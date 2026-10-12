Un voraz incendio destruyó por completo el Marché des Enfants-Rouges, el mercado más antiguo de París

El histórico recinto cubierto, fundado en 1615 y declarado monumento histórico, fue consumido por las llamas durante la madrugada. Aunque no se registraron víctimas, existe un alto riesgo de colapso en lo que queda de la estructura metálica.

El reconocido Marché des Enfants-Rouges, considerado el mercado cubierto más antiguo de la capital francesa, quedó completamente devastado tras sufrir un devastador incendio durante las primeras horas de la madrugada.

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El siniestro se desató alrededor de las 3 de la mañana y afectó una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, movilizando a más de un centenar de bomberos que trabajaron para sofocar el fuego. La magnitud de las llamas provocó el derrumbe parcial de la estructura, dejando el predio destruido en su totalidad.

A pesar de los severos daños materiales, las autoridades confirmaron con alivio que no se reportaron víctimas fatales ni heridos. El alcalde del distrito 3 de París, Ariel Weil, destacó el rápido y eficiente despliegue de los equipos de emergencia, lo que evitó que el fuego se propagara hacia los edificios residenciales colindantes. En este momento, la principal preocupación de los peritos y la prefectura policial se centra en el peligro inminente de colapso de los restos de la edificación metálica que aún permanecen en pie.

Ubicado en el emblemático barrio del Marais, el Marché des Enfants-Rouges fue creado en el año 1615 durante el reinado de Luis XIII, debiendo su particular nombre a los uniformes rojos que usaban los niños de un orfanato cercano. Catalogado como monumento histórico desde 1982, el lugar albergaba una amplia variedad de puestos gastronómicos, floristerías y comercios locales que atraían diariamente a cientos de parisinos y turistas de todo el mundo.