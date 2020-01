Fotos: Córdoba Turismo





Villa Carlos Paz es uno de los principales puntos turísticos de la Argentina. Cada año se ve colmada de gente que llega para disfrutar de una propuesta insuperable, ya que ofrece desde espectáculos teatrales de primer nivel hasta balnearios y sitios de gran belleza natural.



Ni hablar de los paseos cortos que se pueden realizar a pie o en vehículo y excursiones en trayectos más largos por otras regiones de la provincia.



Sin ir más lejos, dentro de la oferta céntrica se puede visitar la Costanera cuyo recorrido a la vera del río y lago es muy atractiva. Une el centro con los puentes, el Paseo de los Patos, clubes náuticos, balnearios, campings, Centro de Convenciones y Polideportivo. En la zona central, frente al playón deportivo municipal, la plaza del Club Argentino de Servicios en memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas.

La ciudad es otra salida interesante para conocer sus centros de atracciones, atravesar los barrios residenciales y disfrutar de sus vistas panorámicas. Existen distintas posibilidades a través de circuitos preestablecidos para realizarlos en vehículos turísticos tales como el llamado "trencito" y "el tranvía de la Villa.



El Paseo de las Farolas, otra opción para no perderse, está ubicado en el centro norte de la ciudad. Fue pensado como continuidad del área peatonal desde el centro de la ciudad pero dándole a éste un aspecto colonial en concordancia con el estilo del barrio.

osee dársenas, canteros con arbustos y flores, bancos y faroles forjados en hierro. Las veredas ampliadas están realizadas en laja roja, mármol y adoquines. Su función principal fue embellecer el lugar y darle mayor prestancia a un olvidado "Centro Viejo".



Quien visite Carlos Paz no puede dejar de realizar una caminata al Cerro de la Cruz (mil metros sobre el nivel del mar), con 2,2 km. de recorrido. Cuenta con un Vía Crucis, vistas panorámicas, espectacular mirador, monumental cruz de 15 metros de altura.



El Reloj Cu Cú de 7 metros de altura, construido con la técnica utilizada tradicionalmente por fábricas alemanas de la Selva Negra. Se trata de un trabajo artesanal y signo distintivo de la ciudad, está ubicado en boulevard Sarmiento y Ruta 20. Fue inaugurado el 25 de mayo de 1958. El mecanismo sonoro está accionado por un motor eléctrico de medio caballo de fuerza y la decoración de la caja, con hojas talladas a mano constituye un verdadero trabajo artesanal, realizado en madera de raulí. Un gran pájaro Cu-Cú de madera policromada se asoma para cantar las horas y las medias horas, acompañado por un gong gigante.



Con el paso del tiempo se ha transformado en un ícono turístico de Villa Carlos Paz.



Bosque Alegre es otro sitio para visitar. Está ubicado a 29 kilómetros de la Villa. Se accede por Ruta 14, luego de pasar la centenaria Capilla de San Antonio de Arredondo (1821), se abandona la ruta tomando a la izquierda un camino consolidado. Se cruza Las Jarillas para arribar a la Sierra del Tala (1290 m. s/n/m). Allí se encuentra la Estación Astrofísica, un importante centro de investigación científica donde se ofrecen visitas guiadas con proyección de video y charlas.



Dato

Durante enero de 2019 llegaron 2.4 millones de visitantes, según la Dirección de Estadística de la Agencia Córdoba Turismo.







¿Cuánto cuesta veranear ?

Hay quienes llegan con algún paquete turístico y muchos otros arman su verano a medida. Cualquiera sea la elección, lo más importante en estos tiempos es conocer los precios que propone cada destino. En este caso son los siguientes.



* Una noche en un hotel dos estrellas para cuatro personas en enero en Villa Carlos Paz cuesta en promedio 2.200 pesos.



* Un hotel tres estrellas para dos personas en Mina Clavero (Traslasierra) cuesta: 3.300 pesos por noche en enero.



* En el Valle de Punilla, una noche en la ciudad de La Falda cotiza: 3.700 pesos la habitación doble en un hotel de dos estrellas.



* Precio promedio de una cena con vino: 450 pesos por persona.



* Menú infantil: 200 pesos cada uno



* Valor promedio de las entradas a obras de teatro: 750 pesos. Hay obras con tickets que van desde 500 pesos hasta 1.000 pesos.





Las obra de teatro en la Villa





La propuesta teatral de Carlos Paz es muy amplia. Aquí una reseña de algunos de los espectáculos que llegan a la Villa más importante del país.



* En Teatro Acuario

Con ustedes Camilo y Nardo

Protagonizado por Camilo Nicolás y Nardo Escanilla.

Es un espectáculo de stand up

Días y horarios: De jueves a domingos a las 22.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y edenentradas.com.ar (entradas online).

Precio de entradas: 650 pesos.



Los Can Can

Varieté

Días y horarios: Martes a domingos a las 0.30.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro.



Poniendo el pecho

Protagonizada por Andrés Pomiro.

Espectáculo de stand up

Días y horarios: Todos los martes y miércoles de enero y febrero a las 21.30

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y edenentradas.com.ar (entradas online).

Precio de entradas: De 400 a 500 pesos.



Alhelí

Protagoniza Payasa Alhelí.

Espectáculo infantil

Días y horarios: Miércoles y jueves a las 20.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro.



* En Teatro Candilejas



La Jaula de las locas

Comedia musical

Protagonizan: Raúl Lavié, Nito Artaza, Cecilia Milone, Juan Manuel Artaza.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



El Gurú

Comedia

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



* Teatro Coral



El Circo de Pailos

Espectáculo humorístico

Protagonizado por Fernando "El Flaco" Pailos e invitados especiales como Chichilo Viale, Camilo y Nardo y el mago Willy.

Días y horarios: De miércoles a domingos.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



Qué digo cuando te digo te amo

Protagonizado por licenciado en Psicología Gabriel Cartañá.

Un espectáculo ideal para quienes buscan el amor en el amor, tocando temas como infidelidad, confianza, celos, relaciones tóxicas y amor.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



* Teatro Del Lago



Atrapados en el museo

Comedia

Protagonizado por Pedro Alfonso, Freddy Villarreal, Bicho Gómez, Julieta Prandi, Flor Torrente, Rodrigo Noya, Mica Viciconte, Macarena Rinaldi y elenco.

Días y horarios: De martes a domingos 22 y 00..

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y edenentradas.com.ar (entradas online)

Precio de entradas: De 500 a 1000 pesos.



*Teatro Del Sol



Rotos de amor

Comedia

Protagonizado por Pepe Soriano, Hugo Arana, Víctor Laplace y Osvaldo Laport.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



Dueño de lo ajeno

Show humorístico

Unipersonal de Miguel Martín

Días y horarios: De lunes a miércoles.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



En el aire

Unipersonal de Facundo Arana.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



El Show de hecatombe

Comedia

Protagonizado por Lucas Lezin, Papry Suasquita, Gino Gori, Agustín Parra, Agustín Peralta, y Alejandro Bacile.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



* Teatro Holiday



Midachi 35 AÑOS

Show de humor & musical.

Protagonizado por Daddy Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



La revista de cocodrilo

Espectáculo de revista

Protagonizada por Omar Suárez, Ayelén Paleo, Denise Cerrone, Agustín Souza, Dolly Kent, Mauri Gurini, Vicky Alonso y cuerpo de baile.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro.



Humor en concert

Show humorístico

Protagonizado por Mudo Esperanza, Diego Gómez, El Mago Abuslaiman, y Pamela Lucero.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro.



* Teatro libertad



Taboo

Show sensual para adultos

Protagonizada por Alessandra Rampolla, Jey Mammon y elenco.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



* Teatro Luxor



Un estreno o un velorio

Comedia

Protagonizado por Flavio Mendoza, Georgina Barbarossa, Betiana Blum, Juan Palomino, Nicolás Scarpino, Fernando Burlando y Barby Franco

Días y horarios: De martes a domingos 21.30 y 00.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



* Teatro Torre Melos



Perfectos desconocidos

Comedia

Protagonizan Raúl Taibo, Iliana Calabró, Romina Gaetani, Fabián Vena, Paula Morales, Alejandro +huevo+ Muller y elenco.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com

Precio de entradas: De 305 a 503 pesos.



Teatro Zorba



Dinamita, el gran show

Espectáculo de humor y transformismo

rotagonizan Alex Grudke, Nerina Sist y elenco.

Días y horarios: De martes a domingos.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.com



El Plan

Comedia

Protagoniza René Bertrand y elenco.

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.COM



Espacio Mónaco



Espectáculo de teatro aéreo

Fuerza Bruta.



Espacio Galería Coral



Very Japi Show

Protagoniza Guido Suller, Marcelo El Coto, Mayra Ibañez, Tomasito Suller y Alejandro Abel.

Revista

Días y horarios: Todos los lunes.



El universo del hipo

Espectáculo infantil con magia y diversión.

Días y horarios: Todos los días a las 19.30