Tras la cancelación de la Finalissima, la Selección Argentina jugará un amistoso con Guatemala

Tras la cancelación de la Finalissima , la Selección argentina reconfiguró su agenda y se quedará en el país para llevar adelante una semana de entrenamientos intensivos, que incluirá un amistoso ante Guatemala, el martes 31 de marzo , confirmó hoy la AFA .

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El plan del DT Lionel Scaloni es que la Albiceleste trabaje durante toda la semana en Ezeiza y luego juegue ese partido para mantener al equipo activo antes del Mundial Estados Unidos, Canadá, México 2026.

La AFA no especificó el escenario del partido , que no podrá jugarse en el en el estadio Monumental, ya que está reservado para un recital de AC/DC. Por lo tanto, se evaluarán sedes alternativas en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país.

Entre las opciones figuran La Bombonera y el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, aunque según trascendió, la idea es quedarse cerca del predio de Ezeiza para no viajar.

El último encuentro oficial del equipo dirigido por Lionel Scaloni fue ante Angola, con victoria por 2-0 el 14 de noviembre de 2025. Esta ventana de marzo es la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.

Argentina se quedó sin rivales tras la cancelación de la Finalissima con España por el conflicto en Medio Oriente. Ese partido debía jugarse el 27 de marzo en Qatar pero las federaciones de ambos países no llegaron a un acuerdo sobre escenarios alternativos para disputarlo.

El comunicado de la AFA sobre la agenda de la Selección argentina

Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala.

En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio.