Cómo disimular las ojeras: los trucos efectivos para lucir una mirada descansada Se trata de una de las principales preocupaciones en el rostro. Cuáles son los tips infalibles para tener siempre una mirada espléndida.

Las ojeras suelen surgir por mala alimentación, falta de descanso, estrés, genética u otros motivos, estas sombras debajo de los ojos pueden hacernos lucir más cansados de lo que realmente estamos.

Y aunque no existe un tratamiento para eliminarlas por completo, hay varias estrategias que pueden ayudar a reducirlas y devolverle la frescura a la mirada. En ese sentido, hay cinco consejos prácticos para incorporar fácilmente en la rutina de skin care.

Desde opciones naturales hasta químicas, hay varias formas de desinflamar y refrescar la mirada. Una infusión de manzanilla, un poco de hielo o incluso cremas, pueden mejorar el aspecto de la piel. Sin embargo, dormir 8 horas también es crucial, ya que durante la noche, la piel se regenera y mejora su aspecto, debido a que absorbe todos los nutrientes.

Los tips para mejorar el aspecto de las ojeras

Aplicá frío para desinflamar

Una solución rápida y efectiva es el uso del frío. Compresas frías, cucharas metálicas refrigeradas o parches de gel aplicados durante unos minutos por la mañana ayudan a reducir la inflamación y contraer los vasos sanguíneos, atenuando así el color y la hinchazón de la zona. Si usás bolsitas de té (como manzanilla o té verde), enfriarlas previamente y colocarlas sobre los ojos puede tener un efecto calmante adicional.

Hidratación: clave para una mirada luminosa

La piel del contorno de ojos es fina y delicada, por lo que necesita un cuidado especial. Usar un contorno de ojos hidratante con ingredientes como ácido hialurónico, cafeína o vitamina C puede mejorar notablemente la textura de la piel y ayudar a disminuir las bolsas y aclarar la zona.

El corrector ideal: tu mejor aliado

Cuando las ojeras son muy oscuras, elegir el corrector correcto marca la diferencia. Los subtonos salmón, naranja o durazno ayudan a neutralizar las tonalidades violáceas o azuladas. Después, se puede aplicar un corrector del color de tu piel para unificar.

El secreto está en no exagerar con la cantidad de producto y difuminar bien para evitar que se marque con el paso de las horas.

Dormí bien y cuidá tu alimentación

No es novedad: descansar al menos 7-8 horas por noche impacta directamente en el aspecto de la piel. Pero también influye lo que comemos. Una dieta rica en antioxidantes, hierro y vitamina K (como espinaca, brócoli, frutos rojos o legumbres) puede contribuir a mejorar la circulación y reducir la pigmentación en la zona de las ojeras.

Las ojeras no definen la belleza, pero si comienzan a incomodar, hay múltiples formas de atenuarlas. Con algunos cuidados diarios, trucos de maquillaje y buenos hábitos alimenticios, se puede llegar a atenuar la ojera y lograr una mirada luminosa, fresca y siempre descansada.

Sin embargo, si se trata de un problema es muy marcado o persistente, lo ideal es consultar a un dermatólogo o especialista en estética, que pueda evaluar tratamientos como láser, peelings o mesoterapia.