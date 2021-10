¿Habrá alguien en el mundo que no comió un sandwich alguna vez en la vida? Lo más probable es que no, ya que existen panes para todos los gustos y necesidades, y los rellenos más simples o complejos. Es, sin duda, un "plato" que salva situaciones, que se puede comer en cualquier lugar y sin necesidad de contar con utensilios. Una simple rodaja de queso hasta lo que cada persona tenga a mano puede convertirse en un sandwich, sobre todo para los argentinos que los eligen en cualquier circunstancia. Para celebrar su día el próximo 3 de noviembre, nada mejor que consultar a tres chef locales especializados en comida gourmet para conocer sus preferencias, y corroborar que el sandwich no tiene tope de sabores. Mariano Carmona (La Madeleine y Chimi), Diego Vega (Casa Manuel), y Natalia Riveros (Juana House), cuentan cuáles son sus favoritos y las razones por las que los argentinos son tan fans de esta comida.



Entre las claves del éxito hay dos ingredientes básicos: el pan y los aderezos, y en este sentido Mariano afirma que "los argentinos tenemos muy buena panificación a diferencia de otros países y un buen pan es la base de un sandwich. Cada cocina tendrá sus sabores ya sea en Nueva York o en París, pero siempre la clave es una una buena panificación".



Diego Vega indica que "la preferencia local y nacional por esta opción gastronómica está ligada a la herencia española e italiana, además cuando uno viaja lo más práctico es un sandwich. Si te paras a comer algo, lo más rápido es eso ya sea en un pan de pancho, baguete, trincha o lo que fuere".



En tanto Natalia sostiene que "el sandwich es muy nuestro y actualmente es tendencia por la diversidad de sabores que se pueden encontrar. Hay tantas cosas para agregar que cada vez se hacen más atractivos".



Los favoritos de Diego

Diego Vega de Casa Manuel es un enamorado de estos dos sandwich que descubrió en viajes por Nueva York y Perú, cuyas recetas comparte en este espacio.

De Pastrami

De muy sencilla elaboración ya que el Pastron o Pastrami (NYC) se puede comprar en una fiambrería, también puede hacerse pero el proceso no es muy fácil ya qué hay que preparar una salmuera de especias - usar sal nitro- después se cocina y ahumar.



Preparación: Cortar pan casero en gruesas rodajas, untar con mostaza de Dijon, cortar pepinos agridulces en láminas- el Pastrami (muchas capas) y terminar con la tapa de pan untada con la mostaza.



De pescado frito



De fácil elaboración, muy común en mercados como el de Chile o Perú

Ingredientes: Se necesita pan francés bien liviano y crocante. Pescado de mar, puede ser lenguado, congrio, mero, merluza, entre otros. También tomate, cilantro, chile (cualquier variedad), cebolla morada, mayonesa y lima.



Preparación: Salpimentar el pescado, pasar por huevo batido y luego por harina, freír en abundante aceite de girasol o maíz, escurrir bien en papel absorbente. Picar el tomate, cilantro, chile, cebolla morada, ponerlo en un bowl todo junto con un poco se sal, jugo de lima y aceite de oliva. Cortar el pan al medio, untar con mayonesa, agregarle mucha vinagreta y por último el pescado frito.



Los elegidos de Natalia

Natalia Rivero, chef de Juana House, apuesta tanto a un sandwich salado como a otro dulce (como buena pastelera). Ella es fans de estas dos recetas.





De entraña

Ingredientes: 1 pan de ciabatta; 1 entraña; aceite de oliva virgen extra; 100 gramos de tomates desecados (se pueden hidratar en aceto balsámico y ajo); 150 gramos de rúcula; 50 gramos de manteca al romero (derretir la manteca y agregar romero y pimienta. Dejar en heladera hasta que tome consistencia); 200 gramos de queso gruyere.



Preparación: Cortar el pan a la mitad, pincelar con aceite de oliva y enviar un minuto al horno. Cocinar la entraña e ir untado con la manteca al romero. Una vez listo todo, disponer en el pan la rúcula, el queso gruyere, los tomates secos, la entraña y más queso gruyere (si es que son fanáticos de este queso como Natalia).



Consejo: Acompañar este delicioso sandwich con un Cabernet Franc.





Dulce con frutas

Ingredientes: Un pan de beigel; 100 gramos de mantequilla de maní; frutas de estación, puede ser banana, kiwi, frutillas o mango; miel.



Preparación: Cortar el pan a la mitad y untar ambas partes con mantequilla de maní, disponer la fruta cortada en láminas alrededor del beigel. Esparcir la miel sobre la fruta y cerrar el sandwich. Es ideal para arrancar la mañana. Un buen consejo es acompañarlo con café o té, y que el desayuno sea la mejor comida del día. Si se trata de un o una fans del té, el consejo de Natalia es acompañarlo con un té negro frutal de Tecito, ya sea caliente o frío. Si se trata de un admirador del café la sugerencia es uno de Brasil o Costa Rica, con notas a caramelo, chocolate y frutas (este tipo de café se consigue en Juana House).



Los preferidos de Mariano

Mariano Carmona no sólo es fan de los sandwich cuya receta propone en esta edición, si no que cuenta con un lugar donde vende choris gourmet (Chimi). Aquí dos clásicos argentinos de su gusto personal



Chori de cordero



Ingredientes y preparación: chorizo de cordero (asado) que se puede comprar o hacer en casa con carne de cordero molida, mezcla de especias. De hecho él los elabora personalmente. Pan de masa madre, berenjenas grilladas con un toque de aceite de oliva, mayonesa con toquecito de ajo, rúcula, queso (puede ser quartirolo o ricota en bloque) acompañado por aceite de oliva y pimienta en grano.



Milanga (el infaltable de milanesa)

Ingredientes y preparación: Pan tipo francés corto; milanesa elaborada con peceto con apanado bien condimentado; tomate cortado, lechuga, una buena mayonesa, fetas de jamón y queso.

El Día D



El 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sandwich, una de las fechas más sabrosas del calendario y es que el sandwich es uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial. Su historia se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha de nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sandwich. Se cuenta de que este hombre era un aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina, así que para evitar ensuciar los naipes envolvía la carne en dos rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos.



A pesar de que John Montagu, fue un hombre importante en su época, hoy en día su nombre se recuerda por el bocadillo que solía comer, tanto es así que la palabra sandwich figura en el diccionario de la Real Academia Española desde 1927.