Cancelaron la Finalissima por la guerra: la UEFA dijo que no pudo llegar a un acuerdo con la AFA

Se anunció este domingo la cancelación de la Finalissima que la Selección argentina debía jugar ante España . El partido estaba programado para el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar, pero no se jugará por la guerra en Medio Oriente y las frustradas negociaciones entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reprogramar el partido.

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Finalissima: la nueva propuesta de la AFA para que se juegue en otra fecha y con sede en Europa

“La UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló el organismo en un extenso comunicado, en el que responsabilizó a la dirigencia argentina por la cancelación del encuentro que no se sabe cuándo podrá jugarse.

El escrito indica que los europeos plantearon disputar el choque en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con una distribución del 50 por ciento de las entradas para cada selección , una alternativa que finalmente fue rechazada por la federación argentina.

Otra posibilidad que puso sobre la mesa la UEFA fue organizar una serie a doble partido, con el primero en Madrid el 27 de marzo y una revancha en Buenos Aires en una futura ventana internacional previa a la Eurocopa 2028 y la Copa América 2028.

También se evaluó disputar el encuentro en una sede neutral en Europa en la misma fecha o en la alternativa del 30 de marzo, pero todas esas opciones fueron descartadas por la dirigencia del fútbol argentino.

Según el comunicado, la AFA propuso jugar la Finalissima después del próximo Mundial o el 31 de marzo, pero esas fechas resultaron inviables para el calendario de la selección española.

Ante la falta de acuerdo, la UEFA anunció que el partido queda cancelado, aunque agradeció públicamente la colaboración de la Real Madrid, de las autoridades de Qatar y de la Real Federación Española de Fútbol por intentar encontrar una solución para disputar el encuentro.

El comunicado de la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo.

Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada.

Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable.

Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid CF y al comité organizador y a las autoridades de Catar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso.