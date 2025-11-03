Marie Kondo sorprende con su tip para renovar la cocina: la “prueba de la alegría” La especialista en mantener ordenadas las diferentes áreas del hogar dio cinco claves para lograr que ese ambiente esté constantemente limpio y armonioso.

La cocina suele ser uno de los espacios más difíciles de mantener ordenados en el hogar. Es el lugar donde se cocina, se come, se ensucia y se limpia constantemente, lo que hace que los objetos se acumulen y el caos aparezca con facilidad. Ollas, platos, frascos y electrodomésticos compiten por un lugar, y muchas veces resulta complicado conservar la armonía en un ambiente donde el movimiento nunca se detiene.

La experta en orden Marie Kondo ofrece un enfoque distinto. Su método, conocido como KonMari, propone transformar los espacios a partir de la conexión emocional con los objetos. Reconocida en todo el mundo por sus libros y sus programas en Netflix, enseña que la clave para recuperar el equilibrio en la cocina no está solo en limpiar o guardar, sino en rodearse de aquello que realmente genera alegría.

Desde su experiencia, la especialista japonesa comparte una serie de consejos que ayudan a renovar la cocina y mantenerla organizada de manera práctica y duradera. Su propuesta combina hábitos simples con una mirada consciente sobre el uso del espacio, y promete resultados que van más allá de la simple percepción sensorial, sino que generan una sensación de bienestar en los integrantes del hogar.

Los consejos de Marie Kondo para una cocina más ordenada

Marie Kondo sostiene que una cocina debe ser un lugar que invite al disfrute. Por eso, su primer consejo es crear un espacio fácil de limpiar. Colocar protectores en los estantes y divisores en los cajones permite mantener todo en su sitio y facilita la tarea de limpiar. Cada objeto debe tener un lugar asignado al que volver después de usarse, lo que reduce el desorden y mejora la sensación de armonía en el ambiente.

Otro de los pilares del método KonMari es la “prueba de la alegría”. Consiste en observar los objetos y preguntarse si realmente generan felicidad. Si un plato, un utensilio o un electrodoméstico ya no cumple ese rol, es momento de agradecerle por su utilidad y dejarlo ir. De ese modo, se logra una cocina más liviana y coherente con el estilo de vida que se desea.

Kondo también recomienda mantener las mesadas despejadas. Guardar recipientes, botellas y especias dentro de los armarios ayuda a que el espacio se vea más amplio y ordenado. Menos objetos a la vista significan menos esfuerzo al limpiar y una sensación general de mayor amplitud.

Por último, aconseja revisar los electrodomésticos y la heladera. Los aparatos que no se usan hace más de un año deberían donarse o directamente tirarse, ya que solo ocupan espacio. En el caso del refrigerador, conviene mantenerlo al 70 % de su capacidad para poder ver fácilmente el contenido y aprovechar mejor los alimentos.

Cómo aplicar el método del orden en el baño

El baño, aunque pequeño, puede convertirse en un punto crítico del desorden. Frascos abiertos, productos vencidos y toallas amontonadas hacen que el ambiente se vea caótico. La propuesta de Marie Kondo es aplicar las mismas reglas que en la cocina: quedarse solo con lo necesario y liberar lo que ya no tiene utilidad. Clasificar los productos por tipo y frecuencia de uso ayuda a mantener la claridad visual y facilita la rutina diaria.

Mantener el baño ventilado y con superficies despejadas refuerza la idea de bienestar. (Foto: Amazon)

Una recomendación práctica es guardar los artículos en contenedores o bandejas, de modo que cada grupo tenga un sitio fijo. Los cajones con divisores y las repisas despejadas generan orden y transmiten una sensación de calma. Además, resulta más sencillo limpiar y reponer lo que falta.

Finalmente, mantener el baño ventilado y con superficies despejadas refuerza la idea de bienestar. Un espacio limpio, funcional y libre de excesos no solo se ve mejor, sino que también mejora la experiencia cotidiana. De este modo, el método KonMari demuestra que el orden no se trata de perfección, sino de equilibrio y armonía en cada rincón del hogar.