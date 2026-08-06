Truco viral: para qué sirve rociar vinagre en la puerta de entrada de tu casa y cómo aplicarlo correctamente

La puerta de entrada es el principal punto de contacto entre el exterior y el hogar. Por allí ingresa constantemente suciedad, polvo, bacterias y microorganismos a través de los zapatos, las mascotas o el viento. En este escenario, el vinagre blanco se convirtió en un aliado infalible por múltiples razones.

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Limpieza y desinfección natural: Gracias a sus propiedades ácidas, el vinagre ayuda a remover la suciedad superficial, desinfectar la zona y frenar la acumulación de gérmenes en una de las áreas de mayor tránsito de la casa.

Barrera contra insectos: El fuerte aroma del vinagre actúa como un repelente natural e inhibidor para plagas domésticas comunes, como hormigas, moscas y cucarachas, ya que borra los rastros químicos que utilizan para orientarse.

Neutralizador de malos olores: Ayuda a eliminar aromas desagradables a humedad, encierro o residuos urbanos que suelen filtrarse desde la calle.

Limpieza energética: En el plano simbólico y disciplinas como el Feng Shui, muchas personas utilizan el vinagre para limpiar el espacio de energías estancadas, cortar "malas vibras" y propiciar un ambiente de bienvenida.

Cómo preparar y aplicar la mezcla correctamente

Para aprovechar este truco sin dañar las superficies de la entrada, se recomienda seguir una serie de pasos sencillos:

Preparación: Mezclá partes iguales de agua y vinagre blanco dentro de un rociador o pulverizador. No es necesario usarlo puro, ya que la fórmula rebajada es igual de efectiva y cuida mejor los materiales.

Aplicación focalizada: Rociá la mezcla sobre el umbral, la parte inferior de la puerta, los marcos y las esquinas donde suela juntarse tierra.

Distribución: Pasá un paño limpio para esparcir el líquido y retirar los excesos. Si solo buscás un efecto repelente contra insectos, podés dejar que se seque por sus medios.

Precaución importante: Evitá mezclar el vinagre con lavandina u otros productos químicos de limpieza agresivos, ya que dicha combinación genera vapores tóxicos e irritantes para las vías respiratorias. Asimismo, hacé siempre una prueba en una zona poco visible si la puerta es de un material delicado.