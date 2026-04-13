¡Descubrí si tu pareja te engaña! Las 10 señales para saber si te es infiel

Hay elementos que son los mismos para todos los infieles.

En muchas relaciones, los momentos de crisis pueden abrir la puerta a la infidelidad, transformando las dudas y sospechas en preocupaciones constantes. Tom Martin, investigador privado y autor de Seeing Life Through Private Eyes, comparte su visión experta sobre cómo detectar posibles trampas.

Martin afirma que el primer indicio de que algo no va bien en la relación es la intuición. Si uno siente que la pareja no está siendo transparente o que algo parece fuera de lo común, es probable que las sospechas estén bien fundadas.

Según el portal especializado en psicología TerapySide, las emociones involucradas en la sospecha de infidelidad son complejas y variadas, entre ellas la inseguridad, el miedo a perder a la pareja, la ansiedad y un estado de estrés constante. Estas emociones pueden generar fluctuaciones entre la confianza y la desconfianza en relación con el ser amado.

Las emociones involucradas en la sospecha de infidelidad son la inseguridad, el miedo a perder a la pareja, la ansiedad y un estado de estrés constanteShutterstock

Los 10 signos de infidelidad Tom Martin señala que la presencia de uno o dos de estos comportamientos no necesariamente indica infidelidad, pero identificar más de cuatro puede ser motivo de preocupación: