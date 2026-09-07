Las uñas perladas pasaron de moda: los tres colores elegantes que son tendencia y marcan furor

Las uñas perladas tradicionales se reinventan para dar paso a una gama de colores que combina distinción, modernidad y un brillo lleno de personalidad. El clásico acabado nacarado ya no se limita al tono blanco o traslúcido de siempre, sino que adopta nuevas tonalidades capaces de transformar cualquier estilo.
El secreto de esta tendencia radica en el efecto iridiscente, un acabado que capta la luz en cada movimiento y aporta luminosidad sin perder la delicadeza. Esta temporada, la paleta cromática se expande hacia opciones versátiles que resultan ideales tanto para el día a día como para ocasiones especiales.
Entre los tonos protagonistas se destaca el azul perlado en toda su variedad. Las versiones más claras, como el celeste o el baby blue, ofrecen una apariencia suave y fresca, mientras que los azules profundos entregan una impronta elegante y de gran impacto visual. En uñas cortas aporta un toque sutil, mientras que en uñas de mayor longitud resalta al máximo el juego de reflejos.
Por su parte, el dorado perlado surge como la alternativa perfecta para sustituir el metalizado tradicional por una propuesta mucho más equilibrada. Matices como el champagne, el beige dorado o el oro suave brindan un resplandor medido que se adapta a múltiples momentos. Incluso se posiciona como una excelente opción para lucir en puntas al estilo de una manicura francesa renovada.
Para quienes buscan una transición natural desde los esmaltes nude habituales, el rosa perlado es la elección acertada. Esta variante abarca desde fórmulas casi imperceptibles hasta rosados intensos con mayor profundidad, conservando una estética minimalista pero con un destello sofisticado que marca la diferencia.
Llevar este estilo resulta sencillo gracias a la versatilidad del acabado nacarado. Se puede optar por un diseño uniforme en un solo color, intercalar distintas tonalidades como rosa y champagne entre las uñas, o incorporar detalles sutiles de diseño como líneas finas y bordes brillantes sobre bases traslúcidas. Esta evolución demuestra que las tendencias clásicas se transforman para mantenerse vigentes con frescura y elegancia.