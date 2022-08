Entrena duro, tiene una disciplina envidiable, habla con la calma y la seguridad que sólo caracteriza a los grandes. Así se muestra Victoriano Bustos Steiner, que con sólo 11 años ya está ranqueado en el Top Ten de Latinoamérica tras ganar el último torneo nacional de golf. Dice que el secreto es disfrutar el juego y tener el apoyo de sus padres para lograr objetivos.



Formar parte de los mejores del ranking obedece a que salió noveno en el Torneo Junior Nacional donde jugó con niños de Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Chile, y no para. Este fin de semana se encuentra participando en la categoría Menores de 15 años en El Terrón, Córdoba con el objetivo de seguir creciendo. El asegura que "a los torneos más que a ganar se va a tomar experiencia".

Con sólo 3 años ya jugaba con un palo de golf y le manifestaba a sus padres -Raúl Coco Bustos y Natalia Victoria Steiner- que quería practicar este deporte. Bien podría haberse dedicado a la danza ya que ambos son profes y reconocidos bailarines de la provincia, sin embargo Vico (como lo suelen llamar), fue por otro lado.



Es que su papá, nacido en Córdoba fue caddie en La cumbre desde muy pequeño, hasta hace 20 años que llegó a San Juan y comenzó a jugar en el Club Amancay aunque no a nivel profesional. Sin duda, eso influyó.



"El enano es pequeño, sin embargo ya está incursionando en torneos nacionales, incluso ha hecho cursos con profesores de Buenos Aires. Anda muy bien y ya logró estar ranqueado en el top ten de latinoamérica", dice el orgulloso papá.



La edad de inicio no fue un problema para Vico porque para él era un entretenimiento, aunque algo caro, y que se complicaba por ser zurdo. "Todo nos cuesta el doble, desde conseguirle los palos en adelante, pero afortunadamente cuando los chicos viajan a Estados Unidos a jugar nos dan una mano trayendo las cosas para el enano. Para nosotros es difícil afrontar los gastos, pero hacemos todo lo posible. La última bolsa de palos nos costó 185 mil pesos el año pasado y debemos cambiarla en diciembre de este año", cuenta Coco.



Victoriano siempre tuvo tan claro su objetivo que a los 6 años comenzó a viajar a otras provincias para competir en la categoría Berdies, y a los 7 eran reiteradas las demostraciones de su talento. Primero fue campeón de Cuyo, logrando ser primero en el ranking para así ganar un lugar en el torneo Junior en Buenos Aires.



A los 10 años ya había formado parte en tres ediciones consecutivas, de las ternas de Diario De Cuyo como mejor deportista del año.



Actualmente está en la categoría "Aguilas" que es mucho más exigente que la anterior, en la que también va primero en el ranking, y cuyo federativo de mayores y menores se jugará el próximo 27 y 28 de agosto en San Juan.



El obstáculo que debe enfrentar la familia de Vico es el costo de esta actividad ya que no cuenta con sponsor, sólo con el apoyo de gente que lo quiere mucho y reconoce su capacidad puede viajar a los destinos que demandan los torneos. Entre quienes colaboran incondicionalmente está Fernando López y su hijo Francisco, que no escatiman en llevarlo a entrenar o en regalarle la jaula para entrenar en la casa.



Las metas de Victoriano no tienen fin a pesar de su corta edad. Una de ellas es hablar inglés a la perfección y para eso asiste al Instituto Saint John"s, institución que lo ha becado por ser el mejor alumno (promedio 10). Entiende que el idioma le abrirá caminos en Estados Unidos donde sueña jugar.



La clave de su éxito, en gran medida, obedece a su gran disciplina. Así lo ha demostrado en los torneos que ha participado en Mendoza, San Luis y Buenos Aires a competir con chicos siempre mayores que él (14 y 15 años).



Junto con su papá planifican los entrenamientos mes a mes y cada meta que se proponen. "Es así, pero priorizamos siempre que haga las cosas que hacen todos los niños, que disfrute su infancia", agrega el papá.



Torneos paralelos

San Juan y Córdoba recibieron este fin de semana la tercera etapa del Ranking Argentino de Menores y M15. Ambos torneos se están haciendo en forma paralela en el Club Amancay y El Terrón Golf club de sendas provincias. A San Juan llegaron cerca de 90 jóvenes de más de 15 años, mientras que el representante sanjuanino Victoriano Bustos Steiner estará compitiendo en la docta con golfistas de hasta 15 años.



Para Amancay este encuentro es una verdadera fiesta. y no es para menos ya que fue designado por la Asociación Argentina de Golf como sede de uno de los seis torneos nacionales que se hacen en el año.



"Son los chicos mejor ranqueados y futuros profesionales del golf, tienen un nivel de juego muy jerarquizado. Realmente este encuentro es muy importante para San Juan con entrada libre y gratuita para quienes quieran ver y aprender", explica Daniel Pároli del Club Amancay.





Entrevista

Palabra de golfista



Victoriano Bustos Steiner demuestra a cada paso que tiene convicciones firmes, y no pierde la frescura de un chico que cumplió 11 años en abril. Aquí el dialogo con el campeón.



- ¿Cómo te las arreglas para ser tan exitoso en el golf, estudiar inglés e ir a la escuela? ¿Sos muy organizado?



La verdad es que lo puedo hacer gracias a mis papás. Papá me dice "levantate, ponete perfume", y mamá me recuerda que arme la mochila. Sin ellos no sería nada, no podría llevar adelante todo lo que hago. Así puedo dividir los tiempos para jugar al golf, para no perder horas de estudio, ir al club a entrenar o, a veces, hacerlo en casa porque tenemos una jaula y las pelotas. Eso es muy bueno.



- ¿Por qué creés que te va tan bien en este deporte?



Yo disfruto del golf. Siempre que voy a la cancha encuentro a alguien que quiere jugar conmigo, personas que me saludan, y trabajo en equipo con mi papá, todo eso hace que a mi me guste mucho, y cuando disfrutas todo es más lindo.



- Tengo la sensación que para jugar al golf tenés que ser una persona tranquila y equilibrada.



Sí es así. Cuando vas a la cancha tenés que mantener las emociones muy controladas porque si te salís de control no podés recuperarte más. Por suerte yo llego y me da una sensación de tranquilidad, estoy sereno, y sé que lo único que debo hacer es preocuparme por el golf. Es una linda sensación.



- ¿Es difícil entrenar con tu papi?



No, para nada. Tengo la suerte de tener un papá como él, que es la persona más paciente que conozco desde que nací, además es el mejor papá que pude tener (dice entre risas). Es humilde, y me inculcó los valores que tengo.



-¿Practicás danza como tus papis?



No, no practico, pero me gusta eso de zapatear y bailar.



- Me contaron que en la escuela sos muy buen alumno, que tenés 9,76 de promedio.



Ahora estoy en el cuerpo de bandera porque salí muy bien el año pasado. Este ya es mi último año en primaria y el año que viene estaré en secundaria. Aun no sé si seguiré en la escuela donde estoy o iré otra, lo estamos pensando con mis papis.



- ¿Cómo estás para enfrentar el torneo de este fin de semana?



Voy a Córdoba a dejar lo mejor de mi, mi máximo esfuerzo, y sobre todo voy a aprender porque en estas situaciones en las que vas a jugar, más que a ganar, tenés que ir a tomar experiencia para otros torneos similares.



- ¿Dónde te gustaría jugar? ¿Cuál es tu sueño?



Estoy entrenando muy duro para el Junior Nacional, y mentalizado para quedar top tres este año. Y a largo plazo quiero jugar en Estados Unidos, ser un profesional del golf y ganar en masters la FedexCup que es uno de los torneos más difíciles que existen. Creo que como estoy entrenando, las ganas que tengo, y mi pasión, además de ponerle esfuerzo y ganas, con mi papá y mi mamá podemos lograr lo que sea.



- Me impresiona con la seguridad con la que hablas de este deporte ¿lees mucho sobre golf?



Sí me gusta leer notas de golf y de jugadores. Es más, con mi papá, los fines de semana nos quedamos en casa para ver torneos importantes de todo el mundo tanto de varones como de chicas que juegan muy bien. Los que llegan a ciertos niveles es porque entrenan mucho, son muy disciplinados y esos son los valores que quiero tener siempre, además de los que ya tengo. Me gusta ver los más importantes que son los Meyers, tienen más presión como la Fedex Cup, el Players, entre otros.



- ¿El hecho de ser zurdo te ha favorecido, o te ha ocasionado inconvenientes?



Cuando empecé a los tres años y medio jugaba con un palo de "derecho", acá en mi casa y mi papá notó que no lo hacía bien. Por eso tomó la decisión de probar con palos de zurdo. El debe haber pensado "Dios a Victoriano lo debo cambiar de zurdo", porque es difícil conseguir palos, más que nada se consiguen en Estados Unidos. El intentó cambiarme pero no se pudo hacer nada (dice entre risas), soy zurdo. En cuanto a la pregunta si me ocasionó algún inconveniente me ha pasado que los profesores son derechos y tienen que tratar de invertir el swing para que yo aprenda.





- Vos que lees tanto de golf y ves tantos torneos ¿has conocido muchos jugadores zurdos?



Hay muyyy buenos jugadores zurdos, pero no muchos. Matt Watson y Phil Mickelson, por ejemplo.



- ¿Has jugado fuera del país o sólo en torneos nacionales?



No nunca he jugado fuera del país, ni he salido del país. Ya me va a tocar.



- ¿Además de convertirte en un profesional del golf te gustaría estudiar o hacer otra cosa?



Con los once años que tengo pienso en qué puedo estudiar, y creo que sería abogacía o ingeniería, pero soy muy chico todavía. No estoy seguro.



- A la par de todas tus actividades ¿tenés tiempo de jugar con amigos?



Sí, sobre todo en la escuela tengo varios amigos que son muy buenos conmigo. Cada vez que suena el timbre del recreo buscamos la pelota y tratamos de jugar un rato porque tenemos 10 minutos.



- ¡Ah! ¿también te gusta el fútbol?

Sí (dice dubitativo). La verdad, no se mucho de fútbol, pero la paso bien con mis compañeros. Básicamente soy arquero, porque al principio era el más malo jugando. Después me las atajaba todas y ya me pusieron porque jugaba bien (se ríe).