No solo las sábanas: cada cuánto hay que lavar el acolchado para evitar suciedad y alérgenos

Es esencial con las bajas temperaturas y es durante esta época que su higiene queda, en más de un hogar, comprometida. Es que dormir con un acolchado que pasa meses sin lavarse favorece la acumulación de sudor, piel muerta, polvo y alérgenos en una de las superficies de contacto más frecuentes del hogar.

Las uñas perladas pasaron de moda: los tres colores elegantes que son tendencia y marcan furor

Apple prepara el cambio más grande en la historia del iPhone

Aunque no siempre está apoyado de forma directa sobre la piel, distintos organismos de referencia en salud y alergias coinciden en que la ropa de cama requiere una limpieza periódica . Sobre todo cuando hay síntomas respiratorios, mascotas o humedad elevada.

La Mayo Clinic recomienda lavar sábanas fundas de almohada, mantas y cobertores al menos una vez por semana con agua a 54,4 °C . Así se reduce la presencia de ácaros del polvo y sus alérgenos. En su guía sobre control ambiental de alergias, la institución también aconseja cubrir o lavar los acolchados y mantener una rutina de limpieza regular en el dormitorio.

La ropa de cama puede convertirse en un reservorio de alérgenos

Los ácaros no pican ni transmiten enfermedades, pero sus restos y desechos pueden agravar cuadros de rinitis alérgica, asma o sensibilidad respiratoria . La evidencia reunida por la Mayo Clinic indica que la exposición suele ser continua porque estos alérgenos permanecen en colchones, almohadas, mantas y otras superficies textiles del dormitorio durante todo el año.

En la misma línea, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda mantener la humedad relativa interior entre 30% y 50% . Ya que los ambientes cálidos y húmedos favorecen la proliferación de ácaros y moho.

En un dormitorio con ventilación insuficiente o textiles lavados con poca frecuencia, esa combinación puede aumentar la carga de alérgenos acumulados en la cama.

El lavado frecuente gana importancia si hay alergias o mascotas

Las necesidades de limpieza no son iguales en todos los hogares. La Mayo Clinic señala que las personas con alergias deberían prestar especial atención a la ropa de cama. Si conviven con animales, evitar que duerman en el dormitorio o sobre la cama para reducir la exposición a caspa, pelo y otros desencadenantes.

Las mascotas aumentan la presencia de caspa y pelo en los textiles del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, hay situaciones que justifican reforzar la frecuencia de lavado:

Alergias respiratorias o asma

Mascotas que suben a la cama

Sudoración abundante

Ambientes húmedos o con poca ventilación

Uso directo del acolchado sin sábana superior ni funda

Además, existe una advertencia similar: cuanto más tiempo pasa sin limpiarse un acolchado, mayor es la acumulación de residuos corporales y polvo.

Esa observación coincide con las recomendaciones médicas e institucionales sobre higiene del dormitorio, aunque la frecuencia exacta puede variar según el uso y las condiciones de cada vivienda.

La temperatura del lavado influye en el control de ácaros

Uno de los puntos más consistentes entre las guías es la temperatura del agua. La Mayo Clinic indica que lavar la ropa de cama a 54,4 °C ayuda a eliminar ácaros y a retirar alérgenos. Si una prenda no puede lavarse con agua caliente, la institución sugiere revisar otras alternativas de cuidado según la etiqueta, siempre con secado completo posterior.

Una revisión científica publicada en PubMed Central (PMC) sobre intervenciones ambientales frente a los ácaros del polvo doméstico coincide en que las fundas de trama cerrada y el lavado regular de textiles son medidas centrales para disminuir la exposición.

El trabajo también subraya que el control de la humedad en el hogar forma parte de la estrategia, ya que los ácaros encuentran mejores condiciones de supervivencia en ambientes húmedos.

Para reducir riesgos de acumulación en la cama, las instituciones consultadas convergen en una serie de medidas básicas:

Lavar semanalmente la ropa de cama de uso directo

Secar por completo mantas, cobertores y acolchados

Controlar la humedad del dormitorio por debajo de 50% cuando sea posible

Usar fundas o cobertores lavables

Reducir textiles que retienen polvo en la habitación

La ventilación insuficiente contribuye a la acumulación de alérgenos en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No alcanza con lavar si el acolchado queda húmedo

El secado también es parte del proceso de higiene. Un acolchado voluminoso puede conservar humedad en el relleno incluso cuando la superficie parece seca. Eso no solo favorece malos olores, sino que puede crear condiciones favorables para el moho, otro factor asociado a problemas respiratorios en ambientes interiores.

Por eso, además de respetar las indicaciones de la etiqueta, conviene verificar que el relleno esté completamente seco antes de volver a usarlo. Esta precaución se vuelve más relevante en piezas gruesas o pesadas, que suelen necesitar más tiempo de secado que las sábanas o las fundas livianas.

El secado completo evita que la humedad permanezca en el relleno de los acolchados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del dormitorio se entiende mejor como una rutina

Las recomendaciones de salud ambiental no se limitan a una sola prenda. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Mayo Clinic plantean que el dormitorio debe abordarse como un conjunto:

Lavado frecuente de textiles

Control de humedad

Reducción del polvo

Menor presencia de superficies difíciles de limpiar

Postergar durante meses el lavado de un acolchado no implica por sí solo un problema inmediato y uniforme para todas las personas. Pero sí suma material orgánico, polvo y alérgenos a una zona de uso cotidiano.

En hogares con alergias, mascotas o humedad alta, la frecuencia de limpieza de la ropa de cama puede tener impacto directo sobre la carga de alérgenos del dormitorio.