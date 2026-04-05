    • 5 de abril de 2026 - 13:26

    Fuerte choque entre un colectivo y un auto en Ruta 20 a metros del Puente de Caucete

    El siniestro ocurrió en cercanías del puente entre Caucete y 9 de Julio. Personal policial y de emergencias trabajan en el lugar tras el fuerte choque.

    Un colectivo de larga distancia y un vehículo particular protagonizaron un fuerte choque este domingo en cercanías al Puente de Caucete

    Un colectivo de larga distancia y un vehículo particular protagonizaron un fuerte choque este domingo en cercanías al Puente de Caucete

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte siniestro vial entre un colectivo de larga distancia y un automóvil particular mantiene totalmente interrumpido el tránsito sobre la Ruta Nacional 20, en cercanías al Puente de Caucete. El siniestro ocurrió sobre el mediodía de este domingo en el límite de los departamentos 9 de Julio y Caucete.

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    De acuerdo a la información preliminar, el hecho fue protagonizado por una unidad de la empresa Flecha Bus y un vehículo particular. El choque se produjo en sentido oeste a este, antes de una curva y previo al puente que conecta los departamentos de Caucete y 9 de Julio.

    En el lugar trabajan intensamente efectivos policiales y equipos de emergencia, quienes dispusieron cortes preventivos desde calle La Plata para facilitar las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

    Hasta el momento, no se informó oficialmente la cantidad de personas involucradas ni el estado de salud de los ocupantes de los vehículos.

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