Cuando leía las novelas de Corín Tellado que le "robaba" a su abuela, quizá algo le anunciaban sobre cuál sería su futuro. Al menos acrecentaban su romántica imaginación, la misma que la llevó a ingresar a la tele por la puerta grande. Comenzó como dialoguista de la mítica Banda del Golden Rocket y nunca paró de producir. Marcela Citterio acumula 30 años escribiendo novelas, series, unitarios y ahora presentó su primer libro papel mientras que el segundo verá la luz el año que viene. Tuvo -y tiene- tanto poder de adaptación a los tiempos que no sólo realizó su carrera en El Trece y Telefe, sino también en la TV Azteca, Venevisión, Telemundo, Nickelodeon y RCN. Esto sin contar su pronto arribo a Netflix con la serie Mirada Indiscreta (Olhar Indiscreto, en portugués), que está lista para ser presentada a fin de año o comienzos del próximo -aún no se puede decir-.



¿Creían que esto era todo? Para nada. Es que hace un par de meses fundó la editorial The Orlando Books, que tiene como premisa publicar libros que tengan potencial para llegar a las plataformas de streaming.



Marcela encanta con su simpatía y su clara visión romántica del mundo, se mueve por mundos parecidos pero distintos con una ductilidad que asombra. A sus 51 años tiene una carrera consolidada, dos hijos -Tiziano y Chiara Francia-, quien a los 16 años escribió su primer libro "Casi amor" que llegó a tener 75 mil lecturas en un mes y alcanzó el puesto número 1 en el ranking de los más vendidos de Amazon. Sin duda sigue sus pasos.



En una entrevista telefónica mostró su facilidad para transmitir emociones y sensaciones.





- ¿Cómo fueron tus comienzos como guionista? ¿Siempre fue ligado a la tele?



Sí, siempre vinculada a la tele. Mi primer trabajo fue como dialoguista en La Banda del Golden Rocket. Yo era moza en una pizzería del Complejo La Plaza acá en Buenos Aires, y un día (Jorge) Maestro fue a comer con su equipo de trabajo, vi un guión de televisión y lo hablé. Yo ya estaba estudiando, en realidad estaba haciendo cursos porque no había una carrera de televisión en ese momento. Me dijo "mostrame lo que hacés", se lo llevé al día siguiente porque él tenía una oficina cerca, y me contó que habían unas becas para estudiar televisión en Canal 13. Esa fue una gran puerta para mi porque cuando hice el primer año de La Banda del Golden Rocket, me presentó otros autores para trabajar y en 1994 arranqué como autora para "Un hermano es un hermano", con Guillermo Francella, un unitario que se emitía por Telefe. Un año más tarde empecé con las novelas de la tarde con "De Corazón", que me dio muchísimas satisfacciones. Fue como de 400 capítulos y de ahí no paré. Fue maravilloso.



- ¿Alguna vez enumeraste la cantidad de libretos y de capítulos que escribiste?



Nooo. ¡Qué buena idea! Tendría que hacerlo, lo voy a hacer.



- Creo que sería un número impactante hasta para vos misma.



En un momento tuve un número y era muy grande porque hubo años en los que hice hasta tres novelas. Es que mi mamá, fans mía, había averiguado para ver si entraba en los récord guinnes por la cantidad de capítulos que había escrito. En ese momento los tuve más presente, pero eso quedó ahí y perdí la cuenta. Todo ese trabajo me sirvió para luego dedicarme muchísimo a hacer ediciones, y otras cosas, lo que hoy en día se llama showrunner, pero en ese momento no tenía nombre. (Nota de Redacción: showrunner es el creador de una serie, la persona encargada del trabajo diario para, entre otros objetivos, dotar de coherencia a los aspectos generales de la serie, argumentos, temas y atmósferas a los que tienen que ceñirse los guionistas).



-En algún momento alguien se refirió a vos como "la máquina de hacer novelas".



Es que en esta profesión que es tan especial, no haber tenido un bache sin trabajo en 30 años es realmente fuerte. Si miro para atrás digo guauuu!, porque en el momento que lo haces no te das cuenta.



-Igual nunca te quedaste mirando el pasado, siempre te adaptaste a lo nuevo tanto que ahora llegaste a Netflix



Cuando terminé Patito Feo y Amor en Custodia me dediqué a escribir para el exterior en Telemundo, en Nickelodeon, en RCN, en TV Azteca Méjico-, y en muchos otros países. Eso ya era atravesar algo distinto y diferente a escribir para la televisión local. Ahora vino la entrada a Netflix con una serie mía que arranca a fin de año o principios del otro. Se llama "Olhar Indiscreto", y en español "Mirada indiscreta". Fue íntegramente grabada en Brasil con actores de allá y para mi eso es una puerta hermosa porque es un mercado cerrado que no acostumbra comprar historias que están hechas desde el inicio por una persona de otro país. Eso me da mucha ilusión.



-¿Se puede saber de qué tratará?



Es un thriller sexual.



-¿Y luego qué viene?



Para la Feria del Libro del año que viene presentaré el libro de esta serie, luego de tres meses de lanzada la novela puedo hacerlo.



- También fundaste The Orlando Books, una nueva e inédita editorial, ¿cómo surgió esa idea?



Surgió cuando mi hija se autopublicó y sentí qué bueno era poder llegar con una historia sin necesitar que una plataforma o una productora tenga el presupuesto para hacerlo porque muchas veces hay muy buenas historias y justo no es el momento indicado. Eso fue cuando todavía estaba sólo Netflix y empezaba asomar HBO y Amazon tímidamente, me di cuenta que iban a aparecer muchas más plataformas porque es lo que venía y me dije "van a necesitar mucho contenido". Ahí pensamos ¿y si fundamos una editorial? Justo en ese momento mi hija y yo estábamos leyendo Orlando de Virginia Woolf, y mi papá y mi hijo se llaman así, entonces decidimos que esa iba a ser la semilla no sólo de historias nuestras sino también de nuevas voces, nueva gente, sin importar la edad. La intención es que uno pueda salir y decirles a las plataformas tenemos estas historias y que ellos a su vez piensen en un futuro ¿que tendrá Orlando Books para ofrecer?. Ese fue el sueño. También me uní a Verónica Chamorro, la especialista en la parte literaria, mi editora, con quien logré una unión muy fuerte y así empezamos a trabajar las historias, algo que me gusta muchísimo. Lanzamos en julio y terminaremos el año con seis títulos, todos muy trabajados, desde los diseños, hechos con mucho amor y con ganas de que todos salgan a la luz en una pantalla audiovisual porque para eso trabajamos.



- Me imagino que cuando tu hija Chiara te mostró su primer libro debe haber sido un momento para el infarto. ¿Vos la ayudaste? ¿Sabías que estaba escribiendo?



Fue impresionante. Ella lo terminó de escribir en un viaje que hicimos a Bariloche y ahí me lo mostró porque ya tenía que presentarlo en una plataforma gratuita donde lo publicó. Me conmovió muchísimo porque con 16 años le vi un talento que va trabajando cada año porque además es muy trabajadora, persistente y ama escribir. Ella ha sido actriz y le encontró a esto una manera de expresarse preciosa, así es que cada uno de sus logros me llena el alma, el corazón. Es lo más fuerte que me puede suceder.



-¿Ella fue la actriz de la película de Heidi?



¡Claro! En ese momento yo estaba trabajando para Nickelodeon y presenté un proyecto para traer un clásico a lo moderno y así comenzamos con Heidi. Ella hizo el tráiler porque desde los 5 años estudiaba teatro y en ese momento me seguía en las grabaciones con Patito Feo, era fanática y finalmente decidieron que fuera ella la actriz. Eso le permitió atravesar muchas etapas del guión desde interpretarlo, hasta cada detalle. Hizo shows preciosos en Italia, todas situaciones que le dieron una gran experiencia de vida que ayudan mucho al momento de volcarlo al papel.



- ¿Cómo seleccionas los libros que publica Orlando Books? ¿Deben estar pensados para plataformas audiovisuales?



Exclusivamente. Vamos de a poco leyendo historias de autores con y sin experiencia, pero sólo esa sensación de que puede llegar a ser una serie o que trabajándolo puede convertirse en algo así, eso también lo contemplamos. Es la condición de la editorial, para que la gente se pueda encontrarse con un libro que pueda imaginar volcado en una serie, una película, un podcast, o tantas cosas que se pueden hacer ahora. Actualmente estamos haciendo audio libros, E Books en español y en inglés.



- Vi que las tapas de los libros editados por Orlando tienen una onda especial, como que ya te aproxima a lo audiovisual.



La idea, junto con nuestra diseñadora, Valeria Olifant, es muy especial porque yo le dije que a mí me gustaría que cada tapa sea como el poster que uno ve cuando se va a estrenar una película, y a eso estamos apuntando.



-¿Ahora muchos libros te llevan a imaginar un audiovisual? Lo experimenté cuando empecé a leer a Stephen King a pesar de que nunca había visto una película hecha con sus escritos, por eso te pregunto.



Creo que eso es tan importante ahora, porque la imaginación es la compañera y el complemento de todo. También lo está siendo para cualquier podcast porque la imaginación de cada uno siempre lo supera, aunque leas Harry Potter. Creo que cuando es visual y lo podes llevar a la pantalla es una gran meta, y lo que nos proponemos nosotros. Esto está siendo muy bienvenido por las productoras.



- Con este boom de las plataformas, ¿crees que la gente sigue leyendo libros en papel?



Sí, claro, y eso se vió en la Feria del Libro de Buenos Aires que fue exitosísima en ventas y en cantidad de gente. Lo mismo la Feria de Mar del Plata hace poco y se están haciendo ferias en los barrios con chicos que son fenómenos en Tick Tock, o book influencers, y están apostando mucho al libro. Esto es como cuando se decía esto va a morir porque empezó otro sistema, y yo creo que todo convive, la televisión, el cine, el teatro, todo.



-Contame sobre tu último libro "La chica que no quería ser princesa".



En realidad es mi primer libro porque todo lo demás fueron libretos de novelas, series, unitarios, entonces es muy especial. Me impulsó mucho mi hija Chiara porque yo tenía mucho miedo ya que como autora de televisión de tanto tiempo, pensaba ¿para qué salir de mi zona de confort?, pero valió la pena. Estoy muy feliz de haberme animado a algo nuevo, a otro camino. Me hizo rejuvenecer y sentirme en carrera.



-Contame de qué se trata, te prometo leerlo.



Es un juvenil que me gustó hacer porque siento que hoy las chicas no tienen el objetivo de ser rescatadas por un príncipe azul, por suerte. A la protagonista le gusta la mecánica, el motocross, es femenina cuando quiere serlo, es diferente a lo que éramos antes.



-¿Te resultó difícil escribir desde la mirada de una adolescente?



La verdad que no porque la parte juvenil es algo que me nace muchísimo. Es una edad que me fascina porque siento que es en el momento donde todo nos apasiona mucho. Odiamos con intensidad, amamos con intensidad, rompés con tu novio y lloras como si fuera el último, te volvés a enamorar, todo se ve distinto. Sí me ayudó mucho el trabajo en la tele, ni hablar de mis hijos, sus amigos en el momento de escucharlos, pero tengo un costado que me hace sentir joven de nuevo y puedo moverme con facilidad. Lo que me resultó más difícil es poder describirlo porque en la tele uno no hace eso en los libretos, se pone un actor que hace ese personaje, pero como soy una lectora empedernida me ayudó muchísimo. El otro libro que presentaré -Mirada Indiscreta-, es erótico, fuerte, nada que ver con el primero.



- Sos muy dúctil indudablemente.



No, no, más allá de eso te cuento que me llevó más tiempo que el juvenil, más concentración, inspiración, más todo. Pero estoy tan contenta de haberme animado a dar este paso en un país difícil donde el papel está al doscientos por ciento, la impresión se fue a las nubes y no podes subir tanto el precio de los libros sino quien los va a comprar. Estoy muy feliz de haberlo logrado.



- ¿Qué te pone más feliz, eso o saber que te podés proyectar a través de las plataformas a todo el mundo?



Es que eso yo ya lo venía trabajando, y con esto siento que no sólo soy yo, sino que lo puede hacer mi hija o cualquier otra persona, como por ejemplo "No somos el principio", nuestro último libro que es de una escritora novel maravillosa, y esta es su primera novela, y saber que lo puedo llevar a una librería primero y luego a una pantalla a mi me da mucha emoción. Esta profesión me hizo cumplir muchos sueños.



- Cuando uno te escucha se te percibe como una persona romántica. ¿Lo sos?



¡Ayyy gracias! Es que yo siento que ser romántico hoy es hermoso, porque no se es romántico sólo desde el punto de vista amoroso, se es romántico con una amiga, con los animales, con la gente que se te acerca, con el modo de ver la vida, porque ya tenemos bastante con lo cruel. Es una linda manera de compartir la vida, así es que sí me defino como una romántica.



- ¿Heredaste de alguien de la familia tu pasión por escribir?



Nadie escribió en la familia. Mi mamá era profesora de inglés, mi papá contador, nada que ver. Sí sentí que me abuela influyó. Ella leía Corín Tellado, que es la autora con la que empecé a leer a los siete años, y a la par veía todas las novelas.

-Creo que todas las que tenemos más o menos esta edad (no se dice cuál pero ya se nota), le sacamos una novela de Corín Tellado a una abuela.



¡Sí!, yo se las robaba hasta que se dio cuenta y me dijo "yo te voy a decir cuál sí y cuál no". Igual eran todas re naif, pero los 7 u 8 años de ese momento no eran lo mismo que los de ahora. También ser enamoradiza platónica me ayudó, tuve novio mucho tiempo desde los 14, siempre viví como muy ligada al amor, y cuando descubrí que me gustaba escribir no había donde estudiar algo así. Ahí me decidí por Ciencias de la Comunicación pero dejé porque no tenía nada que ver. Cuando dejé la facultad mi papá me preguntó de qué viviría. Igual me apoyó mucho y cuando llegué con mi primer sueldo a casa fue una cosa hermosa. Por suerte pudo ver mis comienzos con Francella y saber que podía vivir de mi profesión.



- En ese momento no había internet ni tantas computadoras.



Los capítulos había que llevarlos escritos en una moto y si había que hacer una reforma tenías que escribir a máquina todo de nuevo. Recién en el 94 y 95 empezó más lo de la compu, pero igual tenías que imprimirlo y llevarlo, no había internet como ahora. Empezar en ese momento y de esa manera fue duro. Claro que yo decidí ser escritora de televisión y recuerdo que iba en el colectivo y pensaba yo quiero ser autora de TV, me imaginaba escribiendo, me imaginaba en los Martín Fierro, tenía presente que lo iba a lograr, aunque no sabía cómo.



- ¿Ganaste algún Martín Fierro?



Sí. Con De corazón -Mejor Novela-, fue la primera que escribí; luego con Los buscas de siempre, Amor en custodia y Patito Feo como Mejor Telenovela Juvenil



Por el mundo



Marcela Citterio no ganó solamente cuatro Martín Fierro en Argentina sino también otros galardones en el extranjero. Amor en Custodia fue hecha en México y en Colombia. En el país azteca ganó como Mejor Telenovela y en el segundo además el premio India Catalina. El TV Golden Awards como mejor telenovela de TV azteca de la década en México y el Miami Life Awards por Corazón Valiente, Telemundo.

Se suman 2 Nick's choice Awards por Chica Vampiro y Yo Soy Franky.



Algunas de sus obras



Muchas veces se conocen más los títulos de las novelas, series o unitarios, que el nombre del autor del libro. Seguramente en esta lista resumida de algunas obras de Marcela Citterio, muchos encontrarán su (o sus) favoritas.



Heidi, bienvenida a casa (2017-2019)

Yo soy Franky (2015-2016)

Reina de corazones (2014)

Chica vampiro (2013)

Corazón valiente (2012)

Aurora (2010-2011)

Consentidos (2009-2010)

Tengo todo excepto a ti (2008)

Patito feo (2007-2008) (con Mario Schajris)

Se dice amor (2005-2006)

Amor en custodia (2005)

PH: Propiedad horizontal (2001)

Los buscas de siempre (2000)

La nocturna (1999) (con Enrique Estevanez)

Como vos & yo (1998-1999) .

De corazón (1997-1998) ].

Un hermano es un hermano (1994)

Por Myriam Pérez

Fotos Gentileza Shirly Potaz