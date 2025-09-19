Internaron a un niño que hizo durante 14 horas seguida tarea escolar: los curiosos síntomas que tuvo Lo hizo sin pausa, sin descansar y sin dormir.

Un niño de 11 años de edad acabó hospitalizado por hacer demasiada tarea; en específico, el menor, bajo la estricta supervisión de sus padres, pasó 14 horas estudiando para ponerse al corriente en sus deberes escolares.

El caso ocurrió en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, China, donde el menor, identificado simplemente como Liangliang, fue víctima de la extrema exigencia a la que son sometidos muchos menores en el sistema educativo chino, conocido por su competitividad feroz.

Liangliang, estudiante de primaria, comenzó su jornada a las 8:00 de la mañana, bajo la supervisión de sus padres, quienes buscaban que “se pusiera al día” con sus deberes escolares. Sin pausas para descansar, el niño trabajó ininterrumpidamente hasta las 22:00.

¿Cuáles fueron los síntomas sufridos por el menor?

Sin embargo, cerca de las 23:00, empezó a mostrar síntomas alarmantes: hiperventilación, mareos, entumecimiento, rigidez muscular y una condición conocida como “manos en garra de gallina”, donde los dedos se contraen involuntariamente debido al estrés y la fatiga extrema.

Sus padres, al percatarse de la gravedad de la situación, lo trasladaron de inmediato al Hospital Central de Changsha. En el centro médico, los doctores diagnosticaron que Liangliang sufría problemas respiratorios desencadenados por un estrés emocional severo.

Los doctores le proporcionaron una mascarilla de oxígeno y le enseñaron técnicas para regular su respiración, lo que permitió que los síntomas remitieran gradualmente.

El Hospital Central de Changsha reportó que, solo en agosto de 2025, más de 30 niños fueron atendidos en su servicio de urgencias pediátricas por síntomas similares, un aumento de diez veces en comparación con meses anteriores.

En China, donde los exámenes son determinantes para el futuro de los estudiantes, muchos menores enfrentan horarios extenuantes y una carga de tareas abrumadora

, a pesar de las reformas educativas impulsadas por el gobierno chino en los últimos años, como la política de “doble reducción” de 2021 para limitar las

tareas y las clases extraescolares.