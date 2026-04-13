    • 13 de abril de 2026 - 12:28

    ¡Descubrí si tu pareja te engaña! Las 10 señales para saber si te es infiel

    Hay elementos que son los mismos para todos los infieles.

    Los infieles sobran, ¿no serás uno de ellos?

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    Por Sofía Hache

    En muchas relaciones, los momentos de crisis pueden abrir la puerta a la infidelidad, transformando las dudas y sospechas en preocupaciones constantes. Tom Martin, investigador privado y autor de Seeing Life Through Private Eyes, comparte su visión experta sobre cómo detectar posibles trampas.

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    Martin afirma que el primer indicio de que algo no va bien en la relación es la intuición. Si uno siente que la pareja no está siendo transparente o que algo parece fuera de lo común, es probable que las sospechas estén bien fundadas.

    Según el portal especializado en psicología TerapySide, las emociones involucradas en la sospecha de infidelidad son complejas y variadas, entre ellas la inseguridad, el miedo a perder a la pareja, la ansiedad y un estado de estrés constante. Estas emociones pueden generar fluctuaciones entre la confianza y la desconfianza en relación con el ser amado.

    Las emociones involucradas en la sospecha de infidelidad son la inseguridad, el miedo a perder a la pareja, la ansiedad y un estado de estrés constanteShutterstock

    Los 10 signos de infidelidad

    Tom Martin señala que la presencia de uno o dos de estos comportamientos no necesariamente indica infidelidad, pero identificar más de cuatro puede ser motivo de preocupación:

    • Intimidad reducida: Una disminución notable en la frecuencia de las relaciones sexuales puede ser un indicio.
    • Actitud defensiva: La pareja se pone a la defensiva sin razón aparente.
    • Mentiras descaradas: Las pequeñas mentiras pueden ser señales de problemas mayores.
    • Mal humor frecuente: Cambios de humor bruscos sin explicación clara.
    • Gastos inexplicables: Aumentos de gastos que no se comparten ni justifican.
    • Cuentas secretas de redes sociales: Mantener los perfiles ocultos puede indicar que se está ocultando algo.
    • Ocultar facturas: Especialmente facturas de tarjetas de crédito.
    • Cuidado personal excesivo: Un aumento inusual en la preocupación por la apariencia.
    • Cambio de hábitos: Cambios significativos en la rutina diaria.
    • Largas jornadas fuera de casa: Salir temprano y regresar tarde sin justificación.
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