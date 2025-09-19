Revisá el ropero: la prenda que vuelve en esta temporada primavera-verano 2025 Si antes se lo pensaba solo para días soleados y planes relajados, hoy esta pieza se reinventa con un costado sofisticado gracias a su versatilidad.

Durante mucho tiempo, el kimono se asoció al espíritu bohemio y a los festivales de verano, pero ahora atraviesa una transformación que lo convierte en protagonista de la vida urbana y hasta de los looks de oficina. Con nuevas telas, cortes y estilos, esta pieza se consolida como un comodín ideal para el entretiempo.

De lo boho a lo urbano

Si antes se lo pensaba solo para días soleados y planes relajados, hoy el kimono se reinventa con un costado sofisticado. La clave está en su versatilidad: se puede usar con vestidos, pantalones amplios o prendas estructuradas, logrando juegos de volúmenes y capas que elevan cualquier conjunto diario.

El layering es el recurso estrella: un kimono fluido sobre un vestido liviano o un pantalón de sastrería puede generar un efecto arquitectónico y moderno. Además, el calzado amplía las posibilidades: desde sandalias delicadas hasta botines, permitiendo que acompañe toda la temporada.

Las versiones en tejidos más pesados también suman puntos, ya que ofrecen abrigo en las mañanas frescas sin necesidad de recurrir a un tapado. Y los accesorios cumplen un rol fundamental: cinturones, texturas contrastantes y detalles de color permiten darle estructura sin perder el aire boho.

El kimono en la oficina

Lo que antes parecía una prenda de ocasión, ahora se vuelve un aliado de la vestimenta laboral. En su versión minimalista, monocromática o con estampados sutiles, el kimono logra aportar frescura sin romper con la formalidad.

MIRA TAMBIÉN Cómo eliminar la grasa abdominal de forma segura y respaldada por la ciencia

Combinado con un top básico y pantalones rectos, se convierte en esa pieza salvadora para los días en que el clima es incierto. Su ligereza y facilidad de uso lo transforman en un recurso práctico para quienes buscan comodidad sin resignar estilo.

Una prenda que trasciende estaciones

La moda boho de 2025-2026 se actualiza gracias a esta prenda icónica, que abandona el encasillamiento de lo veraniego para integrarse en la rutina urbana y laboral. El kimono demuestra que la moda no tiene que depender de una estación ni de un escenario específico, sino de la creatividad para adaptarlo y darle un toque personal a cada look.