Esta disciplina terapéutica con abordaje manual reconoce la importancia de la relación entre la estructura del cuerpo y la forma en que éste funciona. Se focaliza la atención en cómo el esqueleto, las articulaciones, los músculos, los nervios, la circulación, el tejido conjuntivo y los órganos internos, funcionan como un todo. De este modo, mediante la aplicación de técnicas manuales de diagnóstico y tratamiento el origen primario del dolor para el restablecimiento y la preservación de la salud, así como la prevención de la enfermedad. Mediante una evaluación exhaustiva e integral se apunta a detectar el desequilibrio de las diferentes estructuras del organismo con el fin de mejorar o resolver el cuadro clínico que presenta el paciente.





- ¿Por qué decimos técnicas manuales?



Es un tratamiento 100% de técnicas manuales o suaves masajes, sin aplicación de procedimientos invasivos ni medicamentosos. Cuyo objetivo es subsanar el dolor, recuperar las funciones de los órganos, instaurar la salud tratando la causa primaria del problema. Esta técnica busca la normalización de las funciones alteradas con el objetivo de recuperar el equilibrio mecánico y fisiológico de los tejidos del cuerpo. La Osteopatía no representa solamente una técnica, sino que es más que eso, es ciencia, arte y filosofía. Integra las técnicas manuales de diagnóstico y tratamiento. Pone su énfasis principal sobre la integridad estructural y sus relaciones viscerales, craneales, vásculo nerviosas en el cuerpo, que se integran y relacionan de manera global. La técnica está sustentada por el conocimiento de la anatomía, fisiología y biomecánica del cuerpo humano, en el reconocimiento de cómo intervienen los diferentes tejidos en la producción de la enfermedad, y en la aplicación de técnicas manuales de normalización de las funciones alteradas sobre los tejidos ligamentarios, muscular, articular, nerviosos, fascial, visceral, etc.





- ¿Cómo funciona?



Primero realiza una evaluación de la persona de forma global e individualizada. Con el tratamiento osteopático se busca la continuación de un diagnóstico correctamente realizado donde se trata directamente la causa de la afectación o del problema y no solamente sus síntomas. Con la utilización de técnicas criteriosas de manipulación de la columna vertebral y otros tejidos del cuerpo, se logra disminuir tensiones en los tejidos permitiendo así el alivio del cuadro clínico doloroso inmediato o de forma progresiva sesión a sesión. A partir de una evaluación precisa, un diagnóstico minucioso y una amplia gama de técnicas manuales, se identifican y se tratan las diversas disfunciones que se pueden manifestar en el cuerpo. Incluye técnicas como, estiramientos y movilizaciones del tejido blando y manipulaciones del sistema músculo-esquelético como así también del tejido conectivo y de los órganos internos.



- ¿Qué metodología lleva a cabo?



El aprendizaje de la osteopatía a los fines metodológicos de estudio se la contempla en tres grandes esferas: estructural , craneal y visceral. Pero es importante remarcarle principalmente al paciente, que la osteopatía al momento del tratamiento es una sola, ya que durante la terapia se utilizarán técnicas osteopáticas que integran estas esferas.





- ¿Cuáles son las causas y síntomas del paciente?



Entender que los síntomas, son justamente eso, síntomas, por lo que hay una causa que los está generando. Es por esto que lo importante no es tratar el síntoma, sino la causa o disfunción que lo provoca. Y muchas veces nos encontramos que esta disfunción no está siempre donde está el dolor. Es por esto que en la terapia tenemos en cuenta todos los sistemas del cuerpo, y que existe una relación estrecha entre los mismo, pudiendo así un sistema afectar a otros. Y es en este sentido donde la osteopatía se convierte en una disciplina global y holística, considerando y entendiendo al cuerpo humano como un todo.





- ¿En qué casos está indicada la osteopatía?



* Dolores vertebrales en todos sus niveles: Dolor lumbar o cervical agudo o crónico, tortícolis, hernias discales, neuralgias, cervicobraquialgias, ciatalgias, síndromes compresivos periféricos, Alteraciones posturales, cicatrices.



* Dolores manifestados en la región de la cabeza: Cefalea, jaqueca, vértigo, mareo, zumbidos, sinusitis, rinitis, alteración de ATM (Articulación Témporomandibular), bruxismo.



* Dolores en los miembros superiores e inferiores:Tendinitis, esguinces, fascitis plantar, síndrome del túnel carpiano.



* Trastornos Viscerales: Reflujo, colitis, estreñimiento, cólicos menstruales, ptosis.



* Trastornos osteoarticulares, musculoesqueléticos, digestivos, genitourinarios, Esguinces, contracturas, tendinitis, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, hernias de disco, ciatalgias, dolores de hombro, Colon irritable, estreñimiento, hernias de hiato, gastritis, dolores menstruales, cefaleas, migrañas, entre otros.



* Salud de la mujer: cólicos menstruales, dolores pélvicos, infertilidad funcional, dolores durante el embarazo.



* Tercera edad: artrosis, mejora de la función respiratoria y cardiovascular, incontinencia urinaria.



El tratamiento osteopático no tiene restricciones de edad, puede ser aplicado desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Respetando las contraindicaciones en cada caso particular si las hubiere.



¿Cómo es una sesión de osteopatía?



1 - Anamnesis o entrevista: en la cual se realiza un exhaustivo interrogatorio a los fines de poder conocer el motivo de consulta del paciente y comenzar a relacionar esto con otro tipo de disfunciones o problemas.



2 - Evaluación y diagnóstico osteopático: una vez recolectados todos los datos e información necesaria procedemos a realizar la evaluación que consta de distintos tipos de tests o pruebas para lograr determinar nuestro diagnóstico osteopático.



3 - Tratamiento: consta de aplicar técnicas específicas que conjugan los aspectos de la terapia abarcando así todas las esferas de la osteopatía (estructural - craneal - visceral). Permitiendo así resolver el motivo de consulta del paciente, tratando la causa que lo genera.



4 - Es importante destacar que la terapia no implica una sucesión de sesiones día a día. Sino que por el contrario lo que se propone es facilitar los mecanismos de autocuración partiendo de la premisa de "encontrar la lesión Osteopática, tratarla y dejar que el organismo actúe'. Para lo que será necesario un tiempo de asimilación y acomodación para que el paciente logre percibir los resultados. Por eso las consultas suelen ser espaciadas generalmente como mínimo 7 días.



Otras prestaciones, además de osteopatía



Servicios kinésicos:

Kinesiología traumatológica y deportiva

Rehabilitación funcional

Fisioterapia aplicada

Prevención de lesiones deportivas

Tapping neuromuscular

Ventosas neumáticas

Punción seca

MEP: Microelectrólisis percutánea

Presoterapia progravity proboots

Terapia manual

Licenciados Luis Montes de Oca y Laura Álvarez



Historia de la osteopatía



La osteopatía fue estructurada a finales del siglo XIX, en los Estados Unidos por un médico y cirujano llamado Andrew Taylor Still. Fue el primero en poner en evidencia las interrelaciones que existen, por un lado entre el sistema músculo-esquelético y los otros sistemas orgánicos, y por otro lado, entre la movilidad y la libertad de esos distintos sistemas y la salud del hombre.



No es, pues, una ciencia nueva. Entre los años 1870 y 1874, Still tuvo sus primeras experiencias osteopáticas; después de haber curado a un niño con disentería, trata y cura a otros 17 pacientes más.



El 22 de Junio de 1874, decide crear una nueva medicina: la osteopatía. Still emitió la hipótesis de que el inmenso tejido de sostenimiento del cuerpo llamado "fascia' -que reúne todos los elementos del cuerpo humano (huesos, articulaciones, vísceras, glándulas, vasos, nervios)- pudiera ser el tejido más importante del cuerpo y ser el origen de numerosas patologías del hombre cuando restringe la circulación de los fluidos (sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo) al ser los lugares de intercambios que permiten a las células recibir las sustancias que necesitan para vivir y cumplir con sus funciones.



Para difundir su enseñanza, Still fundó en 1892 la American School of Osteopathy en Kirksville, Missouri. Otros, como W.G. Sutherland, J. Littlejohn, H. Magoun, V. Frymann continuaron su obra y permitieron dar a la osteopatía sus letras de nobleza, gracias a sus trabajos de investigación.





