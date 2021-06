Los pacientes que tuvieron covid-19 deberían estar atentos a su estado de salud y hacer seguimiento, en especial de síntomas prolongados, complicaciones o secuelas que pudieran presentar. Si bien no hay guías prácticas o de manejo, porque todos estamos aprendiendo a medida que transcurre la pandemia, debido a la afectación multiorgánica de covid-19 se impone un abordaje interdisciplinario y global del paciente. Este abordaje no está estandarizado y no se realiza de la misma manera en todos los centros de salud.



En los pacientes que tuvieron neumonía por SARS-CoV-2, es recomendable continuar el seguimiento y en función de los síntomas, de la placa, de la tomografía, continuar los estudios para ver si puede llegar a quedar algún tipo de secuelas en el pulmón o en el corazón. Cualquiera de las formas clínicas de intensidad de dicha neumonía (leve, moderada o grave), independientemente de dónde sea el ámbito en que se internen los pacientes, deben hacer un seguimiento a corto, mediano y eventualmente a largo plazo.



Hay algo en que los profesionales de la salud coinciden y es, que dado el corto tiempo de experiencia en el manejo de la enfermedad, no hay consenso preciso de los momentos evaluatorios, pero haciendo extrapolación con otras patologías cardiorrespiratorias parece razonable evaluar a los pacientes a los 30 días, a los 3, 6 y 12 meses de la neumonía por covid-19. Para sacarnos las dudas le consultamos al Dr. Stoermann de aquello que se escucha con más frecuencia.



-¿Es importante hacerse un chequeo médico poscovid?



Sí, sobre todo en aquellos pacientes que presentaron sintomatología, mucho más en aquellos que tuvieron compromiso moderado a severo. No está tan claro en los asintomáticos, aunque sería prudente realizar una consulta clínica de control.



-¿Cuánto es el tiempo que hay que dejar pasar para realizarse el chequeo, una vez que termina la enfermedad?



En los pacientes que estuvieron asintomáticos, pueden realizarse estudios inmediatamente luego del alta si fuera necesario, sobre todo en deportistas que realizan diferentes competencias.



En los que prevalecieron síntomas leves como dolores musculares, perdida de gusto u olfato, a partir del alta se pueden realizar estudios.



Si el compromiso clínico fue moderado a severo, hay que esperar al menos 20 días del alta, que desaparezcan los síntomas principales o al menos que los reactantes de fase aguda se normalicen para comenzar chequeos de lesión residual o de pronóstico.



-¿Qué exámenes médicos están indicados?



La evaluación debe consistir en un examen clínico, radiología de tórax y laboratorio completo, con el cardiólogo un electrocardiograma, ecocardiograma, holter, y ergometría, además de tomografía de tórax en los que tuvieron compromiso moderado a severo, caminata de 6 min. y espirómetro cuando se sospecha compromiso funcional respiratorio, y además sería muy oportuno una evaluación cognitiva.



-¿En qué consiste la evaluación cognitiva?



Los trastornos cognitivos no son una secuela de covid infrecuentes y deben ser evaluados en todos los pacientes, sobre todos aquellos con síntomas moderados o severos y en aquellos que estuvieron internados, las misma consiste en una evaluación de neuropsicología, con diferentes test en los que se detectan diferentes afecciones en la concentración, razonamiento, memoria, etc.



-¿Esto vale tanto para los casos moderados a graves?



Sí, son los pacientes en los cuales hay que buscar las secuelas de covid 19, tanto respiratorias, inflamatorias, cardiovasculares y cognitivas.



-¿Los síntomas poscovid hasta qué tiempo pueden perdurar? ¿Cuáles son?



Los síntomas leves en general desaparecen en los primeros quince días, hay algunos otros síntomas como falta de aire, fatiga, decaimiento, falta de concentración, pueden durar un tiempo prolongado, 30 o 40 días.



La sintomatología puede ser: fatiga, cansancio, debilidad, mala tolerancia al ejercicio y falta de concentración.



- En cuanto al deporte, ¿se puede realizar una vez que se termina con la enfermedad?



La actividad física tiene efectos beneficios para la restauración fisiológica de las actividades cardiovasculares, respiratorias, metabólica y cognitivas. Luego del chequeo, la vuelta al deporte debe ser metódica, con incrementos de cargas lentamente progresivas hasta alcanzar el nivel requerido por el deportista en su etapa precovid. Si aparecen cansancio o fatiga lo indicado es bajar la carga de entrenamiento unos 10 días y reintentar incrementarla nuevamente.



- ¿Por qué es importante la parte cardiológica poscovid?



Si bien la incidencia no es muy alta, como otras muchas enfermedades infecciosas virales, el covid puede generar inflamación cardiovascular en corazón (miocarditis) y en el sistema de conducción eléctrica (arritmias). Estas pueden manifestarse como falta de aire, dolor precordial o palpitaciones, aunque algunas afectaciones cardiovasculares pueden será asintomáticas, por esto la importancia de realizar los chequeos correspondientes.



-Para aquellas personas que las afectó la parte pulmonar, ¿qué tipos de cuidados deben tener?



La rehabilitación respiratoria es de suma importancia, ya que la mayoría de las secuelas son en este importante órgano, aquí juega un rol clave la kinesiología y los ejercicios respiratorios que diseñan los kinesiólogos que desempeñan una actividad superlativa. Dicha rehabilitación es de suma importancia y debe mantenerse hasta que se normalicen todos los indicadores de función respiratoria.

- Para aquellos que sufren patologías cardiorrespiratorias, ¿qué rutina médica deben llevar?



Los pacientes que tienen enfermedades cardiorrespiratorias preexistentes antes del covid no deben interrumpir su tratamiento diseñado por sus médicos, y reevaluar su condición en etapa poscovid diseñando los planes de estudio según su compromiso orgánico.



- Se escucha que a algunas personas el covid les dejó secuelas neurológicas, ¿qué tipo de patologías se presentan?



Las afectaciones neurológicas más importantes son las relacionadas a los aspectos psicosomáticos, con deterioro de las funciones cognitivas, como alteración en el estado de ánimo, lento razonamiento, falta de concentración, pérdida de memoria, etc., y también, alteraciones en el sueño. Realizar una evolución cognitiva y diseñar un plan de rehabilitación es de suma importancia.



- Aquellas personas que el covid se les presentó con problemas estomacales, ¿que recaudos deben tener?



La diarrea y molestias estomacales son síntomas frecuentes en covid, lo recomendable es mantener buena hidratación y dieta liviana, de alimentos cocidos, astringentes y manteniendo las 4 o 5 comidas diarias.



- Los mareos poscovid, ¿qué nos indican?



Los mareos no son indicadores de gravedad, pero sí es importante darle significado para mantener buena hidratación, ejercicios de relajación como por ejemplo yoga y de persistir consultar otros orígenes como el oído medio o alteraciones neurológicas.



- Aquellas personas que tuvieron covid, ¿cuánto tiempo deben dejar pasar para vacunarse?



Los que fueron asintomáticos, luego de 15 días de alta pueden vacunarse, el resto que tuvieron compromiso moderada a severa, deberían esperar a estar asintomáticos o a disminuir proceso inflamatorio.