Sin duda los tiempos han cambiado y hablar de VIH no tiene las mismas connotaciones que hace una década. También es cierto que si el virus es detectado a tiempo con un tratamiento se puede llegar a una carga viral cero, punto en el que la Organización Mundial de la Salud determina que ya no es transmisible. Esta especie de buenas noticias trajo cierto "relax", teniendo en cuenta que la cantidad de casos que se detectan por año se mantienen, cuando lo esperable sería que bajen. A esto se suman picos de aumento entre los 18 y 19 años y en más de 50 años. Conclusión: No alcanza con lo que se hace si se quiere poner un freno a esta epidemia, y desde el mismo Ministerio de Salud Pública de la provincia se pide más compromiso familiar e institucional para educar sobre sexualidad responsable.



Sin ir más lejos, la provincia mantiene desde hace algunos años un promedio de 95 casos anuales diagnosticados, aunque este año podría ser superado ya que con esa cifra cerró el mes de octubre y quedan dos meses por contabilizar.



Afortunadamente, y a la par, se presentan otros signos positivos, tal como que desde hace cuatro años no hay casos de diagnóstico por transmisión vertical. Esto quiere decir que a pesar de que hay mamás infectadas con VIH, los chicos nacen sanos gracias a los tratamientos aplicados. A esto se suma que de tres centros de salud que atendían a los VIH positivos, ahora son ocho en total (Ver recuadro aparte). De este modo se tiende a un tratamiento y seguimiento más exhaustivo de los pacientes con el fin de lograr una carga viral indetectable.



Victoria Sain, jefa del Programa Provincial de Sida, Sífilis y Hepatitis Virales, dio a conocer la situación actual en San Juan.



-¿Cuál es el panorama actual del VIH en San Juan?



Al ser una epidemia estabilizada se manejan más o menos los mismos números, el año pasado se detectaron 95 casos nuevos, el anterior 97, y así por el estilo, sin embargo este año nos llama la atención que cerramos octubre con 95 casos nuevos de VIH, y quedan dos meses para terminar el año, con lo cual es probable que se sumen otros diagnósticos. Es decir que seguimos replanteándonos si estamos detectando más casos o sigue la transmisión por el no cuidado.

- ¿A qué edades y sexo pertenecen los diagnósticos?



Aún no tenemos el procesamiento de los datos porque cerramos en diciembre, pero en realidad la epidemia en todos estos años determina que son dos varones por una mujer, y en San Juan son casi tres hombres por una mujer. Las edades son 32 en varones y 33 en mujeres, de todos modos nos llama la atención que en los diagnósticos nuevos se está empezando a notar un pico entre los 18 y 19 años y en personas de más de 50 años.

- ¿Esto también indica que quizás no terminamos de tomar conciencia de la necesidad de usar preservativos?



Lo cierto es que sólo con campañas no alcanza. Tenemos que trabajar en toda la provincia, desde cada familia y desde la escuela con la ley de Educación Sexual Integral para poder cambiar la concepción del cuidado de cada uno.



Es un trabajo de base desde que el niño se empieza a formar. Es empezar a trabajar el concepto de autocuidado, aprender a decir que no, a respetarse, para recién empezar a hablar de sexualidad. Es construir cimientos para luego tomar decisiones responsables.



- ¿Dónde se detectan los nuevos diagnósticos? ¿Están vinculados a los testeos que ustedes realizan?



Son mínimos los casos que se detectan por estas campañas que además de los diagnósticos tienden a que la comunidad se acerque, busque información y se asesore. Este año se trabajó fuerte en un proyecto de descentralización y adherencia al tratamiento, así es que ahora San Juan cuenta con 8 equipos interdisciplinarios para la atención del VIH, los clásicos de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, y el Centro de Adiestramiento René Favaloro -conocido como la Rotonda-, a los que se sumaron el Hospital de Pocito, Sarmiento, Albardón, Angaco y Caucete.



- ¿Qué tareas se realizan en estos centros?



En primer lugar se realiza la tarea preventiva que es una línea fundamental para el freno de la epidemia. Hay que entender que el uso del preservativo es fundamental para que no ingrese un virus a nuestro cuerpo. La segunda línea es el diagnóstico, y la tercera es el acceso al tratamiento y la adherencia porque es una infección crónica. Si logramos que la persona sea adherente porque el equipo lo contiene, porque puede acudir al hospital de su zona a buscar la medicación se puede lograr la carga viral indetectable, lo que implica que llegado este punto, la Organización Mundial de la Salud, determina que la transmisión es cero. Es un arduo trabajo para los equipos integrados por farmacéuticos, bioquímicos, psicólogas, trabajadoras sociales, infectólogos y ahora han empezado a sumarse nutricionistas, que son quienes se encargan de contener a las personas y puedan alcanzar este objetivo.



- Ante estas acciones de trabajo que se llevan adelante, ¿hay cada vez menos personas con VIH que llegan al Sida?



Sí, se cronifica, ahora es una enfermedad crónica. Mientras más temprana es la detección, más posibilidades de tener una mejor calidad de vida, y no llegar a un diagnóstico cuando hay síntomas de la enfermedad o hay una enfermedad marcadora. Si uno llega con defensas altas, la calidad de vida será sensiblemente mejor. Este año el lema mundial es precisamente "Conocé tu estado", con lo que se tiende a que la gente se haga el examen y conozca su situación. Si da negativo, sigo cuidándome o si no me cuidaba empiezo a hacerlo y re pienso cómo me muevo en cuanto a la sexualidad. Si da positivo, vamos adelante con el tratamiento.



- Con todos estos avances ¿la gente sigue teniendo prejuicios con los portadores de VIH?



Sí, siguen los prejuicios, quizá no tan estigmatizantes como antes pero continúan. Muchos chicos nos cuentan que luego que se hacen un examen preocupacional no los llaman y queda la duda si realmente es porque no reúnen el perfil que buscan o porque ya que sacan sangre hacen el análisis de VIH, sin consentimiento. Lo sabemos porque hemos tenido que intervenir un par de veces en este sentido. Falta mucho por hacer, y en esto los medios de comunicación son fundamentales para llevar la información correcta.



- A veces parece que sólo se trabaja en esto cuando está por llegar el Día Mundial de Lucha contra el Sida.



Este año dijimos que no nos iba a sorprender el primero de diciembre, así es que hemos hecho muchas reuniones con instituciones civiles y generamos una campaña de difusión que estuvo un poco lenta porque a la par surgió la de la Hepatitis, pero estamos siempre en marcha



- ¿ La entrega de medicamentos a las personas con VIH, ha sufrido algún recorte o son entregados en tiempo y forma?



Sí, se entregan normalmente. Hubo una demora con los reactivos con el aumento del dólar, pero está superado. También la provincia hizo una compra importante para estar abastecidos .



- En el caso de las mujeres con VIH que están embarazadas ¿que probabilidades hay de que el bebe nazca con el virus?



Si no está atendida, y no tiene ningún tratamiento, la probabilidad de que el bebe tenga el virus es del 30 por ciento, pero con tratamiento hay más de un 95 por ciento de posibilidades que el bebe nazca sano.





Actividades



Desde el Programa Provincial de Sida se ha previsto el siguiente calendario de actividades



* 1 de diciembre: En todas las plazas principales de cada departamento habrá una actividad para generar conciencia, desde la entrega del lazos rojos, clases, talleres y proyección de videos. La idea es que la información llegue a todos los sanjuaninos y hayan más voces en los departamentos.



* El mismo día por la noche, se entregarán lazos rojos e información en el Teatro del Bicentenario en una función a beneficio de Unicef

* El 29 y el 30 de noviembre: Se harán testeos en el Centro Cívico de 9 a 13 horas.



* Lunes 3 y martes 4 de diciembre: Habrá testeos en todos los centros de salud de la provincia con laboratorio. En todos los casos es gratuito y confidencial. En este caso el resultado no es inmediato, se entregará en fecha a indicar.





Centros clave





Todas aquellas personas que deseen consultar sobre VIH y Sida puede acercarse a cualquiera de los siguientes centros de salud que cuentan con equipos interdisciplinarios de atención. En estos centros se realiza detección, tratamiento y seguimiento de los afectados:

Hospital Rawson; Hospital Marcial Quiroga, Centro de Adiestramiento René Favaloro, Hospitales de Albardón, Caucete, Pocito, Angaco y Sarmiento.



Bebés sanos





La última vez que nació un bebe con VIH por contagio vertical fue en el 2014, año en el que hubo 15 partos de mamás portadoras del virus. En el 2013 nacieron dos bebes con VIH sobre 13 partos con el mismo riesgo, pero desde el 2015 a esta parte no se registró ningún caso de recién nacido contagiado, a pesar que ese año hubo 18 partos con mamás con VIH.



En el 2016 hubo 11 partos; 12 en el 2017 y 16 en lo que va del 2018 y aún quedan cuatro mujeres que serán mamás antes que termine el año, pero no se ha registrado ningún contagio.



Esto obedece a que todas realizaron los controles y tratamientos para que sus hijos nazcan liberados del virus.