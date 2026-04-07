    • 7 de abril de 2026 - 23:45

    ¿Quién compró el auto más caro del mundo?

    Cuesta alrededor de 26 millones de euros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El universo del lujo automotor sumó un nuevo capítulo: finalmente se conoció quién es el propietario de la cuarta y última unidad del Rolls-Royce Droptail, una de las creaciones más exclusivas jamás fabricadas.

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    Durante meses, la identidad del dueño del cuarto Droptail se mantuvo en secreto. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que pertenece al sultán de Johor, Ibrahim Iskandar, actual rey de Malasia, un reconocido coleccionista de autos de altísimo nivel.

    De esta manera, se completa la lista de propietarios de una serie extremadamente limitada: apenas cuatro unidades en todo el mundo, cada una diseñada de forma completamente personalizada según los gustos de su comprador.

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    El Droptail cuesta cerca de 26 millones de euros. Foto: Rolls-Royce.Un auto &uacute;nico y con precio r&eacute;cord

    El Droptail cuesta cerca de 26 millones de euros. Foto: Rolls-Royce.Un auto único y con precio récord

    Un auto único y con precio récord

    El Rolls-Royce Droptail no es un modelo convencional, sino una obra artesanal desarrollada bajo el programa Coachbuild de la marca británica. Cada ejemplar es distinto, con identidad propia, materiales exclusivos y detalles hechos a medida.

    Su nivel de exclusividad también se refleja en el precio: se estima que cada unidad ronda los 26 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los autos nuevos más caros de la historia.

    La producción está limitada a solo cuatro ejemplares, todos diferentes entre sí, lo que refuerza su carácter de pieza de colección.

    Lujo extremo y personalización total

    Más allá del valor económico, el Droptail representa el máximo nivel de personalización que puede alcanzar la industria automotriz. Cada unidad fue desarrollada desde cero, con inspiración en historias personales, materiales exclusivos y hasta relojes de alta gama integrados en el interior.

    Este enfoque convierte a cada vehículo en una pieza única, más cercana a una obra de arte que a un auto tradicional.

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