    • 17 de septiembre de 2026 - 20:02

    Cómo afilar las tijeras en casa con una aguja y en menos de un minuto

    Un sencillo truco casero puede ayudar a recuperar el filo de las tijeras cuando empiezan a engancharse o pierden precisión. Solo hace falta una aguja de máquina de coser.

    Tijera.

    Tijera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las tijeras de uso cotidiano pueden perder filo con el tiempo y comenzar a cortar de manera irregular, especialmente cuando se utilizan sobre telas, papel u otros materiales. Antes de reemplazarlas o llevarlas a afilar, existe un método casero que puede mejorar temporalmente su rendimiento y requiere apenas una aguja de máquina de coser.

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    El truco de la aguja para afilar las tijeras

    La técnica consiste en aprovechar el contacto controlado entre las hojas y la aguja para ayudar a corregir pequeñas irregularidades del borde metálico. Es un procedimiento rápido y pensado para tijeras con un desgaste leve, por lo que no reemplaza un afilado profesional cuando el filo está muy deteriorado.

    Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

    • Abrir las tijeras y colocar una aguja de máquina de coser entre las dos hojas.
    • Cerrar las tijeras como si se intentara cortar la aguja, pero sin aplicar demasiada fuerza.
    • Repetir el movimiento varias veces, permitiendo que las hojas se deslicen sobre la aguja.
    • Limpiar las hojas al finalizar para retirar cualquier pequeño residuo.

    Después, se puede comprobar el resultado cortando un pequeño trozo de tela. Si el desgaste era leve, el corte debería realizarse de manera más continua y con menos dificultad.

    Qué hacer si las tijeras siguen sin cortar

    Si el método de la aguja no consigue mejorar el filo, existen otras alternativas caseras, como realizar varios cortes sobre papel de lija fino. También puede utilizarse una piedra de afilar al agua, aunque requiere mayor precisión para conservar el ángulo original de las hojas.

    Cuando se trata de una tijera de buena calidad o con un filo muy deteriorado, la opción más segura es recurrir a un afilador profesional para evitar dañar las hojas o modificar su ángulo de corte.

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