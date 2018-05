Actualmente existe una franja importante de viajeros que decide armar su viaje al exterior por cuenta propia, buscando precios y alternativas de vuelos por internet que le permitan abaratar los costos. Claro que para que esto tenga un resultado exitoso no hay que dejarse llevar sólo por lo que se ve sino que hay que verificar la confiabilidad de las páginas y seguir consejos de la gente con experiencia. Guías Viajar es una página especializada en orientar a los pasajeros a la hora de comprar vuelos o tomar otros servicios en el exterior. En este caso los consejos están destinados a quienes no son viajeros frecuentes, buscan vuelos por primera vez o no son muy experimentados. Más aún si el destino del viaje no se resuelve con un sólo vuelo y hay que realizar escalas. Para evitar inconvenientes está bueno conocer detalles antes de realizar reservas.





Reservar con tiempo



* Si la idea es encontrar un precio lo más barato posible, hay que reservar con la mayor antelación posible, ya que se puede llegar a pagar el doble si se reserva con poco tiempo de antelación.



* Para viajes intercontinentales habría que reservar los vuelos por lo menos 6 meses antes de la fecha del viaje para conseguir un precio muy competitivo. Cuanto más se acerca la fecha de salida, menos plazas hay y por lo tanto mayor es el precio.





¿Es mejor viajar fuera de temporada?



* Parece obvio que cuánta más demanda de pasajes, más caro es el vuelo, por lo que evidentemente en temporada alta los precios suben.



Esto es real, pero en temporada alta también hay ventajas que hay que tener en cuenta porque desaparecen fuera de temporada. Aunque sube el precio, las aerolíneas suelen abrir rutas que únicamente están disponibles en temporada alta.



En la práctica esto quiere decir que en temporada alta se pueden hacer vuelos directos a algunas ciudades, mientras que fuera de ella se necesita hacer una escala entre dos vuelos.





¿Cómo usar buscadores y comparadores de vuelos?



* Lo bueno que tienen los comparadores de vuelos es que ofrecen muchísimas opciones para elegir, aunque en ciertas ocasiones son tantas que te llegan a desorientar. Pero lo mejor de los comparadores es la posibilidad de filtrar las búsquedas, por lo que si se saben usar bien, se pueden encontrar auténticos ofertones.



* Muchos buscadores de vuelos dan la opción (seleccionando solo el mes en el que se quiere viajar) de buscar los días en los que los vuelos son más baratos.



* De esta manera ofrecen el calendario del mes con los precios de los vuelos cada día, y así acomodar las fechas del viaje a los precios que más te interesen.



* Si se cuenta con cierta libertad a la hora de elegir los días, esta opción es ideal porque puede ahorrar mucho dinero.





¿Qué compañía aérea elegir para viajar?



* Hay que tener en cuenta la compañía aérea ya que no es lo mismo viajar en low cost que en una compañía que no lo es, y en cada grupo, con muchos matices.



* A la hora de elegir los vuelos, los buscadores con los precios muestran la información de las compañías aéreas que los operan. Cada una tiene sus propias normas, sobre todo en lo referente a los equipajes a facturar o los equipajes de mano que se pueden llevar en la cabina.



* Otro aspecto que diferencia a las distintas compañías aéreas es si dan gratis el servicio de comida o refrigerio, lo cual cada vez es menos habitual, salvo en el caso de vuelos de larga distancia o intercontinentales.



* De todos modos no siempre low cost significa un peor servicio, en especial en los vuelos internos en Europa donde es común contratar este servicio.



* Respecto de este tema, Ryanair, la más popular low cost en Europa, siempre exige hacer la facturación online antes de ir al aeropuerto. Esto implica que siempre hay que ir con el billete impreso (o en determinadas rutas, facturado en el móvil), pues si no es así, se paga 75 euros por facturar en dicho aeropuerto.





Vuelos con escalas



* Otro punto importante son las escalas si es que el destino elegido lo demanda. Si es así hay que fijarse bien en su duración, porque hay veces que el precio del vuelo es muy barato porque hay una escala muy larga en el aeropuerto.



* Eso sí, la escala tampoco debe ser demasiado corta, por ejemplo de sólo media hora, que a veces sucede, pues se corre el riesgo cierto de perder el vuelo de conexión, y con casi total seguridad, la maleta no tendrá tiempo de ser traspasada de un avión a otro.



* Cuidado con las escalas largas, sobre todo en vuelos en los que llegas al aeropuerto a las 2 de la madrugada y, por ejemplo, sale el siguiente vuelo a las 8 de la mañana u horarios similares. Estas escalas matan porque casi no te da tiempo a ir a un hotel y es una pesadilla dormir en el aeropuerto.



* El consejo es fijarse en que el vuelo hay escalas cortas, o si son largas, que por los horarios de los vuelos se tenga la posibilidad de salir del aeropuerto a visitar la ciudad de la escala.



Por ejemplo, en un vuelo intercontinental con Quatar Airways, si la escala en Doha es de más de cinco horas, en el mismo aeropuerto se puede anotar a un tour gratis por la ciudad, por citar un ejemplo.



* Si el enlace de dos vuelos tiene más de 10 horas de diferencia, habría que plantearse como una buena opción pasar una noche o un día visitando la ciudad en la que se hace escala.





¿Qué equipaje se puede llevar en el avión?



* El tema del equipaje es un factor muy importante, porque de lo contrario se deberá pagar más si no se cumple exactamente con las medidas que tienen implementadas. Además es importante fijarse si el precio del billete incluye la facturación del equipaje o no la incluye.



* Si se trata de vuelos de larga distancia, el precio siempre suele incluir una maleta de 23 kg de peso máximo.



* Pero si el vuelo es corto y necesitas facturar equipaje, en la mayoría de las compañías low cost se debe incluir como un extra a pagar, y a veces a un precio realmente elevado.



* La mayoría de los precios que ponen en trayectos cortos no incluyen equipaje, solo el de mano, y las compañías low cost son bastante estrictas en este equipaje.



* Por cada maleta extra (otros 23 kg de peso) suelen cobrar un suplemento de entre 50 y 80 euros dependiendo de la compañía.



* Tener en cuenta que es más barato pagar la facturación del equipaje junto con el billete al reservar el vuelo, que si se hace a última hora en el aeropuerto, que siempre tendrá un sobrecosto mayor.



* En la actualidad solo si se ha pagado un suplemento dejan introducir la valija reglamentaria en la cabina; si no, o se factura previo pago, o si se lleva como equipaje de mano, al llegar a la puerta del avión la bajarán a la bodega.





¿Es necesario contratar seguros para los vuelos de avión?



Al contratar el vuelo suelen ofrecer seguros de cancelación aludiendo a posibles problemas, pero ¿es realmente necesario contratar un seguro de cancelación al comprar el vuelo?



Cada uno es el que tiene que ver si le conviene o no. A no ser que se trate de un viaje interno en el propio país, y entonces quizás esté bueno contratarlo. La opinión de Guías Viajar, es que lo mejor es llevar un buen seguro de viaje que cubra todas las incidencias durante el mismo, y en el que están incluidos este tipo de situaciones.



Estos seguros cubren un amplio abanico de incidencias que puedan surgir, partiendo de los posibles problemas médicos, pero también te compensan todos los inconvenientes relativos al viaje en avión.



Si se ha contratado un seguro de viaje, sería duplicar la cobertura, por lo que no debería interesar el seguro que ofrece la compañía aérea.





Billetes con necesidades especiales



* Hay muchas personas que al viajar tienen características distintas a las de un viajero estándar, ya sea por problemas de movilidad, por llevar equipajes especiales o por ir con niños con carritos. En estos casos es fundamental avisar a la aerolínea.



* En el caso de niños hasta dos años, no suelen tener que pagar, o si lo hacen, es un porcentaje mínimo del billete estándar.



* Eso si, no tienen derecho a asiento si no que deben viajar sobre las piernas de uno de los padres.



* Cuando los niños tienen entre 2 y 10 años, dependiendo de la aerolínea y el precio del vuelo, suelen tener un descuento.



* En el caso de algún problema de movilidad, los aeropuertos ofrecen siempre un servicio con personal de ayuda y sillas de ruedas, que se puedes solicitar al llegar al aeropuerto sin cargo alguno.





Entretenimiento durante el viaje en avión



* En viajes largos los sistemas de entretenimiento varían, y no es lo mismo viajar en una compañía aérea que en otra.



* Es precisamente en este tipo de servicios donde se pueden encontrar claras diferencias, y así por ejemplo, dependiendo de la compañía y el origen y destino de los vuelos, el catálogo de películas en el idioma de cada turista puede variar bastante.





Visados para volar



Finalmente, antes de comprar los billetes hay que comprobar si se necesita solicitar un visado para volar a un país determinado.



En cualquier caso, a la hora de facturar hay que disponer de toda la documentación necesaria para el viaje porque sin ella no se puede subir al avión.





>> Check-in, mejor en línea



El check-in es el registro mediante el cuál todo pasajero confirma a la aerolínea correspondiente su presencia en el vuelo elegido con anterioridad. Esto le garantiza inmediatamente al viajero un Boarding Pass (Pase de Abordar).



En primer lugar hay que tener en cuenta la ubicación dentro del avión, así que para elegir el asiento deseado, será necesario o acercarse al counter de la aerolínea con suficiente tiempo de anticipación o mejor aún realizar el check-in en línea desde 48 horas antes de la salida del vuelo. La mayoría de las compañías piden hacerlo vía on line.



Además de elegir el asiento, durante el check-in se pueden acumular millas de viajero frecuente y/o pagar el valor excedente necesario para disfrutar de otros servicios ofrecidos por la aerolínea.





Opciones

La manera tradicional para registrarse en un vuelo consiste en llegar con anticipación al aeropuerto y acercarse al counter de la aerolínea. Allí se verifica los datos de reserva con el documento de identidad del viajero, se registra el equipaje de bodega y se entrega el pase de abordar al usuario.



Este método sigue siendo válido, pero exige llegar con tiempo al aeropuerto para realizar la fila y conseguir hacer el check-in a tiempo.



La otra opción consiste en realizar el check-in online y es la que se recomienda a todos los viajeros ya que ahorra tiempo en filas, elige el asiento con anticipación y además en el caso que no lleve equipaje para bodega se puede ingresar directamente a la puerta de embarque, rapidísimo.



Para realizar el check-in en línea, se debe ingresar a la página de la compañía aérea, ir a esta sección en la que se solicitan los datos pertinentes. Es sencillo y rápido. No sólo se puede ahorrar tiempo sino también dinero en aquellas compañías que exigen hacerlo con anterioridad.