    • 30 de marzo de 2026 - 19:21

    Cómo es el plan de ahorro que lanzó Toyota para comprar el Yaris Cross: cuotas y versiones

    La marca presentó nuevas alternativas de financiación para su SUV compacto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Toyota amplía su oferta en la Argentina con una nueva propuesta comercial enfocada en uno de los segmentos más competitivos del mercado. A través de su sistema de ahorro, la marca lanzó planes de suscripción para acceder al Yaris Cross, su SUV compacto que marca el ingreso al segmento B-SUV con una opción híbrida.

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    Cuotas y versiones del plan de ahorro de Toyota Yaris Cross

    La iniciativa contempla dos alternativas pensadas para distintos perfiles de clientes. Por un lado, aparece un plan de 84 cuotas bajo modalidad 70/30 destinado a la versión XLI con motor naftero, que permite financiar el 70% del valor del vehículo y abonar el 30% restante al momento de la adjudicación.

    Pero la novedad más interesante está en la propuesta para la versión XEI híbrida. En este caso, Toyota ofrece un esquema de 84 meses con modalidad “100% flex”, una opción poco habitual en el mercado local que brinda mayor libertad al cliente. A través de este sistema, el suscriptor puede elegir, al momento de la adjudicación, entre retirar un 0 km o acceder a un Usado Certificado por la marca con garantía oficial.

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    El Yaris Cross 2026 est&aacute; disponible con dos opciones de financiaci&oacute;n. Foto: Toyota.

    El Yaris Cross 2026 está disponible con dos opciones de financiación. Foto: Toyota.

    Yaris Cross, el primer SUV compacto de Toyota en la Argentina

    Con este lanzamiento, Toyota no solo refuerza su presencia en el segmento de los SUV compactos (uno de los de mayor crecimiento en los últimos años), sino que también introduce una alternativa electrificada dentro de esta categoría. El Yaris Cross se posiciona así como el primer híbrido de la marca en este nicho en la Argentina.

    Como el resto de los productos de la marca en el país, el Yaris Cross cuenta con el respaldo de la red oficial de concesionarios y el programa Toyota 10, que permite extender la garantía hasta 10 años o 200.000 kilómetros, siempre que se cumplan las condiciones de mantenimiento.

    De esta manera, Toyota busca facilitar el acceso a su nuevo SUV con distintas herramientas de financiación, en un contexto donde cada vez más usuarios priorizan opciones flexibles y eficientes a la hora de cambiar el auto.

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