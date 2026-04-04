Ruta 40: una mujer murió tras un violento choque entre un camión y un auto

Este sábado en la mañana, un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una persona. Según las fuentes, el siniestro vial además de la mujer fallecida, dejó un saldo de cuatro personas heridas. El hecho ocurrió en Ruta 40, en el departamento Sarmiento.

El hecho se registró alrededor de las 8, a unos 30 kilómetros antes del control de San Carlos. Por motivos que aún se investigan, un camión impactó contra un Fiat Duna de color amarillo en el que se trasladaban cinco personas.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una mujer había muerto en el lugar, mientras que los otros cuatro ocupantes del vehículo fueron asistidos por personal de emergencia y trasladados en ambulancia a un centro de salud.