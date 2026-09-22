Pheromone-maxxing: de qué se trata la extraña tendencia viral que propone no bañarse

Una nueva tendencia comenzó a llamar la atención en TikTok por llevar las estrategias para mejorar el atractivo físico a un extremo particular: evitar la ducha, el jabón y el desodorante antes de una cita para conservar el olor corporal natural.

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La práctica se conoce como “pheromone-maxxing” y forma parte del universo del looksmaxxing, una corriente de redes sociales que promueve distintas formas de optimizar la apariencia física. Sus seguidores sostienen que el sudor y el olor natural pueden potenciar la atracción gracias a las supuestas feromonas humanas.

Quienes siguen esta tendencia consideran que eliminar el jabón, el perfume y el desodorante permite mantener las sustancias químicas naturales del cuerpo y, de esa manera, aumentar las posibilidades de atraer a una potencial pareja.

El fenómeno comenzó a circular en redes al menos desde 2024 y tomó fuerza entre adolescentes y hombres jóvenes. Algunos usuarios incluso recomiendan utilizar ropa sin lavar para intensificar el olor corporal.

El argumento se apoya en la existencia de las feromonas , sustancias químicas que en distintas especies animales pueden funcionar como señales relacionadas con el apareamiento o determinadas conductas. El problema es que la evidencia disponible no permite afirmar que en los seres humanos exista un mecanismo equivalente con efectos claros sobre la atracción sexual.

Qué dice la ciencia sobre las supuestas feromonas humanas

Uno de los compuestos más estudiados en este campo es la androstadienona, una sustancia presente en el sudor masculino que durante décadas fue considerada una posible feromona humana.

Una revisión científica publicada en 2025 concluyó que su clasificación como feromona humana continúa siendo inconclusa. En otras palabras, no existe una sustancia identificada de manera definitiva que provoque una respuesta sexual automática en otras personas.

El olor corporal sí puede influir en la percepción social y en la atracción, pero eso no significa que exista una respuesta feromonal. Las investigaciones también encontraron resultados contradictorios cuando analizaron la relación entre el olor, determinados genes del sistema inmunitario y la elección de pareja.

Del olor corporal a prácticas todavía más extremas

Algunos seguidores del pheromone-maxxing fueron más allá de simplemente evitar la ducha. En casos difundidos en redes se menciona el uso prolongado de ropa sin lavar y hasta el consumo de la propia orina con la idea de eliminar toxinas y aumentar la producción de supuestas feromonas.

Estas prácticas no tienen respaldo científico como métodos para aumentar el atractivo y el consumo de orina puede implicar riesgos para la salud.

Así, lo que comenzó como una teoría difundida en redes sociales se convirtió en una nueva expresión de las tendencias de looksmaxxing. Mientras sus seguidores aseguran que el “olor natural” puede jugar a su favor, la evidencia científica disponible no demuestra que dejar de bañarse o abandonar el desodorante aumente la atracción sexual.